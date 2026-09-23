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23. sep 2026 o 12:10
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Mount Lindsey, Colorado

Pozývam vás na Lindseyovu horu (Mount Lindsey), ktorý patrí medzi 53 najvyšších vrchov Colorada.

Ján Komrska
Ján Komrska Bloger
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Mount Lindsey (Lindseyova hora) sa nachádza v pohorí Sangre de Cristo (Kristova krv), ktoré je súčasťou Skalnatých hôr (Rocky Mountains). Napriek svojej úctyhodnej výške 4 283 metrov patrí medzi nižšie coloradské štrnásťtisícovky (tzv. fourteeners), no z hľadiska technickej náročnosti sa radí medzi náročnejšie vrcholy tejto kategórie. V jej okolí sa nachádzajú ďalšie tri významné štíty, Blanca, Ellingwood Point a Little Bear, ktoré spolu vytvárajú kompaktný horský masív.

Pohľad na pohorie Sangre de Christo a Lindseyovu horu z dedinky Gardner.
Pohľad na pohorie Sangre de Christo a Lindseyovu horu z dedinky Gardner. (zdroj: Jan Komrska)

Hora je pomenovaná po obľúbenom horskom vodcovi Malcolmovi Lindseym, ktorý v štyridsiatych rokoch 20. storočia významne prispel k rozvoju mládežníckej turistiky v tejto oblasti. Vrchol aj jeho okolie sú dnes v súkromnom vlastníctve. Majiteľ povoľuje výstup na horu, vyžaduje však podpísanie vyhlásenia o zbavení zodpovednosti za prípadné úrazy. Dokument je možné podpísať online pred túrou alebo priamo počas výstupu v sedle pod vrcholom. Za vstup sa neplatí žiadny poplatok.

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Výstup na vrchol je technicky náročný, pretože v záverečnej časti vyžaduje lezenie po skalách. Napriek tomu, že celková dĺžka trasy je iba 13 kilometrov a prevýšenie dosahuje 1 067 metrov, túra je veľmi vyčerpávajúca. Na vrchol totiž nevedie upravený turistický chodník. Trasa vznikla skôr spontánne a chýbajú na nej typické serpentíny, ktoré by uľahčovali prekonávanie veľkých výškových rozdielov. Na mnohých miestach vedie strmo priamo hore svahom. Chodník nie je udržiavaný ani označený turistickými značkami.

Prístup k východiskovému bodu tiež nie je jednoduchý. Treba prekonat viac než 30 kilometrov dlhú kamenistú cestu údolím rieky Huerfano, ktorú bez zvládnu iba vozidlá s pohonom všetkých kolies a najbližšie ubytovacie zariadenie je vzdialené 80 kilometrov. Aj preto patrí Mount Lindsey medzi menej navštevované vrcholy.

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Na výstup som sa vydal v polovici septembra. Pred túrou som s obavami sledoval premenlivé počasie a čakal, či mi bude priať. Nakoniec som sa k turistickému chodníku dostal po zvažovaní o pol desiatej dopoludnia, čo je na horskú túru pomerne neskorý čas. Na parkovisku stáli dve autá, čo ma trochu upokojilo, pretože som vedel, že nebudem úplne sám.

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Začiatok turistického chodníka
Začiatok turistického chodníka (zdroj: Jan Komrska)
Informačná tabuľa na začiatku turistického chodníka.
Informačná tabuľa na začiatku turistického chodníka. (zdroj: Jan Komrska)

Počasie bolo teplé a spoza oblakov občas vykúkalo slnko. Chodník spočiatku klesal osikovým lesom k lúke pri potoku Huerfano. Osiky sa už začínali sfarbovať do zlatožlta a vytvárali nádhernú jesennú atmosféru. Ja som však viac pozornosti venoval klesajúcemu chodníku, pretože som si uvedomoval, že pri návrate budem musieť toto pohodlné klesanie absolvovať opačným smerom, už unavený po zostupe z vrcholu.

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Za lúkou trasa vstúpila do ihličnatého lesa, v ktorom bola približne polovica stromov suchá. Pomedzi ich sivé kmene sa v diaľke objavoval štít Blanca, ktorého vrchol sa tvrdohlavo skrýval v oblakoch. Spočiatku dobre viditeľný a priamočiary chodník sa v lese začal kľukatiť a obchádzať popadané stromy. Mnohé obchádzky boli tiež zatarasené vyvrátenými kmeňmi, takže nebolo vždy zrejmé, kadiaľ pokračovať. Hoci chodník výraznejšie nestúpal, predieranie sa medzi kríkmi a popadanými stromami ma spomaľovalo a vyvolávalo pochybnosti, či som nezablúdil.

Lúka pri rieke Huerfano
Lúka pri rieke Huerfano (zdroj: Jan Komrska)
Chodník vyschnutým lesom
Chodník vyschnutým lesom (zdroj: Jan Komrska)

Po chvíli som sa dostal pod širokú morénu, nad ktorou sa týčili mohutné skalnaté útesy. Tu sa trasa začala prudko dvíhať po svahu popri jej okraji. Toto stúpanie bolo veľmi vyčerpávajúce a vyžadovalo si neustále sledovanie terénu a hľadanie správneho smeru medzi hustými stromami. Chodník ma postupne priviedol k horskému potoku, ktorý prekročil, a následne ďalej prudko stúpal až k hranici lesa, odkiaľ sa mi začal ukazovať vrchol. Nad hranicou lesa sa chodník spustil do širokej trávnatej kotliny pod sedlom. Tu bol opäť dobre viditeľný a rýchlo ma priviedol ku svahu pod sedlom. Na tomto mieste sa však znova strácal a nasledovala spleť vyšľapaných chodníčkov prudko stúpajúcich do sedla.

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Pohľad späť do údolia rieky Huerfano a moréna.
Pohľad späť do údolia rieky Huerfano a moréna. (zdroj: Jan Komrska)
Postup vpred.
Postup vpred. (zdroj: Jan Komrska)
Lidnseyova hora sa vynára na horizote z oblakov.
Lidnseyova hora sa vynára na horizote z oblakov. (zdroj: Jan Komrska)
Kotlina pod sedlom v jesenných farbách.
Kotlina pod sedlom v jesenných farbách. (zdroj: Jan Komrska)
Neexistujúci chodník do sedla.
Neexistujúci chodník do sedla. (zdroj: Jan Komrska)

Po namáhavom výstupe ma v sedle privítala tabuľa s upozornením, že vstupujem na súkromný pozemok. V diaľke na hrebeni som zazrel ovce hruborohé (Ovis canadensis), ktorým tieto hory odnepamäti patrili. Kto vie čo si oni myslia o vlastníkovi hory.

Výstražná tabuľa v sedle pod Lindseyovou horou upozorňujúca na vstup na súkromný pozemok.
Výstražná tabuľa v sedle pod Lindseyovou horou upozorňujúca na vstup na súkromný pozemok. (zdroj: Jan Komrska)

V sedle som počkal na dvoch turistov vracajúcich sa z vrcholu. Boli nadšení a povzbudili ma, aby som pokračoval. Prezradili mi tiež, že sa za nimi nachádzajú už len dvaja ďalší turisti, potom už budem mat vrchol iba pre seba.

Nad sedlom vegetácia úplne zmizla, a tak som pokračoval po skalách na druhú stranu hrebeňa, kde sa začínal záverečný výstup k vrcholu. Dôležité bolo dostať sa do žľabu, ktorý viedol šikmo po úpätí hory. Bol som rád, že práve po ňom zostupovali spomínaní turisti, pretože som si mohol ujasniť trasu. Keď sme sa míňali, poradili mi, kadiaľ pokračovať. Obaja mali prilby, a tak som si nasadil aj svoju.

Pohľad na výrazný žľab na úpätí hory.
Pohľad na výrazný žľab na úpätí hory. (zdroj: Jan Komrska)

Výstup žľabom nebol spočiatku náročný, ale s pribúdajúcou nadmorskou výškou som postupoval čoraz pomalšie. Mal som problémy s dýchaním a zároveň som si musel dávať pozor, aby som sa nepošmykol. Táto časť výstupu mi zabrala takmer hodinu. Na jej konci som sa však neocitol na vrchole, ako som dúfal, ale stále pod ním. Čakalo ma ešte jedno záverečné stúpanie. Našťastie už nebolo potrebné pridŕžať sa rukami.

Náročné lezenie v strmom žľabe.
Náročné lezenie v strmom žľabe. (zdroj: Jan Komrska)
Takmer na konci lezenia.
Takmer na konci lezenia. (zdroj: Jan Komrska)

Prekvapilo ma biele sfarbenie skál, ktoré kontrastovalo s vyschnutými bordovými trsmi nebeských pilotov. S veľkou námahou som prekonal aj posledné metre výstupu a po štyroch hodinách namáhavého stúpania som konečne stál na vrchole. Potešilo ma, že sa vyčasilo a tmavé oblaky, ktoré som s obavami sledoval počas celého výstupu, sa rozplynuli.

Tesne pod vrcholom.
Tesne pod vrcholom. (zdroj: Jan Komrska)
Vrchol Lindseyovej hory.
Vrchol Lindseyovej hory. (zdroj: Jan Komrska)

Z vrcholu, ktorý som mal len pre seba, bol nádherný výhľad do okolia. Na juhozápade sa dvíhali Španielske štíty a na západe sa rozprestieralo celé pohorie Sangre de Cristo. Dokonca aj vrchol štítu Blanca sa vynoril z oblakov a majestátne prevyšoval okolité hory. Na severe z oblačnosti vykúkali ostré štíty týčiace sa nad dedinou Crestone.

Silueta Španielskych štítov na juhozápadnom horizonte.
Silueta Španielskych štítov na juhozápadnom horizonte. (zdroj: Jan Komrska)
Pohľad na štíty Little Bear, Blanca a Ellingwood Point na juhu.
Pohľad na štíty Little Bear, Blanca a Ellingwood Point na juhu. (zdroj: Jan Komrska)

Keďže ma čakala ešte náročná cesta späť, vydal som sa na zostup hneď po krátkom oddychu. Napriek tomu, že som nikde nevidel žiadnych turistov, postupoval som opatrne, aby som neuvoľnil kamene, ktoré by mohli ohroziť prípadných ďalších návštevníkov. Spustil som sa žľabom do sedla. Obloha sa opäť začala zaťahovať, a tak som sa snažil postupovať čo najrýchlejšie.

Začiatok dlhého zostupu.
Začiatok dlhého zostupu. (zdroj: Jan Komrska)
Strmý zostup z vrcholu.
Strmý zostup z vrcholu. (zdroj: Jan Komrska)

Zostup bol veľmi namáhavý, pretože chodníku chýbali serpentíny a viedol takmer priamo dole svahom. Azda najnáročnejší úsek ma čakal v polouschnutom lese, ktorý vyzeral strašidelne. Popadané kmene stromov a množstvo obchádzok robili orientáciu aj postup ešte zložitejšími.

Zostup do kotliny.
Zostup do kotliny. 
Pohľad späť na vrchol a trávnatú kotlinu pod ním.
Pohľad späť na vrchol a trávnatú kotlinu pod ním. (zdroj: Jan Komrska)
Po vysokohorskom teréne späť v lese.
Po vysokohorskom teréne späť v lese. (zdroj: Jan Komrska)
Zostup popri morene.
Zostup popri morene. (zdroj: Jan Komrska)
Nekonečné prekážky pri návrate.
Nekonečné prekážky pri návrate. (zdroj: Jan Komrska)

Keď som sa konečne dostal na lúku pri rieke Huerfano, štít Blanca za mnou už pohltili tmavé oblaky a v diaľke sa ozývalo hrmenie. Tak ako som ráno predpokladal, záverečné stúpanie k parkovisku sa mi zdalo nekonečné. Ani krásne sfarbené osiky nedokázali kompenzovať moju únavu a sklesnutú náladu. Po ôsmich hodinách túry som sa s úľavou posadil do auta. Len čo som naštartoval, spustil sa dážď. Čakala ma ešte dlhá cesta kamenistou horskou cestou k najbližšej asfaltke. Nie je preto žiadnym prekvapením, že Lindsey Peak patrí medzi menej navštevované štíty v Colorade.

Návrat cez lúku pri rieke Huerfano.
Návrat cez lúku pri rieke Huerfano. (zdroj: Jan Komrska)
Posledné, zdanlivo nekonečné stúpanie k parkovisku.
Posledné, zdanlivo nekonečné stúpanie k parkovisku. (zdroj: Jan Komrska)
Pohľad z auta na búrku nad vrcholom Blanca Peak.
Pohľad z auta na búrku nad vrcholom Blanca Peak. (zdroj: Jan Komrska)
Ján Komrska

Ján Komrska
Bloger 
  • Počet článkov:  48
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  • Páči sa:  207x

Som vášnivý turista a cestovateľ. Milujem prírodu a rád objavujem nové miesta... Chcel by som zdolať 53 najvyšších hôr v Koloráde a postaviť sa na najvyšší vrch každého štátu v USA. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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