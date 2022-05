Sedliackym rozumom o plyne a rope

Rusko vedie vojnu na Ukrajine. Západ vedie vojnu o sankcie. Je to doslova vojna, boj o verejnú mienku, o interpretáciu toho, čo sankcie znamenajú, aký majú účinok a koho budú viac bolieť. Zaznieva tu množstvo protichodných hlasov. Argumentmi proti sankciám zaplavujú diskusiu nielen prokremeľskí agenti ale aj rôzni priemyselní lobisti. Nejde len o petrochemické a plynárenské spoločnosti ale aj o obchodníkov, chemický priemysel, potravinárstvo a ďalších, pretože ceny ropy a plynu ovplyvňujú prakticky celé hospodárstvo. Skrátka je tu množstvo hráčov z ktorých sa každý snaží chrániť svoje vlastné záujmy a robia to s obrovskou razanciou.

V tejto kakofónii sa však strácajú základné myšlienky a princípy z ktorých by sankcie mali vychádzať. Zhrňme si ich teda. Hlavným účelom sankcií je čo najrýchlejšie ukončiť ruskú agresiu na Ukrajine tým, že útočníka finančne vyčerpajú. Druhým účelom je zabrániť aby sa v budúcnosti čosi podobné zopakovalo tým, že sa jasne ukáže, že náklady zo sankcií mnohonásobne prevýšia potenciálne prínosy z víťaznej agresie.

Ukázalo sa, že prvý z týchto účelov, čo najskôr ukončiť vojnu, sankcie zatiaľ neplnia. Rusko sa na konflikt dlhodobo pripravovalo a má veľké finančné zásoby, a vďaka chamtivosti a naivite západných priemyselníkov sa dostalo do pozície, že množstvo krajín je od neho bytostne závislé v oblasti energetiky. Ročný prílev financií za ropu a plyn veľmi slušne kompenzuje všetky Západom zmrazené finančné rezervy krajiny. Napriek tomu, že Rusko tento rok vyváža menej ropy a plynu ako vlani, vďaka vyšším cenám na tom zarobí podstatne viac. Pre hrubú predstavu táto suma prevyšuje 300 miliárd dolárov.

Ak uvážime, že rýchle odpútanie sa od Ruska ako dodávateľa energetických nosičov by nám spôsobilo veľké problémy ma takáto snaha vôbec opodstatnenie? Určite áno.

Ak sa Rusku podarí ovládnuť Ukrajinu, vytvorí si dobré východiskové podmienky na ovládnutie Východnej a Strednej Európy. O tom, že má takýto plán, svedčia priamo výroky Vladimíra Putina i to, že jeho propaganda na to systematicky pripravuje ruské obyvateľstvo.

Ak by sme aj rátali s tým, že sa Kremľu nepodarí dobyť nášho suseda, každý deň vojny prináša obrovské straty na životoch a utrpenie miliónov ľudí. A ak nás nezaujíma ani to, uvedomme si, že čím viac materiálnych škôd vojna napácha tým viac nás všetkých obnova Ukrajiny bude stáť. Európska únia (a zvlášť Slovensko) predsa nechce mať za suseda krajinu kde vládne bieda, hlad a anarchia.

Ak však chceme sankciami dosiahnuť ukončenie bojov, musíme zmeniť svoj postup. Musíme sa snažiť efektívne znížiť CELKOVÝ prílev financií pre Kremeľ. To znamená čo najrýchlejšie znížiť import ropy a plynu z Ruska a zároveň zabrániť rastu ich cien. Je to extrémne ťažká úloha, ktorá ďaleko prekračuje možnosti akejkoľvek krajiny. Jediná možnosť je konať spoločne. To je alfa a omega celého embarga. Vzhľadom na spoločné hodnoty je optimálna koalícia EU a pridružených krajín (Švajčiarsko, Nórsko, VB) s USA. Je potrebné intenzívne pracovať na spoločnom hľadaní a sprístupňovaní neruských energetických nosičov, koordinovať nákup komodít za účelom stabilizácie cien a spoločne vytvárať tlak na Čínu a Indiu, aby aspoň nezvyšovali nákup Ruských surovín. Je tiež nevyhnutné vytvoriť solidárne mechanizmy pre pomoc krajinám najviac závislým od ruských komodít.

Neexistuje nič dôležitejšie ako spoločný postup, prinajmenšom v rámci Európskej únie. Je potrebné, čo najskôr spacifikovať sabotéra Orbána akýmikoľvek prípustnými prostriedkami. Aj my si musíme urobiť poriadok na vlastnom piesočku a totálne nekompetentnému Sulíkovi odobrať túto agendu a zakázať mu akékoľvek vyjadrenia a jednania na tému energetiky. Slovensko ako jedna z najohrozenejších krajín ruskou agresiou a zároveň jedna z najzávislejších a ešte k tomu trpaslík si absolútne nemôže dovoliť robiť samostatnú politiku voči Rusku alebo nebodaj rozbíjať jednotu Európskej dvadsať sedmičky.

Skončime teda debaty o tom, či vôbec sankcie zaberajú (samozrejme že zaberajú ale mali by rýchlejšie), či nás to bude bolieť (určite, ale spoločne môžeme škody minimalizovať), či máme platiť rubľami (musíme postupovať spoločne) alebo či sa má Slovensko úplne odstrihnúť od Ruska (irelevantné – treba postupovať spoločne). Diskutujme radšej o tom, ako spoločne s Poľskom, pobaltskými krajinami a USA vytvoriť tlak na Nemecko aby sa celou váhou zasadilo za jednotu EÚ. A diskutujme o tom, ako môže Slovensko rýchle (v priebehu mesiacov) znížiť spotrebu fosílnych palív aspoň symbolicky a ako môže prispieť k SPOLOČNÉMU úsiliu pre EFEKTÍVNE sankcionovanie Putinovho režimu.