Po 55 rokoch opäť spojili dve časti Hendrixom roztrhnutého textu jeho piesne

Roztrhnutá stránka zo zošita Jimiho Hendrixa z oboch strán. Z jednej strany sú podpisy pre dve dievčatá, z druhej je text piesne 51st Wedding Aniversary. Oba kusy sa spojili po 55 rokoch.

HENDRIX ROZTRHOL 20. FEBRUÁRA 1967 SVOJ TEXT

Americký gitarista a spevák Jimi Hendrix mal so svojou kapelou 20. februára 1967 koncert v anglickom meste Bath. Ešte pred vystúpením ho k zadnému vchodu vyvolali dve dievčatá vo veku 15 a 16 rokov, ktoré chceli od neho podpis. Hendrix im povedal, že nemá čistý papier, tak vytrhol jednu stranu zo svojho zošita, pretrhol na polovicu a na každý kus sa dievčatám osobitne podpísal - aj s malými komplimentmi ako Stay as sweet as you are, či Stay cute. Na oba kusy sa podpísali aj ďalší dvaja členovia jeho kapely - hráč na bicie nástroje Mitch Mitchell a basgitarista Noel Redding. Keď išli tínedžerky po koncerte domov, všimli si, že na druhej strane útržkov s podpismi je rukopis textu Hendrixovej piesne 51st Wedding Anniversary, ktorú spevák pretrhol na polovicu.

Jimi Hendrix (v strede) a členovia jeho kapely - hráč na bicie Mitch Mitchell a basgitarista Noel Redding v zákulisí v deň koncertu v meste Bath 20. februára 1967

PO 55 ROKOCH SA OBE ČASTI TEXTU ZNOVA SPOJILI

Postupne, ako život šiel ďalej, kamarátky stratili vzájomný kontakt. Až nedávno jedna zo žien - už 70-tnička, chcela predať svoju zbierku autogramov. Pri tejto príležitosti sa jej podarilo vyhľadať dávnu kamarátku, ktorá našťastie gitaristov podpis ešte stále mala. Súhlasila s tým, aby sa obe časti stránky vytrhnutej zo zošita Jimiho Hendrixa po 55 rokoch opäť spojili a išli spoločne na dražbu.

