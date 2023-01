P. Drexler zo Špačiniec prežil ako dieťa holokaust. Dnes má 84 rokov, žije v Austrálii

Paul Drexler dnes žije v Sydney v Austrálii. Narodil 29. júna 1938 v židovskej rodine v Špačinciach pri Trnave. V r. 1942 slovenská vláda transportovala do koncentračných táborov 58 tisíc Židov, na Slovensku zostalo len niekoľko tisíc Židov, ktorí dostali tzv. výnimku. Dostal ju aj Eugen Drexler, otec Paula, pestovateľ pšenice a odborník v tejto oblasti. V septembri 1944 začal 6-ročný Paul chodiť do školy, bol v nej však len niekoľkokrát, lebo práve v tých dňoch zrušila vláda pre Židov výnimky a všetci mali byť transportovaní. Otec Paula Drexlera však predpokladal, že vojna sa čoskoro skončí, preto sa úradom neprihlásili a vojnu chceli prečkať v úkryte. Skryli sa u jedného známeho farmára na povale. Otec tam vzal aj detskú dobrodružnú literatúru, aby synovi čítal, aj ceruzky a papier, aby ho učil čítať, písať a počítať. Po čase však hrozilo, že môžu byť prezradení, v dôsledku čoho by vážne následky znášala aj farmárova rodina. V novembri preto od neho odišli, no keď sa vrátili do svojho domu, o pár hodín si už po nich prišli úrady a premiestnili ich do zberného tábora pre Židov v Seredi. Tam videl Paul svojho otca naposledy. V decembri 1944 naložili 6-ročného Paula a jeho matku spolu s ďalšími ženami a deťmi do vagónov pre dobytok. V jednom mohlo byť natlačených aj sto ľudí, bolo im zima, boli hladní, smädní, nevedeli, kam idú, vo vagóne nebolo nič iba vedro na potrebu. Vlak ich 20. decembra doviezol do Osvienčimu. Tam ich však neprijali, pretože k táboru sa už blížila sovietska armáda a Nemci pripravovali jeho likvidáciu. Preto ich previezli do koncentračného tábora v Terezíne v Čechách. Malý Paul s matkou tam boli až do jeho oslobodenia sovietskymi vojakmi 8. mája 1945. Obaja sa potom vrátili na Slovensko. Stále však nevedeli, čo sa stalo s Paulovým otcom. Matka chodievala do Bratislavy čakať vlaky s ľuďmi, ktorí sa vracali z koncentračných táborov. Mala pri sebe aj kus papiera s menom svojho muža, ak by náhodou niekto niečo o ňom vedel. Malý Paul stále čakal, že mama raz vystúpi z autobusu aj s jeho otcom, ktorý bude mať oblečené to, v čom ho videl naposledy. Neskôr sa však dozvedeli, že bol v pracovnom tábore v Lübecku v Nemecku, kde krátko pred koncom vojny zahynul. Matka so synom napokon r. 1948 emigrovali do Austrálie. Paul sa tam oženil a založil si rodinu. Doteraz pracuje ako dobrovoľník v židovskom múzeu v Sydney.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Špačinčan P. Drexler so svojou matkou po príchode do Austrálie r. 1948 (zdroj: Sydney Jewish Museum)

Paul Drexler a jeho dcéry Julie a Michelle (zdroj: Sydney Jewish Museum)

Zdroje: Sydney Jewish Museum – Survivor Portraits – Paul Drexler, Migration Heritage Centre New South Wales, Holocaust survivor Paul Drexler on going into hiding, Paul's Story, Paul and Helen Drexler, Sydney Jewish Museum Collection