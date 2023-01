Shelleyovej Frankenstein a Byronov/Polidoriho Upír vznikli v rovnaký čas v rovnakej vile

.

Byron, Shelley, Mary, Claire a Polidori

Dňa 16. apríla 1816 odišiel vtedy najslávnejší anglický básnik George Byron navždy z Anglicka. Mal len 28 rokov, išiel na európsky kontinent. Bolo to potom, ako sa s ním po krátkom manželstve rozišla manželka, ktorá si zároveň nechala ich malú dcérku. Do Európy išiel aj s osobným lekárom, len 21-ročným Johnom Polidorim, ktorý mal spisovateľské ambície. V tom čase zároveň do Európy za Byronom vyrazil ďalší anglický básnik – 23-ročný Percy Shelley so svojou 18-ročnou partnerkou Mary Godwinovou a ich spoločným dieťaťom. Shelley bol v tom čase ženatý s inou ženou, s ktorou mal ďalšie dve deti. Mary Godwinová sa stala neskôr Shelleyho manželkou, známou spisovateľkou Mary Shelleyovou. Do Európy s nimi išla aj Godwinovej nevlastná sestra, 18-ročná Claire Clairmontová. Práve ona bola iniciátorkou cesty za Byronom – krátko predtým sa s ním spoznala, po čom zostala od Byrona tehotná. Všetci sa stretli v máji 1816 pri Ženevskom jazere vo Švajčiarsku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

.

Angličania vytvorili pri Ženevskom jazere svetovú literatúru

Byron s Polidorim si pri Ženevskom jazere prenajali vilu Diodati a Shelley so svojou skupinou neďalekú chatu. Čas trávievali spoločne. Leto však bolo daždivé, nemohli sa zdržiavať vonku, tak 17. júna 1816 Byron vymyslel literárnu súťaž - každý mal vymyslieť nejaký strašidelný príbeh. Táto úloha, hoci spočiatku mienená len ako zábava v čase nudy, napokon priniesla diela svetovej literatúry, medzi nimi román Frankenstein od Mary Shelleyovej a poviedku Upír od Johna Polidoriho, ktorú vytvoril na základe nedokončeného Byronovho príbehu.

.

Shelleyovej Frankenstein

Ani nie 19-ročná Mary (nar. 1797) vytvorila prózu o vedcovi, ktorý v laboratóriu umelo zostrojil človeka. Tak vznikol Frankenstein. Mary spočiatku nevedela, o čom písať. Až po niekoľkých dňoch, po opakovaných výzvach Byrona, prišla na myšlienku vytvoriť postavu Frankensteina. Román úplne dokončila po odchode zo Švajčiarka a vydala anonymne r. 1818.

.

Byronov/Polidoriho Upír

Byron sa zúčastnil nedokončenou poviedkou o mužovi, ktorý išiel do Grécka, tam zomrel, no pokračovanie príbehu už len dopovedal Polidorimu - mal sa vrátiť medzi živých ako upír. Tento námet neskôr Polidori rozvinul do poviedky s názvom Upír (The Vampyre). Časopisecky vyšla r. 1819, avšak jej autorstvo bolo prisúdené Byronovi. Ten to následne verejne odmietol, k autorstvu sa verejne priznal aj Polidori. Byron aj Polidori zároveň potvrdili, že prvotná idea pochádzala od Byrona. Polidoriho literárna postava bola vo svetovej spisbe prvou upírskou. Podľa nej začali vznikať ďalšie upírske diela, medzi nimi aj Dracula od B. Stokera.