Boris Kollár tradičný nepriateľ Slovenska

Podvodne získané "vzdelanie", propagačné "správy" o SMERODINE v Hlavných správach a iných konšpiračnych weboch. Reklama skrytá za bežnú žurnalistiku. Konšpiračnú.

Neusporiadaný nerodinný život. Úctyhodný počet bývalých kamarátov vo výkone trestu alebo popravených mafiou. Kedysi štartér a vechslák, dnes vlekár a predseda parlamentu.

A stále môže pokrytecky hovoriť o ochrane tradičných hodnôt. Sociálne za neho myslí čudák, čo sám seba volá: "posledný križiak". Ako toto pokrytecvo a klamstvo toxicky deformuje našu spoločnosť vidíme. Pravda už takmer neexistuje. Máš funkciu, máš moc klamať.A tvrdiť, že to, čo hovoríš ako papaláš, bude pravda. Preto môžeš povedať, že všetci sú rovnakí dezinformátori. Tí, ktorých platí Kremeľ, aj tí, ktorí ako novinári zodpovedne a poctivo tvrdo pracujú.

Pred rokmi nevidel rozdiel medzi poctivým štúdiom a podvodným vysokoškolským titulom zo Skalice. Dnes nevidí rozdiel medzi serióznou žurnalistikou a proruským propagandistickym webom.

Kedysi bolo vzdelanie doložené akademickým titulom vstupenkou do slušnej spolocnosti, no nedala sa kúpiť. To boli tí "najlepší" v najlepšom zmysle slova. Z gréckeho "aristós", najlepší - aristokrati mysle aj srdca. Tí, ktorí si vážili poznanie a múdrosť starších autorít, odborníkov a ustanovizní, ktoré túto múdrosť v úcte k poznanie odovzdávali z generácie na generáciu. A preto bolo potrebné aj študovať a svoju vzdelanostnú a intelektualnu úroveň obhájiť.

Pred akademikmi a odborníkmi. Titul mal obsah a váhu. Bol puncom intelektualneho a morálneho potenciálu a overených schopností, ktoré mali byť pre spoločnost prínosom a nádejou do budúcnosti. Budúcnosti, v ktorej sa poznanie a úcta k múdrosti bude odovzdávať ďalej.

Opísaná diplomovka aj akademický titul bez obsahu je len predstieraním toho, čo kedysi titul z klasickej univerzity znamenal. Nevzdelanosť sa vydáva za vzdelanosť. A "sprevádza" ju nevyhnutne bezcharakternosť ako zdroj lži a nenávistnej zloby pokrytcov. Ignorant, ktorý predstiera vzdelanie a múdrosť hreší hneď dva krát. Klame vo svojom životopise, aby tak klamal aj v budúcnosti.

Predseda slovenského parlamentu preto platí protisloveské weby a nič mu na tom nie je čudné. Vraj noviny ako noviny. Veď hej. Titul ako titul. Naozaj? Dokedy to budeme prehliadať.

Nezvykajme si na bezcharakternú podpriemernosť a hlúpu lož plnú nenávisti. Práve nenávisť a lož dnešnych papalášov v kresle predsedu parlamentu či ministra financií sú definitívnym popretím posolstva Novembra 89 a víťazstva lásky a pravdy nad lžou a nenávisťou.

Plagát Novembra 89 mám dodnes doma. Plagát Občanského fóra s Vaclavom Havlom a konštatovaním, že láska a pravda víťazia nad lžou a nenávisťou. Bol som vtedy v štrajkovom výbore LF UK a mal som 21 rokov.

Ak sa prihovárame za významne lepšie učiteľské platy pre kvalitných učiteľov a učiteľky nezabúdajme, že nevyliečiteľné rany nášmu vzdelávaciemu systému spôsobili práve títo klamári, ktorí zneuctili naše vzdelávacie ustanovizne a zo vzdelania spravili len blší trh pochybných titulov. Nielen svojim podvodným štúdiom, ale aj svojim aktuálnym "úspechom" a spoločenskou prestížou úspešných kariér napriek kriváckej minulosti.

Musíme sa ich zbaviť múdrymi a trpezlivými krokmi. Spolu s tými šíriteľmi triedneho boja a nenávisti, ktorí sa v Novembri 89 a trochu neskôr preliali cez podniky zahraničného obchodu KGB, ŠtB a KSČ do SDĽ, HZDS, SMERu, HLASU a uvidíme ešte kam.

Neskrývaná verejná lož a nenávisť ich nositeľov je spoľahlivými indikátorom toho, že budúcnosť s týmito ľuďmi bude len otrávená a otravná. Viem, že práve na to sú voľby a politická súťaž. Kto však nerešpektuje pravidlá hry, vždy znovu niekoho oklame. A vidím, že imúnny voči spravodajským hrám nie sme, keď ich proti nám hrajú slovenskí populisti a ruské spravodajské a vplyvové inštitúcie. A to dokonca aj za peniaze slovenských daňových poplatníkov. Preto je potrebné hovoriť ešte dnes a stále znovu, že takéto vzory vo verejnom živote našej spoločnosti sú jej rakovinou. A odkladanie terapie môže našu aktuálnu situáciu a budúcu prognózu len skomplikovať. Čo už je horšie ako "priateľská" spolupráca a pofiderné propagandistické hry s nepriateľmi demokracie a slobody na Slovensku.