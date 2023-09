Čiernobiele mozgotrasy - Made in Slovensko

Neviem. Spiaci Cleaner. Proti všetkým. Za všetkých. Verím, že je v silách majestátu ľudského ducha postaviť koncept systému väčšieho dobra. Odmietam pri každých voľbách ohýbať svoj charakter. Odmietam donekonečna voliť imaginárne menšie zlo. Odmietam sa špirálou ústupkov prehrabať až do rozpálenej vyhne babylonského pekla. Musíme sa k riešeniu problémov postaviť čelom. Musíme sa zbaviť adorovania priemernosti, podpriemernosti, akceptácii kriminálneho štátu, okatej mediálnej manipulácie. Musíme rozbiť pyramídy barbarských prokrastinátorov so zápornou produktivitou. Žijeme fantastickú dobu. Život len málokedy dáva druhú šancu. My, Slováci sme ju dostali. Naivne sme prehajdákali 34 zamatových rokov. Poďme si budovať Slovensko, Európu, civilizáciu aké potrebujeme napriek teóriám zúfalcov. Verte mi, nikto za nás to neurobí. Čím skôr to začneme robiť, tým lepšie aj ľahšie. Slovensko, Európa, civilizácia musia byť postavené na sile majestátu ľudského ducha. Zoznam autorových rubrík: Korunkové výlety, Antihitler, A za 5 sekúnd 12, Systém štátnej kriminality, Hľadajme riešenia, Červené banány, Scifi tales, Upsidedownov syndróm