Balansovanie na hrane atómovej vojny

Dnes je jasné, Putin je vojnový zločinec odhodlaný na všetko. Nevieme pokiaľ je ochotný zájsť. Vidíme, že schopný vymyslieť si akúkoľvek absurdnú rozprávku len aby ospravedlnil svoje konanie. Nedá sa veriť jeho rečiam, to vieme dávno. Dnes ale vidíme, že sa nedá veriť ani jeho racionalite. (Alebo tomu, čo si my pod jeho racionalitou dokážeme predstaviť.) Veľmi podobný postup pred osemdesiatimi tromi rokmi predviedol Adolf Hitler. História nás učí, že zrejme nemáme na výber. Jediná možnosť je postaviť sa agresorovi.

Boj s Putinom, je ako boj s pandémiou. Tvrdý, nepredvídateľný, zložitý a bude mať ťažké následky. V tom, čo je optimálna stratégia, sa musíme, podobne ako pri pandémii, spoliehať na expertov. Nie na jednotlivcov ale na celú komunitu expertov, ktorí medzi sebou komunikujú, hádajú sa a hľadajú optimálne postupy.

Podobne ako pri pandémii, ani tu neexistuje jednoduché riešenie. V odhade Putina sme sa všetci mýlili. V posledných dňoch absolútne najväčšiu mieru kompetentnosti i odhodlania prejavili USA, náš spojenec v NATO.

Boj s Putinom znamená balansovanie na hrane jadrovej vojny, v ktorej najviac môžu stratiť USA, ktoré zároveň prejavili najväčšie odhodlanie. Preto sme s nimi na jednej lodi. Ešte pred pár dňami som neveril, že by som niečo takéto mohol napísať, ale jediné riešenie vidím v spoľahnutí sa na tohto nášho kľúčového spojenca a v jeho bezvýhradnej podpore. Samozrejme, v spolupráci s NATO, najlepšou komunitou bezpečnostných expertov, aká kedy existovala.

To najlepšie, čo môžeme urobiť my sami, je pripraviť sa na to, že v tejto vojne, ktorú nám i celému slobodnému svetu vyhlásil Putin, budeme musieť priniesť obete. Budeme musieť obetovať svoje pohodlie, svoje peniaze, svoj čas na to aby sme pomohli obetiam vojny. Ale aj ďalšie prostriedky a možno aj životy, aby sme zastavili agresora, ktorý nám chce ukradnúť svet, ktorý sme vybudovali. Dajme politikom a našim spojencom najavo, že sme pripravení a odhodlaní urobiť svoju časť!