Muž zo Zlatých Moraviec sa našiel medzi deťmi z koncentračného tábora v Bergen-Belsen

Židovská rodina Danzigovcov zo Zlatých Moraviec

Yehuda (Eugen) Danzig zo Zlatých Moraviec prišiel do koncentračného tábora v Bergen-Belsen v Nemecku v auguste 1944 aj s bratom Michaelom, svojou nevlastnou matkou, nevlastným bratom a nevlastnou sestrou, napísali noviny The Times of Israel. Jeho otec zomrel v koncentračnom tábore v Buchenwalde, vlastná matka pri pôrode. Dňa 15. apríla 1945 tábor v Bergen-Belsen oslobodili britskí vojaci. Yehudu a jeho rodinu premiestnili Briti do vojenského tábora, kde všetci dostali jedlo a podrobili ich zdravotnej prehliadke. Danzigovci zostali v Bergen-Belsen asi mesiac, potom išli domov do Zlatých Moraviec. V rodnom meste zistili, že nikto z ich príbuzných neprežil, iba jeden strýko, ktorý sa cez vojnu skrýval.

Odchod Danzigovcov zo Slovenska

V r. 1948 prišiel do Zlatých Moraviec jeden britský rabín. Yehudu a jeho dvoch bratov vzal do Británie, jeho nevlastná matka a sestra šli do Izraela. Yehuda Danzig a jeho brat Michael šli potom do Kanady. V auguste 1948 si ich v Toronte vzali dve židovské rodiny.

82-ročný Yehuda sa našiel ako dieťa v dokumente o vojne. Rozplakal sa

V máji 2015 zažil 82-ročný Torontčan Yehuda Danzig šok. Keď si na tablete čítal správy, nečakane uvidel historický čierno-biely záber detí z koncentračného tábora v Bergen-Belsen, na ktorom spoznal seba ako 11-čného chlapca a svojho brata Michaela. Rozplakal sa, píšu noviny The Times of Israel. Záber bol z filmového dokumentu, ktorý tvorcovia nakrútili po oslobodení tábora. Yehuda odhadol, že to mohlo byť asi dva týždne po príchode Britov, lebo na záberoch boli deti umyté a bolo už o ne postarané. Pred oslobodením boli deti v koncentračnom tábore ako živé mŕtvolky, povedal. Yehuda. Boli vyhladované, mali týfus, každý deň museli chodiť na nástupy, aby sa zistilo, kto deň predtým zomrel. V jednej minúte dieťa stálo a v ďalšej už bolo na zemi mŕtve. Denné nástupy boli za každého počasia, mrazu, dažďa, snehu. Dokumentárny film v čase tvorby nedokončili. Až po 70 rokoch ho zreštaurovali pracovníci britského vojenského múzea; premiéru mal r. 2014. Yehuda Danzig si film odmietol pozrieť.

Zdroje: The Times of Israel, Toronto Star