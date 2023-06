Začínam seriál praktických ukážok rozhovorov s ChatGPT pre poučenie a inšpiráciu. Keď som sa pred štyridsiatimi rokmi začal učiť programovať, nemali sme žiadne učebnice a naši profesori vtedy tiež nevedeli skoro nič. Učil som sa tak, že som sa hrabal vo výpisoch programového kódu z ihličkovej tlačiarne, čo si vytlačili spolužiaci, ktorí boli ďalej ako ja. Tam som hľadal nové príkazy a ich použitie v kóde.

Dnes túto metódu využívam pri práci s ChatGPT. Preberám s kamarátmi, aké otázky (odborne sa im hovorí propmty) kladú umelej inteligencii a aké problémy s jej pomocou riešia. Možno aj čitateľom tohto blogu poslúžia moje konverzácie s týmto robotom na inšpiráciu a prekonanie počiatočných bariér.

1. konverzácia: Praktický návod pre vysoko špecializovanú tému

Toto je veľmi jednoduchý príklad ako sa pomocou ChatGPT zorientovať v téme o ktorej máte len chabé znalosti a vyriešiť problém na ktorý by ste inak potrebovali špecialistu.

Kontext

Gmail používam ako hlavnú aplikáciu na čítanie e-mailov. Mám niekoľko rôznych e-mailových adries na rôzne účely, ktoré sa mi všetky zbiehajú do mojej schránky práve na gmail.com. Pred nedávnom som zistil, že keď odpovedám na niektoré e-maily (napríklad tie, čo mi chodia na adresu predaj@kifra.sk), tak mi to hlási nejakú divnú chybu a správa sa nedoručí.

Dnes som sa rozhodol konečne to vyriešiť a tak som si poriadne prečítal chybové hlásenie. Písalo sa tam, že potrebujem nejakú autentifikáciu SPF.

V živote som o tom nepočul a už vôbec som netušil čo a kde mám nastaviť. Keďže adresu predaj@kifra.sk prevádzkujem na serveroch firmy A2hosting, mal som pocit, že to bude treba urobiť tam, ale nemal som ani najmenšiu predstavu kde začať. V situácií keď neviem, kde pri riešení problému začať, prvé čo ma napadne je napísať niekomu, kto sa v tom vyzná. Keďže nerád otravujem ľudí napísal som ChatGPT.

Konverzácia

Otázka: Ako nastaviť SPF pre a2hosting?

ChatGPT: Ak chcete nastaviť SPF (Sender Policy Framework) pre vašu doménu hosťovanú na platforme A2 Hosting, nasledujte tieto kroky:

Prihláste sa do svojho účtu na platforme A2 Hosting a prejdite do časti správy vášho účtu, často označovanej ako "cPanel". V časti "E-mail" vyhľadajte a kliknite na ikonu "Email Deliverability". Kliknite na kartu "SPF" a potom na tlačidlo "Enable" pre povolenie SPF. Po povolení SPF sa zobrazí SPF záznam pre vašu doménu. Skopírujte tento záznam, pretože ho budete potrebovať pre konfiguráciu SPF v nastaveniach DNS. Teraz prejdite na správcu DNS vašej domény (kde ste registrovali doménu) a pridajte TXT záznam s názvom "@" (ak chcete nastaviť SPF pre hlavnú doménu) alebo s názvom poddomény (ak chcete nastaviť SPF pre poddoménu). Hodnota TXT záznamu by mala byť skopírovaný SPF záznam z kroku 4. Uložte zmeny v správcovi DNS. Počkajte na propagáciu zmien DNS, čo môže trvať niekoľko hodín.

Ak chcete overiť, či je SPF správne nastavené, môžete použiť nástroje na overenie SPF, ktoré sú dostupné online. Stačí zadať vašu doménu a nástroj vám poskytne informácie o SPF overení.

Po úspešnom nastavení SPF by ste mali byť schopní poslať e-maily z vašej domény hosťovanej na platforme A2 Hosting s platným SPF záznamom, čo pomôže zlepšiť dôveru v doručiteľnosť vašich e-mailových správ.

Vyriešenie problému

Výborne! Z odpovede som videl, že robot pochopil správne kontext (správne si zaškatuľkoval otázku - žiadalo by sa napísať "pochopil, čo sa ho pýtam", ale o ChatGPT sa v skutočnosti nedá napísať, že niečo chápe) a nepotrebuje asi žiadne ďalšie spresnenie. Tak som začal podľa návodu.

Prvé dva kroky sedeli. Tretí krok sa nedal urobiť, ale už som aspoň bol na správnej ceste. Urobil som niekoľko pokusov a omylov, pozrel som si nejaké helpy a v kombinácií s ďalšími krokmi, ktoré mi poradila umelá inteligencia, som asi za 10 minút mal problém vyriešený.

Záver

Zrejme by som to zvládol aj bez ChatGPT, len s pomocou Google, ale určite by to bolo náročnejšie, frustrujúcejšie a trvalo by mi to oveľa dlhšie. Ak potrebujete vyriešiť nejaký špeciálny problém, o ktorom máte len hmlistú predstavu, poraďte sa kamošom, čo sa vyzná, alebo s ChatGPT. Ušetrí vám to kopu nervov a času.