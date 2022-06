Matovičove kruhy, krúžky a odliv mozgov

Ako pri poslednom vývoji v parlament neprepadnúť skepse? Keď sa zahĺbime do ekonomickej analýzy či ekonomické dopady matovičovho balíčka za 1,3 miliardy € nebude to dobré čítanie. Popri tom sa tu stále objavujú pokračujúce správy a štatistiky o odlive mozgov. Inými slovami: mladí ľudia zo Slovenska odchádzajú . Verím, že viete o tých štatistikách svoje a index šťastia, kvalita univerzít, života a skvelé pracovné a iné životné podmienky parametre ich motivujú ostať práve na tom problematickom západe a neutekajú humanitárnymi koridormi cez Ukrajinu do tajgy.

Prečo ostať alebo sa vrátiť

Dostupné štatistiky ukazujú, že práve spoločenská situácia je aj naďalej hlavný motivačný alebo demotivačný faktorom pre návrat na Slovensko z krajiny, kde naši mladí študujú, zbierajú prvé profesionálne skúsenosti alebo vstupujú do životných partnerstiev s osobami toho istého alebo iného pohlavia a zakladajú si šťastné rodiny.

Keď sa nad tým zamyslíte, tak zablúdite vo svojej skepse veľmi hlboko. Opis situácie je určite dosť presný aj v rozprávaní rôznych poslov správ, ktorí cítia potrebu sa o svoje prežívanie podeliť a svoje rozhodnutie aj verejne oznámiť. Ako rozhodnutie, ktoré motivuje beznádej z ďalšieho slovenského vývoja s Mazurekom ako ministrom školstva. So závermi týchto úvah môžete nesúhlasiť. Nič však nezmeníme na tom, že pred týmto faktom už oči zatvárať nebudeme.

Odliv mozgov

Opäť tu máme maturity a štatistika nám čoskoro povie, koľko našich najlepších maturantov odíde študovať na vysoké školy do neďalekého Česka či Rakúska alebo ešte ďalej. Rodičia už vedia žiť s alternatívnou, že nízkonákladové aerolinky lietajú z európskych miest na Slovensko aspoň tak často ako pomalý rýchlik z Košíc do Bratislavy a tešia sa, že uvidia svoje deti aspoň na Vianoce a počas prázdnin. Spolu s rastúcimi vnúčatami.

Či už s tým spraviť niečo chcete tak, že odídete alebo ostanete, nedá sa tento jav ignorovať. Úprimne ani neviem, prečo to tí ľudia hovoria takto nahlas. Však nech odídu. Faktom je, že je veľa ľudí, ktorí odídu zo Slovenska bez takéhoto verejného vyznania. Ja poznám osobne troch. Dvaja odchádzajú či pripravujú svoj odchod aj s rodinami. Iná moja známa odišla sama. Bola „single“. Lebo sa neboja už len o budúcnosť ale hneď aj o dnešok. A to ešte do včera ani nevedeli, že ombudsmanom pre deti sa stane kandidát navrhnutý pánmi poslancami, ktorý sa inšpirujú životom a dielom Dr. Jozefa Tisa.

Komu sa nepáči, nech odíde

Z mladíckej nerozvážnosti som sa ja na Slovensko vrátil a chcem tu ostať. Ale pocity, že našu budúcnosť nám po smerákoch kradne aj nová parlamentná väčšina rafinovaným prorodinným balíčkom sú silné. Nie každý, kto Slovensko opustí predtým, ako odíde, potrebuje svoje pocity vyjadriť nahlas. Tých plus mínus 300 tisíc mladých ľudí so slovenským pasom, ktorí sú v zahraničí a "zasekli" sa tam, lebo si tam našli prácu, rodinu a zmysluplný život a ako alternatívu im Slovensko ponúka dnešnú realitu však nepíšu a nepotrebujú verejne vyjadriť.

Ale Slotov bonmot: "Komu sa nepáči nech odíde", doplnený tým známym "my sme tu doma", alebo "je po voľbách zvyknite si" sa tu dosť udomácnili a ľudia sa už aj prestali hádať, že by to malo byť inak. Covid a ruská agresia na Ukrajine to ešte dosť zamiešali.

Každopádne: voliči lepšej budúcnosti volia nohami a odchádzajú. Spájať svoju budúcnosť so Slovenskom sa tvorivým ľuďom zdá stále beznádejnejšie. A potom príde maturita, a ďalšia várka nádejných mladých ľudí odchádza preč. Druhá strana netvorivých domasedov a konzumentov technológií a ich produktov je na tom numericky o dosť lepšie a zároveň má v sebe strašne silné emócie strachu aj nenávisti plynúcej zo strašenia neznámou budúcnosťou plnou "nečakaného a nepoznaného". Stará sa o ne pseudokonzervatívna slovenská propaganda.

Okrem vyplakávania a satiry je možné robiť aj všeličo iné. Novinári robia svoju prácu skvele. Zažívame takpovediac zlatý vek kvalitnej žurnalistiky a útoky zo strany Fica, Matoviča aj dezinfoscény vrátane tzv. konzervatívneho denníka predstierajúceho zodpovednú žurnalistiku sú vlastne komplimentom kritickému mysleniu. Cielené útoky Blahu, Fica či Matoviča a následne pohľad do médií ktoré vedú profesionálni nezávislí hrdinovia mediálneho sveta sú osviežujúcim vánkom vo vetre pretvárky, manipulácie a lži. Lož o tom, ako LGBTI komunita rozvráti a otrávi rodiny a Slovensko už natoľko zľudoveli, že jej vyvrátenie bude mať v redakcii konšpiračných centrál spolu s objavom rovnosti mužov a žien či neexistencie tzv. zla z Istanbulu dimenzie Kopernikovského obratu .

Profesionalita a integrita

No čo my ostatní? Veda, výskum, univerzity a svet vzdelávania opäť dostali facku “úplatkom”, teda rodinnými prídavkami a krúžkovným. Fakt sa to bude ťažko rušiť a darmo budeme hovoriť, že nemôžeme prejesť našu budúcnosť ak ľudia sú naozaj hladní.

Jedna z možností je, že to, čo ponúkame treba ponúknuť inak. Tak aby to fungovalo. Druhá možnosť je odísť. A je tu aj tretia možnosť, robiť to, čo považujeme za správane pomaly a trpezlivo. Strach, že táto práca a osveta bude ako menšinová zvalcovaná a odsunutá buldozérom nie je neodôvodnený.

Vidím však aj štvrtú možnosť a určite je tu aj piata a šiesta. Budovanie komunity kompetentných na základe vzájomnej dôvery a professionality by sa mohlo podariť. Zvlášť keď veľa iných možností nemáme. Deliace čiary sú na tejto úrovni dôvery, morálnej integrity a profesionality.

Pravda a láska víťazia nad lžou a pretvárkou aj keď sa pretvárka odeje do závoja strašidelného kostýmu neistoty a strachu z nového sveta. Treba sa však spojiť a vidieť ako falošnú dilemu vyberať si medzi niečím, čo nám podsúva tento lživý prorodinný populizmus.

Každopádne som tu a ak tu chceme spolu s mojimi dcérami ostať a nepáči sa nám tento štart do blízkej budúcnosti, tak si to musíme spraviť nejako inak. Sociológia v takejto situácii hovorí o potrebnej dekatogirizácii.

Orbán aj Tiso slepou uličkou do minulosti

Inými slovami: prestaňme sa deliť na liberálov a konzervatívcov. A nájdeme spolu niečo podstatné, čo nás spája a delí. Veľké pravdy a veľké lži. Snyderove pozorovania sú presné a platia aj o našich konzervatívcoch a ich obdive Tisovskej minulosti či Orbánovskej prítomnosti. Na úkor poctivého pohľadu do prítomnosti a blízkej budúcnosti, do ktorej sa rútime s pohľadmi upretými na slávnu minulosť nepripravení.

A pozrime sa na to z inej strany.

Ak Fico chráni zlodejov a Kotleba je právoplatne odsúdený fašista, tak nemôžu byť “parťákmi” a zárukou našej budúcnosti ani vstupenkou do lepšieho sveta. Chce to odhaliť falošné dilemy o tom, že kto chce zodpovedne hospodáriť je protirodinný. To predsa nie je pravda.

Miera dôvery v konšpiračné teórie a dezinformačné "kecy" (zdroj: Globsec 2020)

Lebo klamstvo a šírenie lživej nenávisti predsa nie sú konzervatívne hodnoty. Aj keď v najnovšom prieskume sa na Slovensko vo viere v konšpirácie už dotiahlo Bulharsko, sme na špici.

A aj ja mám rodinu a tie zvýšené prídavky vlastne ani neviem vrátiť. Nemám komu. Odložím to deťom na štúdium na zahraničnej škole? Po maturite na slovenskej strednej škole. Alebo aj skôr?