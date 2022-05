Od kresťanskej nenávisti k homosexuálom k nekresťanskej nenávisti k pravde

Začalo to kontroverzným referendom plnom pochybnej reklamy šíriacej vymyslený strach z homosexuality, ktorú medicína nelieči, ale niektorí modernej vede odporujúcimi katechizmovými teóriami nakazení ľudia tomu, že ju treba liečiť a trestať, veria. Medicína a biológia museli ustúpiť katechizmu katolíckej cirkvi.

Pokračovalo to bojom proti vymyslenému zlu z Instanbulu. Malo ísť o jednoduchú ratifikáciu dokumentu zasadzujúceho sa o posilnenie žien a mechanizmov predchádzajúcich násiliu, ktoré je na nich páchané. Patriarchálne nastavené cirkevné komunity nedoceňujúce postavenie a plnohodnotné uplatnenie žien vo svojich radoch či mimo kuchyne opäť zabojovali v mene v tejto oblasti významne pomýlenej tradície proti vede. Tentokrát jej spoločenskovednej a humanitnej vetve. To sa už otvorene spájali aj fašisti v ĽSNS s neoľudákmi v SMERodina a s postkomunistami v SMERE.

Dávkovaná otrava lžou

Takto naladená verejnosť čelila opakovaným variáciám na interrupčnú tému, pokračovalo to ampliónovou predvolebnou kampaňou, kde boli moderné a progresívne myšlienky o reštarte Slovenska v slovenských miestnych rozhlasoch predstavované samozvanými hovorcami jediných správnych kresťanov ako liberálne zlo a ešte všetko možné ďalšie.

K tomu išli ako podmaz internetové misijné kázne farára zo Žakoviec o tom, ako buldozérom odprace zo Slovenska liberálny hnoj, homosexuálov, lezby a ženy, ktoré vykúkajú z kuchyne. To všetko už bolo po tom, ako soška v rukách klerika zo Žakoviec prepochodovala v sprievode kotlebovských neoľudákov parlamentom.

Odvtedy sa iracionálna rovina deformovaných katechizmovým náboženstvom zmanipulovanej ideologickej argumentácie udomácnila v slovenskej politike ako čosi normálne. Ako lektori nekritického myslenia vystupovali v médiách rôzni kedysi aj ctihodní protagonisti. Čarnogurský starší aj mladší, poradca ministra sociálnych vecí a rodiny Vladimír Palko a na konšpiračnej vlne sa podarilo uletieť aj Františkovi Mikloškovi, keď do svojho textu uverejnenom v serióznom médiu zapracoval ako argumenty ľahko prekrútené konšpiračné a neoverené správy z „Ameriky“ a verejne sa priklonil – spolu s ďalšími - k tým slovenským „konzervatívcom“, čo by pred prezidentskými voľbami v Amerike dali svoj hlas Donaldovi Trumpovi. Nie je jednoduché udržať si nadhľad, keď už aj pápež hľadá pri pohľade na ruskú agresiu na Ukrajina druhú stranu mince a nevidí na nej zničenú a vyvražďovanú Ukrajinu ale „klopkajúce“ NATO.

Dnes sme inde a vrátiť sa nedá

Dnes je dnes. Medzitým boli voľby, odohral sa útok na Kapitol, zasiahla nás korona a na Ukrajine prebieha vojna, ktorú rozpútal ten, ktorý dlhé roky inšpiroval svojimi slovanskými a kresťanskými koreňmi práve tých, ktorí vložili nadprirodzenú nádej do všeslovanskej viery v národné božstvo, svoje predurčenie, v pohostinnosť, rodinné hodnoty a cirkevného aj svetského patriarchu, ktorý rozhodne o tom, čo je pre nás to najlepšie. Bez diskusie.

Komu sa chce diskutovať, toho bratia Slovania pohostia novičokom, plutóniom alebo rovno studeným rýchlo letiacim olovom. Prípadne ho očiernia v očiach verejnosti, skriminalizujú, vyvezú do exilu alebo za polárny kruh.

SMER a SME rodina v jednej posteli

Verejnoprávna televízia necháva na výber diváka či si na prvého mája vypočuje Roberta Fica alebo Milana Krajniaka. Socialista medzinárodný, kresťanský a národný. Tri v jednom. Ktorý je ktorý?

A to môžeme byť ešte radi, že z potupného verejného pogromu na posledné zvyšky slušnosti a politickej kultúry v Nitre nedávala Rezníkova úderka priamy prenos alebo aspoň živé spravodajské vstupy na Trojke. Lebo na Slovensku stále platí, že pravda musí byť vyvažovaná lžou.

A tak nám minister Krajniak v rámci svojej križiackej tolerancie naznačil, že on ruky spravodlivosti nerozviaže a návrh prokuratúry na väzobné stíhanie neobyčajného človeka Roberta Fica by v parlamente nepodporil. Ako sme včera videli, ani nepodporil.

O nič nešlo, aj tak sa Fico svojim poďakoval

Odborníci čelia inkvizítorom

Parlament takto "prehlasoval" generálnu prokuratúru a na Záborskej či Palkov inkvizičný podnet sa pokúsi prehlasovať aj ministerské odborné usmernenia ohľadom tranzície transrodových osôb. Tento "postoj" začína byť "štandardom". (Pozor slovná hra!) Ide to "do kríža". Lebo náuka rímskokatolíckej cirkvi stále na Slovensku naráža na limity teórie a praxe a otec štát a matka cirkev musia spolupracovať. Účel svätí prostriedky.

V tichosti a utajovaní sa riešia a uzatvárajú prípady, pred ktorými musí byť slovenská verejnosť uchránená. Kultúra pretvárky, utajovania a zametania pod koberec pokračuje. Musíme si pomáhať. Našizmus pokračuje. Chránime ich našich aby oni podržali našich. Ruka ruku myje.

Pokrytectvo a pretvárka

Pravda a láska otvorené budúcnosti zatiaľ nesmú zvíťaziť nad lžou a nenávisťou minulosti. Je to boj o čas. Preto tradičná slovenská hodnota pretvárky a lži potrebuje ešte trochu času. Preto ho naťahuje Fico, Záborská aj Žilinka. Vulgarizmy na námestí nevyrušili KBS, generálneho prokurátora ani nedonútili riaditeľa RTVS zmeniť večerný program verejnoprávnej televízie. Fico bol na tribúne v diskusnej relácii aj uprostred hučiaceho davu na námestí v meste, kde je vraj Tisova krypta.

Tento organizovaný front lži, predstierajúcej boj za národnú záchranu, chce strhnúť na svoju stranu beh dejín a Tisovské nahor a napred naberá nové odtiene a významy. Ťahá nás stále viac dole a dozadu. Nie, nie sme v tomto marazme náhodou.

Populizmus je zavádzanie verejnosti

Toto nie je chyba v programe. Toto je program normalizátorských kádrových rezerv okolo Fica, neoľudáckej omladiny aj Záborskej evanjelizačnej družiny. Je to program lži, ktorá sa bojí svetla kritickej mysle. Nemôže spraviť krok dopredu, lebo vie, že všeličo by sa skončilo.

Preto populisticky zavádza verejnosť, vyvoláva nenávisť a vyvoláva strach z budúcnosti. Preto je každý výraz, ktorý má vo svojom slovnom kmeni niečo -progres-ívne symbolom, ktorý ich vyrušuje.

Verejnosť má nadobudnúť dojem, že národný vodca ich ochráni pred vojnou, liberalizmom aj odborníkmi, ktorým nerozumejú či už hovoria o očkovaní alebo o procese tranzície transrodových osôb.

Návrat k budúcnosti

Práve preto je krok dopredu k reštartu a obnove nášho civilizačného ukotvenia pre Slovensko dnes otázkou prežitia. Potrebujeme návrat k budúcnosti. K úvahám o budúcnosti a živote v nej. K vedomiu vlastných hraníc a cielenej spolupráci. K solidarite, empatii, sociálnej aj justičnej spravodlivosti, k podpore najlepších a spolupráci všetkých.

A je viac ako zrejmé, že kultúra hrubých čiar či celoplošného odpúšťania, na pozadí ktorého komunisti a cirkevníci uzatvárajú pakty o nevydávaní podozrivých na zákonné stíhanie predávajú našu spoločnosť diletantom, šialencom a fanatikom a musí skončiť. Pravda a láska dnes potrebujú bodyguardov a systémovú podporu. Prebudíme sa?

Za to čo sa pred našimi očami od 21. februára 2018, kedy zavraždili Jána a Martinu, deje, musia niesť zodpovednosť konkrétni ľudia. Chráňme si preto zmysel pre spravodlivosť, elementárny cit pre mieru aj to, komu ešte budeme veriť. Z javísk našej spoločnosti, z televízií aj z tribún musia odísť násilníci, nenávistnici, plagiátori, malí zlodejíčkovia aj veľkí zlodeji. Ak nám nie je jasné, prečo sa nevieme pohnúť vo svete vzdelávania z miesta a prečo 56 percent občanov tejto krajiny verí neovereným a falošným správam, ktoré popri vulgarizmoch šíri z prvomájovej tribúny Robert Fico. Toto vysoké percento nám tu však nevyrástlo zo dňa na deň. Je to mravenčia práca lživej propagandy a prítomnosti jej hrdinov vo verejnom priestore prenášanom do našich domácností a myslí aj zdanlivo serióznymi médiami.

Naše deti nesmú byť vystavené tejto estráde primitívneho pokrytecta a nenávisti. Vyberajme si, na čo sa dívame a čo počúvame. Pozrime sa kam sme sa už dostali. Na začiatku bolo len to povestné vrece zemiakov.