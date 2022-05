Pápež sa pomýlil

Svetové médiá v druhej polovici minulého týždňa citovali jednu z odpovedí pápeža v interview, ktoré poskytol talianskemu denníku Corriere della Serra. Najlepšie ja samozrejm ísť a prečítať si dané interview vlastnými očami. To nie je celkom možné. Preto sme odkázaní na komentáre. A teda okrem spravodajských textov napríklad v denníku SME ich bolo niekoľko. Samozrejme sa do debaty zapojil aj stranícky orgán POSTOJ, ktorý síce jasne nie je nestranný a nie nestranícky, no neviem, ktorú konkrétnu stranu – keby k tomu prišlo a OĽaNO by prestalo v ňom kupovať reklamu - by podporil.

Vždy však spoľahlivo skončí pri hejtovaní a prekrúcaní všetkého, čo zaváňa pri hodnotení niečoho, čo čo i len vzdialene súvisí s rímskokatolíckou cirkvou kritickým myslením. Doma a prijatí sa na jeho stránke cítia exponentí KÚ, KDŽP či iní kresťanistickí politici z radov SME rodina či KDH. A KBS. A raz tam uverejnili aj môj text, v ktorom som reagoval na obvinenie pána Františka Mikloška ohľadom niečoho, čo vôbec nebola pravda. Redakcia Postoja sa vtedy zachovala veľkoryso, pohodovo a pohotovo. Môj text uverejnila. Aj dodatočne ďakujem a oceňujem hoci som kresťan, ktorý sa im nepáči (viem doložiť). Ale späť k veci.

Tak si vyslúžili aj denník SME aj tradičný komulík (copyright Ján Štrasser) Robert Fico kritické slová ohľadom toho, ako interpretovali spravodajskými agentúrami citované pápežove slová. Návštevu pápeža máme ešte v pamäti. Jeden slovenský expert sa pri televíznom komentovaní jeho vyjadrení na Slovensku oduševnene dojímal tým, že František čítal Mor ho! Sama Chalupku. Preto bude asi dobré nájsť si postupne čas a vysvetľovať, čo si pápež môže myslieť, či si to myslí sám od seba, alebo mu to niekto napísal.

Pápež aj Ján Čarnogurský senior či Vladimír Palko a Robert Fico sa mýlia úplne rovnako, keď hovoria, že NATO provokuje a preto majú ruskí agresori a prznitelia ukrajinskej krajiny a jej detí, dievčat a žien právo správať sa ako svoloč šedých nočných vlkov a slobodný svet im nemá posielať zbrane a postkoinálne pilulky ale len holubice mieru a obväzy.

Neviem či je to príliš trúfalé povedať, že Mor ho! do svetových jazykov určite preložené mohlo byť. Ja však zatiaľ o tom neviem a nechám to otvorené. Viem, že v okruhu mojich anglofónnych priateľov prekladáme nadpis tejto mýtickej slovenskej básne nelichotivým anglickým frazeologizmom: „F**k him!“Ak bude tento text čítať nejaký literárny vedec nech sa ozve. Zatiaľ to preverujem cez môj mozgový „trust“ v odborných kruhoch. Zisťujem to pri príležitosti vzniku tohto textu.

Pravdepodobnosť, že pápež František čítal báseň Mor ho!, a preto ju citoval na Slovensku, je oveľa nižšia ako skutočnosť, že sa tento citát dostal do pápežskej reči najskôr preto, lebo ho tam vložil pápežov speechwriter. Nemyslím, že by to malo byť sklamaním pre veriaceho katolíka počuť, že aj pápežove príhovory píše niekto iný.

Ak médiami preletelo hodnotenie pápežových prejavov na Slovensku, tak som to postrehol len okrajovo. Nečítam všetko a preto neviem všetko. Niekde sa však zmienili, že v tíme, ktorý pripravoval jeho príhovory počas jeho návštevy na Slovensku bolo niekoľko ľudí. Reportujúceho o tejto časti návštevy zaujalo, že medzi nimi boli aj ženy. Treba povedať, že Františkove posolstvá pre Slovákov a Slovenky boli preniknuté hlbokým vhľadom a otvorenými víziami, ktoré vysoko prevyšovali miestny slovenský štandard a boli fakt aj z môjho pohľadu mimoriadne kvalitné.

Slovenskom musel otriasť jeho posolstvo, že sa na ceste viery nemáme zastavovať a uzatvárať do seba. Presne to v slovenskom preklade znelo takto: „Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou, vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Ďakujem za toto svedectvo! A prosím vás, zostaňte na ceste, stále! Nezastavte sa! Ešte chcem dodať jedno. Povedal som: „Nezastavte sa!“, lebo keď sa Cirkev zastaví, ochorie; keď sa biskupi zastavia, ochorie Cirkev; keď sa kňazi zastavia, ochorie Boží ľud.

Prekvapilo ma, že v Postoji nedešifrovali toto jeho vyjadrenie ako skrytú reklamu na progresivizmus. Vtedy tam ešte pracoval Dag Daniš a tak si to musel určte všimnúť. Vnímal som to ako premárnenú príležitosť vytknúť pápežovi jeho progresivisticko-liberálne sklony. Samozrejme to teraz trochu zjednodušujem, zľahčujem a možno sa aj mýlim. Možno Daniš niečo take aj napísal, len to neprešlo redakčnou radou. Áno som ironický. Ospravedlňujem sa.

Pravda nie je tradičná hodnota?

Ale dlhý úvod k tomu, ako sa pápež pri svojom prístupe k Putinovi, Kirrilovi a pohľade na Ukrajinu a ruskú agresiu mýli bol potrebný. Nie je jednoduché písať príjemným tónom nepríjemné veci. Jednoducho musíte sa niekoho dotknúť, či už sa veľmi snažíte alebo ste nekontrolovane asertívny či ironický. Mne sa to tiež nie vždy podarí. Výčitky, že som príliš jemný a výčitky, že som nenávistný sú zastúpené približne rovnako. Keď sa hovorilo o utajovaní zneužívania mladistvých duchovnými mnohí našli v mojich textoch a vyjadreniach to, čo tam nebolo. Musel som svoju svedeckú výpoveď na podnet jednej advokátskej kancelárie absolvovať aj na NAKA. Si ma aj nahrali. Viem asi ako sa cíti zosnovateľ skupiny, ktorá neeexistuje a ani nerobí to, z čoho je po podaní trestného oznámenia vyšetrovaná. Prešli odvtedy štyri roky a o tom, ako funguje katolícka cancel culture viem dnes podstatne viac ako Štefan Chrappa či Rudy Rus. Ale ako je jasné, nie o tom som chcel písať. Možno inokedy. Zatiaľ si prečítajte toto. (Opis Chrappovho „neokolchozníckeho“ príbehu horlivého katolíka nájdete na strane 171.)

Tento text som začal písať preto, lebo som chcel povedať, že pápež sa môže mýliť. Áno aj pápež František sa môže mýliť, hoci je nám jeho svieži spôsob odpovedí sympatický. Raz poteší svojou bezprostrednosťou komunitu LGBTQ, inokedy spraví radosť konšpirátorom, raz ho citujú tradicionalisti, inokedy reformné cirkevné prúdy.

Celé to je však trochu inak

Dogma o pápežskej neomylnosti prenikla v kresťanstve a jeho katolíckej vetve do povedomia verejnosti tak, že pôvodné chápanie neomylnosti sa prenieslo takmer do všetkého. Katolíci citujú pápeža vo všetkom, kde chcú podložiť svoju mienku tou najvyššou autoritou. Takto šermuje názorom pápeža teraz aj Fico.

Že to platí aj u katolíkov len pre presne vymedzené tzv. učenia Ex cathedra opäť presahuje rámec tohto textu. Berte to však ako dlhý úvod k vete, ktorú sa chystám povedať na záver tohto textu. Je to dlhá predohra k tomu, čo chcem citlivo a mierne odkomunikovať a bojím sa, že to bude pre niektorých čitateľov tohto textu príliš tvrdé vyjadrenie. Na vyváženie tohto môjho prístupu, ktorý bude vyhodnotený niektorými diskutérmi a ideológmi neštandardných postojov ako nepriateľský voči cirkvi musím povedať, že tu bude veľa mojich iných kamarátov hovoriť, že som bol príliš slušný a diplomatický. A mäkký.

Pravdu nebude mať ani jedna, ani druhá strana a to nie preto, že pravda je uprostred. Neviem ako sa to má presne robiť. Môžem však čitateľov uistiť o mojom najlepšom snažení. Dlho mlčím kým niečo poviem či napíšem a za posledné dva roky som napísal asi o 200 textov menej ako som chcel a ovládal som sa aj vtedy keď som chcel napísať knihu. Zahral som si len v jednom divadle, kde som aj trochu radil obetiam násilia a zneužívania. Ale skôr som veľmi veľa počúval. A ešte raz počúval. A nad všeličím som sa celkom súkromne aj ukrutne trápil. Potichu. Pomedzi home office, home schooling či snahe ostať zdravým.

František sa mýli

Teraz to môžem teda napísať. Poviete si: zbytočne, keď to už bolo v perexe či nadpise. Nedá sa nič robiť. Nemôžeme zakaždým keď chceme niečo dôležité povedať, napísať encyklopédiu či knihu. Rozmohol sa tu taký nešvár “ačohentyzmu”, ktorý si nárokuje pri akejkoľvej výpovedi na komplexnosť a úplnosť. Často si myslím, že to je len preto, aby oponenti zhodili zo stola tému, ktorá sa práve nastolila a nechcú o nej hovoriť.

Ale nedá sa už o tom mlčať. Médiá budú o cirkvi a o pápežovi písať a nebude to mediálna propaganda o nič viac, ak nie určite menej, ako to, čo predvádza vo svojej práci denník Postoj keď mastí Tkačenka s Ondřejíčkom. Ficove vyjadrenia komentovať nebudem. Porovnávať však spravodajský servis denníka SME s Ficovou manipuláciou je veľmi manipulatívne. Také “Danišovské”. Lebo nie všetko, čo nie je (niektorým) redaktorom Postoja pochuti je strašidlom z Bruselu či Európu obchádzajúce strašidlo palkovského euromarxizmu či progresivizmu.

No a teraz to môžem napísať

Pápež sa pri tom, ako hodnotí situáciu na Ukrajine pomýlil. A prečo si to myslím? Lebo tomu ako vo veci nevzdelaný a neinformovaný jednotlivec v súkromnom rozhovore s novinárom denníka Corriere della Sera nemôže rozumieť. Štáby NATO a jednotlivých krajín EÚ a sveta hľadajú cesty ako sa neunáhliť a ako pomôcť Ukrajine a jeho obyvateľstvu zastaviť ruský teror, vraždenie a znásilňovanie. Na ostrí noža príjímajú opatrné opatrenia humanitárnej aj vojenskej pomoci, sankcií aj ich miery. Zvažujú bankové opatrenia, export aj import do či z Ruska. Medzinárodná komunita zvažuje každý krok aby sa vyhla konfliktu, ktorým ruský diktátor Putin zastrašuje Ukrajinu aj svetovú verejnosť.

Vojská NATO sú ďaleko od Moskvy aj od Putina a sú len tam, kde sú ich členské krajiny. Lebo po rozpade komunistického impéria im bolo jasné, že postsovietskemu Rusku je lepšie neveriť a že bude hrozbou. Preto je aj Slovensko v NATO. A táto komunita expertov má informácie, ktoré vyhodnocuje a zvažuje a robí rozhodnutia. Pomalé a nedokonalé. Ale ak sa dá niečo s istotou povedať, tak je to to, že pápež aj Ján Čarnogurský senior či Vladimír Palko a Robert Fico sa mýlia úplne rovnako, keď hovoria, že NATO provokuje a preto majú ruskí agresori a prznitelia ukrajinskej krajiny a jej detí, dievčat a žien právo správať sa ako svoloč šedých nočných vlkov a slobodný svet im nemá posielať zbrane a postkoinálne pilulky ale len holubice mieru a obväzy.

A pápež sa samozrejme mýli aj v iných veciach. Problémy, v ktorých rímskokatolícka cirkev dnes cez synodálny proces hľadá odpovede na otázky svojho budúceho pôsobenia sú plne v kompetencii učiteľského úradu rímskokatolíckej cirkvi.

Jedno je však isté. Ak sa pápež a cirkevné ústredia nebudú vedieť inšpirovať duchom spolupráce a interdisciplinarity lekárov, vedcov, vojenských expertov a iných pri formulovaní svojej aktuálnej náuky a postojov, potom bude aj naďalej len súčasťou problému a nie riešenia. Ako keď kardinál Duka pomýlene bránil právo ruskými vojakmi oplodnených vajíčok v telách ukrajinských dievčat a žien. A Tomáš Halík mu to láskavo a trpezlivo vysvetlil, že sa mýlil.

Pápež František nie je obeťou mediálnej propagandy. Len je jeho rozhovor a vyjadrenie pre Corriere della Serra zasadené do kontextu. A vychádza z neho zle. Áno aj pápež sa môže mýliť. V zásade však František drží kurz. Avšak na svojej ceste ako to odkázal aj nám na Slovensku sa nezastavuje. Ale nič zásadné sa za jeho pontifikátu nezmenilo. Hoci na slovenské pomery to je veľa. Slovenská cirkev mu napríklad nedovolila ani médiám otvorené stretnutie s obeťami sexuálneho zneužívania kňazmi a utajila ho.

Rímskokatolícka cirkev je aj "pod" Františkom stále tou istou nedialogickou baštou sveta včerajška, kedy všeličo bolo iné. Nie však nevyhnutne zelenšie. Nič na tom nezmenia jeho krátke expresívne vyjadrenia pre médiá, ktoré si na zábleskoch neformálnosti zgustnú a nazvú to raz progresívnou revolúciou a inokedy šírením kremeľského naratívu.

V mnohom sa mýlia aj v Postoji. Neviem povedať, či sa treba tomuto médiu vyhýbať ako to skonštatoval iný autor. Vplyv tohto média nemožno podceňovať. Rafinovaný mix kvalitných textov a konšpirácií je totiž naozaj rafinovaný. Mnohí sa už nechali nachytať.

Mám totiž pocit, že to nie je len prostý omyl, ale ide skôr o nedostatok expertízy alebo ešte čosi iné . Vnímam tam dobromyseľný nevedomý zámer a mne známu pravovernú horlivosť, ktorá je podmienená ideológiou katolíckeho katechizmu ako to nie celkom dokonale naznačuje tento citovaný text.

Vo veci očkovania ostali internetoví dezinformátori celkom správne a spravodlivo ignorovaní vedcami, lekármi a ďalšími odborníkmi. Debata s nimi, v slovenčine máme pre nich celkom presný výraz luhári, by im len zvýšila kredit medzi ich odberateľmi a zväčšila dopad ich lepkavých lží na spoločnosť. A presne taký istý prístup by odborníci mali zvoliť aj teraz vo veci transrodovosti. Veda totiž vyvracia to, čo o nej v médiách intolerancie zaznieva. Vedec by s nimi nemal vôbec hovoriť, lebo tým iba zvýši ich spoločenskú vážnosť a politický výtlak. Zodpovedný vedec by mal vo verejnej debate o transrodových ľuďoch ignorovať médiá, ktoré šíria na túto tému bludy, ako napríklad Postoj či Štandard, rovnako ako ignoroval iniciatívu Hovorme spolu či Hlavné správy, ak išlo o bludy o očkovaní. Len tak si vedec zachová svoju dôveryhodnosť a len vtedy sa na neho môže obrátiť novinár. A len ak si novinár zachová dôveru vo vedu, môže formovať verejnú mienku, aby spoločnosť, v ktorej žijeme, bola moderná a tolerantná. (Vladimír Leksa, imunológ)

Sedel som už pri stole s bývalým aj dnešným šéfredaktorom Postoja v snahe niečo si vzájomne vysvetliť, pochopiť. Inicioval som tie stretnutia vždy ja. Nepadli sme si do oka. Nevadí. Nabudúce.

Aj ja som sa už neraz pomýlil. Ak sa to stane, svoj omyl si viem aj otvorene priznať. Len cestou omylov a ich nápravy sa vieme ešte niečo nové naučiť. Ani gramatika mi nejde. Aj v tomto texte chyba určita aspoň osem čiarok a iné sú na nesprávnom mieste.

Áno, aj pápež sa môže pomýliť a nebolo to prvýkrát. A ani posledný. A aj tak to je len „možno“, forse.

Forse «l’abbaiare della Nato alla porta della Russia» ha indotto il capo del Cremlino a reagire male e a scatenare il conflitto. «Un’ira che non so dire se sia stata provocata — si interroga —, ma facilitata forse sì»

Ale medzi denníkom SME a Robertom Ficom je pri citovaní pápeža zásadný rozdiel. Denník SME informuje a reprodukuje. Fico opäť len zavádza a klame. A ovplyvňuje verejných svedkov svojich činov tlačovkovou propagandou. Aby mohol pokračovať vo svojom diele skazy, ktorá ho má zachrániť pred spravodlivým súdom.