Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte

Verejná výzva na odstúpenie generálneho prokurátora JUDr Maroša Žilinku

Vážený pán generálny prokurátor JUDr. Maroš Žilinka,

Ako občan Slovenska Vás žiadam, v mene všetkých 5,447 miliónov občanov Slovenska, o okamžité odstúpenie z funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

Porušili ste a sústavne porušujete spoločenskú zmluvu medzi občanmi, Vami a Vašim úradom. Oklamali ste členov parlamentu SR, oklamali ste 5,447 občanov Slovenska. Vôbec ste nepochopili svoju funkciu ako najvyššieho reprezentanta spravodlivosti na Slovensku. Na verejnosti sa správate ako samovyvolený majiteľ spravodlivosti, politik, FB celebritka, a nie ako profesionálny GP, ktorého potrebuje krajina.

Pevnou súčasťou západnej demokracie ku ktorej sa hlási aj Slovenská republika prostredníctvom ústavy je aj dodržiavanie nepísaných zákonov spoločnosti. Jeden z týchto zákonov hovorí, že keď niečo verejne sľúbite, tak to musíte aj dodržať.

Na zázname (9:33 minúte) z Vášho grilovania na posvätnej pôde parlamentu, ste verejne sľúbili pri svojej voľbe členom parlamentu, zástupcom občanov Slovenskej republiky, že budete výrazne spolupracovať s médiami. Chápali sme to tak, že pri väčšine kontroverzných káuz občanom slušne vysvetlíte čo sa deje. Aby ste ich upokojili a budovala sa vzájomná dôvera.

A aká je realita? Ste živým dôkazom, že Slovensko je kriminálny štát. Pred novinármi, zástupcami občanov, utekáte ako malý chlapec. Verejnosť sa len útržkovité dozvedá ako sa na generálnej prokuratúre nedodržujú zákony, ústava, porušuje trestný poriadok, falšujú dokumenty. Vaše mlčanie a arogancia voči občanom tieto správy nevyvracia, ale len potvrdzuje. Namiesto toho, aby ste bol neohrozeným vzorom spravodlivosti, tak sa občanom bezohľadne vysmievate do tváre. Ako Vám krásne naleteli a Vy si robíte čo chcete.

Akú autoritu môže mať generálna prokuratúra a celá justícia, ktorú reprezentujete Vy? Ako sa majú cítiť stovky, možno tisíce ľudí, ktorým Slovenská justícia účelovými konaniami v prospech "našich" ľudí zničila životy od roku 1989? Prečo máme Slovensku prisudzovať štatút právneho štátu, keď od najmocnejšieho muža zákona vidíme sústavne porušovanie pravidiel? Znižujete krehkú dôveru v justíciu stále sa zmietajúcu medzi demokratickými a komunistickými metódami práce. Namiesto toho, aby ste v zmätenej spoločnosti budoval právne povedomie a dôveru v justíciu, tak verejnosť len nadradene poučujete ako má mlčať a nestarať sa do Vašej práce. To nemôžeme považovať ako cestu z justičného marazmu a smerovanie k právnemu štátu pre všetkých.

Občania musia so škrípaním zubov tolerovať hulvátstva politikov, ale nesmú tolerovať pohŕdanie občanmi v justičnej praxi. To je cesta do justičnej svojvôle. Presne Vy tam našu justíciu vediete.

Diskutabilná je Vaša mimoriadna nadpráca pre členov strán smer a hlas. Je šokujúce, že predseda strany a trojnásobný premiér SR, súdruh Fico, si dovolí na verejnosti povedať, že sa nepatrí stíhať a zatýkať vysokých verejných funkcionárov. A Vy ako by ste naplňoval jeho odkaz.

Tiež je šokujúce, že ako GP a neohrozený strážca spravodlivosti, ktorí sa stará o detailne porušovania ruských hrobov v Ladomírovej ste nezasiahli, keď sa členovia strany smer na mítingoch oslovujú slovom súdruh. Je to priamym odkazom prihláseniu sa ku komunistickej ideológii. Aj konanie strany v spoločnosti má výraznejšie prvky komunistickej strany ako SD.

Ako asi viete, tak režim založený na komunistickej ideológii, ktorý rozhodoval o riadení štátu a osudoch občanov v bývalom Československu od 25. februára 1948 do 17. novembra 1989, bol nemorálny, protiprávny, odsúdeniahodný a smeroval k potlačeniu základných práv a slobôd. Presne to isté robí strana smer. To isté robíte aj Vy.

Pre širokú verejnosť je obrovskou záhadou, že prečo nedostal 363-ku bývalý prezident republiky pán A. Kiska. O jeho konaní si môžeme myslieť čo chceme, môžeme ho považovať za zločinca, ale tiež má právo na férové zaobchádzanie. Bohužiaľ informácie, ktoré viedli k jeho opätovným súdnym procesom boli s obrovskou pravdepodobnosťou získané nelegálnym spôsobom. Súdruhovia Fico, Pellegrini a vlastne všetci členovia politbyra hlasosmeru, ktorí na Kisku útočili, nikdy neoznámili odkiaľ tieto tajné informácie mali. Hrubo tak zasiahli do práv pána Kisku, ktorému sa chceli pomstiť. Je jasné, že bez týchto informácii by žiaden proces s Kiskom nebol. V právnom štáte by asi boli na lavici obžalovaných hlasosmeráci a nie Kiska.

Tieto justičné anomálie a vedomá nedôslednosť vedú k tomu, že dnes je situácia taká, že súdruhovia zo smeru sľubujú totálnu pomstu a vlastnú seba-amnestiu ako za Mečiara.

Myslím, že každý občan, ktorý sleduje Vaše správanie musí mať obrovské pochybnosti pri využívaní služieb Vášho úradu aj iných orgánov justície.

Vážený pán Žilinka, mali ste dostatok času, aby ste verejnosť presvedčili o svojich kvalitách. Vy ste totálne sklamali. Nie ste žiadnou autoritou spravodlivosti. Nie ste hoden byť generálnym prokurátorom demokratického štátu, ktorým je Slovensko. Žiadam Vás v mene 5,447 obyvateľov Slovenska, aby ste okamžite odstúpil z postu generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

Tu už nepomôžu žiadne výhovorky, ani ospravedlnenia, ani žlté karty. Buďte chlap, priznajte vinu a dajte šancu niekomu novému.

Za Vašu prácu Vám v mene 5,447 milióna občanov ďakujem.

S pozdravom za právny štát pre všetkých

Peter Kollega

Občan milión

Video zo sľubom pána Žilinku. Sleduj v čase od 9:33 minúty.

https://video.sme.sk/c/23166599/maros-zilinka-paragraf-363-vyuziva-presne-tak-ako-sa-dalo-cakat.html