Prorodinný konzervatívec a klamár? Len minister financií.

Rámcovanie debaty o balíčku "podplácajúcim" rodiny s malými deťmi rečami o prorodinnosti a protirodinnosti je rafinovaná a zlomyseľná lož. Aj ja mám rodinu, vyrástol som v rodina a aj na mňa sa vzťhujú prípadné benefity "proinflačného" vládneho balíčka.

To, že balíček s "krúžkovným" je prorodinný a vmanipulovať do neho všetky angažované katolícke občianske združenia od Aliancie za rodinu až po Tisových pohrobkov z obskúrneho združenia Chrisitanitas je majstrovskou lžou hodnou plagiátora. Minister financií rozhodne nesklamal keď opäť majstrovsky zaklamal. To že mu z týchto lží pomáhajú vytĺkať politický kapitál aj profesionalitu, slušnosť a kultivovanosť predstierajúce fyzické a právnické osoby je však veľmi poučné.

Ak by to bol zámer, presne takto by vznikal nový falošný projekt, ktorý má opäť ponúknuť novú ilúziu v stave bdelého snenia nad slovenskou politickou realitou. A oklamať falošnou nádejou o boji za víťazstvo slovenských rodín nad zlou prezidentkou. Mimochodom tiež matkou dvoch dcér. Konzervatívny denník už prognózuje vznik sociálno-konzervatívnej strany.

Na troskách OĽaNO má potenciál vzniknúť subjekt integrujúci prúdy okolo pánov a dám - Záborskej, Gyimesiho, Tabák, Tarabu, Hatrákovej, Šofranko a iných ministrovi rodinných financií lojálnych osôbok a osobností.

Prichýli pod snáď seba aj Jochovu a Palkovu úderku okolo Posledného križiaka. Pomáhať im môžu svojimi v neslávnej minulosti zaseknutými "duchovnými" úvahami aj ľudia ako pani Lexmann či František Mikloškom, Jozef Mikloško či Jozef Mikloško Jr. ako ombudsman detí, ktorým nikto nepomôže.

Riaditeľom IVPR (Inštitút pre výskum práce a rodiny) je od 3. júla 2020 Roman Joch. „Očakávam, že inštitút bude priestor pre slobodné odborné diskusie a vecné dialógy. Vnímam to ako príležitosť, kde si predstavitelia a odborníci z rôznych názorových smer (zdroj: archív autora)

A že sa na tejto platforme okrem pána poslanca Tarabu uchytia aj ďalší "inteligentní" fašisti z prvej Matovičovej desiatky nemusíme pochybovať a nepotrebujem k tomu ani mimoriadne bujnú fantáziu. Keď sa kvalifikoval pán Beluský, kto sa nekvalifikuje?

V debate s Igorom Matovičom vždy nájdeme nové dno. Poslanec Beluský, Borguľa či Boris Kollár sú určite vyslovene rodinné typy. Sú RODINA. Vidíme s kým všetkým. Ako to volajú na Sicílii Mia Famiglia a jej ľudovú taliansku hovorovú skratku "MaFia" poznáme z Krstného otca a iných čítaniek lyrizovanej prózy našich kleptokratov.

Takže na začiatok si skúsme povedať, že klamať si nebudeme. A že pravda môže byť rovnako tradičnou hodnotou pre tých, ktorí sú otvorení novej budúcnosti progresívnejšieho a moderného Slovenska aj pre tých, ktorí hľadajú inšpiráciu v minulosti ľudáckeho Tisovského "konzervatívneho" Slovenska.

Nechajme konečne Tisa, jeho režim populistického kresťanského národného socializmu a jeho aktualizované dedičstvo a rovnako aj jeho úprimných vyznavačov a napomáhačov odpočívať v pokoji rovnako ako Husáka či Biľaka. Hľadajme v našich dejinách iné vzory a portréty na tričká dnešnej mládeže.

Lebo po najnovšom vývoji v prezidentskom paláci sa nám tu rysuje potvrdenie nového spojenectva fašistov a národných populistov zľava či sprava.

Avšak naďalej platí, že s fašistami a komunistami ani s ich klonmi či ich kamarátmi starom či novom SMERe alebo v starej či novej ĽSNS sa nevyjednáva. Fašisti a komunisti a „priatelia“ fašistov a komunistov do spoločnosti, ktorá si ctí hodnoty pravdy, lásky, solidarity a spolupatričnosti so slabšími a prenasledovanými, za stôl nepatria.

Musia ostať pred bránami každého kultúrneho a spoločenského podujatia aj parlamentu. Niekde robíme chybu, ak sa nám to nedarí a dávame im vyznamenania a odhaľujeme im sochy či pamätné tabule. Alebo ak s nimi vyjednávajú "demokrati" svoje "balíčky". Čím sa to líši od toho, ako to robil "Fico" so svojimi balíčkami. Hej on s fašistami nevyjednával, ale to už je tiež minulosť.

Tieto pokrytecké hry na sociálny konzervativizmus a tradičné národné hodnoty v gardistickom garde zrejme tak skoro neprestanú. Treba to brať vážne. Takéto šírenie nenávisti a rozdeľovanie krajiny je mimoriadne neúprimné. A dovolím si prognózovať, ž v dnešnej situácii aj mimoriadne nebezpečné.

Hovorím to ako otec dvoch dcér, manžel jednej zákonitej manželky a človek, ktorý školám a sveru formálneho či neformálneho vzdelávania venoval celý svoj profesionálny aj osobný život.