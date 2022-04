Zbrane pre Ukrajinu, čo najviac a hneď

Pomáhať Ukrajincom dodávkami zbraní alebo ich nechať napospas agresorovi? Táto otázka sa tu opakuje už dlhšiu dobu a v súvislosti s dodávkou systém S300 sa stáva ešte naliehavejšou.

Základný morálny inštinkt mi hovorí, že je našou povinnosťou pomôcť blížnym v núdzi. Ak tam nechceme poslať našich vojakov, dodajme im aspoň zbrane a muníciu, aby sa mohli brániť.

Odložme teraz na chvíľu na bok morálku a tvárme sa, že sme bezcharakterní hulváti, ktorým ide „len o nás a o naše deti“. Máme sa naozaj vystaviť riziku, že tieto zbrane nám budú chýbať, prípadne, že sa vystavíme riziku, že nás Rusi budú považovať za nepriateľa? Pozrime sa na to čisto racionálne.

Slovensko je vojensky veľmi slabá krajina. Ak by sme sa mali brániť sami, tak ani proti najslabšiemu z našich susedov by sme nemali šancu. Jedinou našou možnosťou je spoliehať sa na spojencov v NATO. A v skutku, vďaka NATO tu miesto jednej zastaranej batérie S300 tu už máme 3 modernejšie Patrioty a štvrtý je na ceste. A ak sa ukáže potreba, prídu nám na pomoc ďalší vojaci a zbrane. Takže zbrane poslané na Ukrajinu nám chýbať určite nebudú.

A to, že si znepriatelíme Rusko? No, Rusko už je naším nepriateľom. Stačí sa pozrieť akú propagandu dlhodobo tlačia Rusom do hláv Putinove médiá. Jej výsledkom je, že bežní ruskí občania už teraz podporujú ďalšiu expanziu Ruska na západ. To je to, na čo ich ruská vláda systematicky pripravuje. Ukrajinci teda už dnes bojujú za nás. Čím skôr sa podarí ruskú agresiu zastaviť a potlačiť tým lepšie pre nás. Buďme radi, že Ukrajinci sú odhodlaní bojovať aj za nás. Pošlime im všetko, čo potrebujú, lebo ak prehrajú, vojna sa presunie k nám. Ak aj nie bezprostredne po dobytí Ukrajiny, tak len preto, že Rusi budú potrebovať nabrať druhý dych predtým, ako budú pokračovať. Hneď ako získajú pocit, že si môžu na nás trúfnuť, napadnú aj nás. Niet najmenšieho dôvodu domnievať sa, že by to neurobili. Celý ruský národ to chce, nehovoriac o jeho vodcoch, ktorí mu tú myšlienku vložili do hláv.

Ak si to zhrnieme, najlepšia vec, čo môžeme urobiť, je poslať na Ukrajinu všetku pomoc, o ktorú Ukrajinci stoja (samozrejme v koordinácii s našimi spojencami). Keďže sa, ako sme si na začiatku povedali, tvárime ako nemorálni, pragmatickí cynici, je lepšie nech dnes zomierajú Ukrajinci používajúci naše zbrane a zastavia agresora, ako by mali zajtra zomierať Slováci preto, že sme našim susedom pomáhali príliš málo.