Ako Matúš Vallo a Jano Hrčka spustili zastavanie Chorvátskeho ramena

Áno Jano Hrčka a Matúš Vallo. Znie to neuveriteľne, ale je to tak. Filozof Ivan Sviták raz povedal „Najviac kritický musíme byť k tomu, čo máme najradšej.“ Asi nastal čas pre nás všetkých, prehodnotiť vzťah k ľuďom, ktorých sme kedysi volili a podporovali. Alebo pre nich – korigovať svoje činy.

Matúš Vallo – v prospech developera (a proti kolegom, poslancom a občanom)

Po svojom nástupe do funkcie primátora Matúš Vallo „našiel na stole“ ukončenú „Štúdiu Centrálnej rozvojovej osi,“ stačilo konať a prijať zmeny územného plánu.

Lenže na prvom verejnom zhromaždení v Zrkadlovom háji, nasledovala búrlivá reakcia verejnosti proti návrhu. A to aj napriek tomu, že redukoval dnešný Územný plán, ktorý toto územie umožňuje zastavať naozaj masívne a bezohľadne.

Vallovci sa zľakli a sľúbili občanom rozsiahly participačný proces, napríklad stretnutia a diskusie s občanmi podľa jednotlivých dotknutých lokalít a podobne. Nespravili za štyri roky nič z toho.

Nie je a nemôže byť odôvodnením pandémia – aj počas pandémie predsa boli dostatočne dlhé obdobia bez opatrení, keď sa stretnutia s občanmi robiť mohli. Ale aj počas opatrení sa dali využiť rôzne formy online procesov, s ktorými v iných prípadoch magistrát nemal žiaden problém.

Celý participačný proces sa tak zmrskol na stretnutie so zástupcami petičných výborov, ktoré po predstavení štúdie vznikli. Aj to nie so všetkými, len vybratými.

Počas svojho funkčného obdobia Vallovci spracovali a presadili niekoľko zmien Územného plánu mesta. So zmenou Územného plánu v oblasti petržalskej tzv. Centrálnej osi, nespravili za štyri roky nič.

Respektíve spravili – magistrát v tichosti spracoval s developerom „manuál“ ako má vyzerať dané územie. Územnoplánovacia legislatíva, ale žiaden „manuál“ nepozná. Ten naozaj podrobne rieši detaily až do neuveriteľnej detailnosti, ako dlažby, či lavičky.

Úplne však ignoruje to základné – mieru zastavania tohto územia. Tím Matúša Valla úplne odignoroval:

- Prácu tímu architektov okolo prof. Kováča, ktorí spracovali pre dané územie architektonickú štúdiu. Úplne rozbil celú architektonicko – urbanistickú koncepciu svojich kolegov architektov – v prospech developera. Už voči štúdii sa verejnosť kriticky postavila, Vallovci však v manuáli schvaľujú pre developera oveľa väčšiu mieru zastavanosti ako navrhuje štúdia.

- Prácu (uznesenie) poslancov zastupiteľstva mestskej časti Petržalka, ktorí k danej štúdii prijali platné uznesenie a schválili rozumný kompromis citlivého zastavania Centrálnej rozvojovej osi.

- Prácu (uznesenie) poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí (stále platným uznesením) schválili ešte za Ftáčnika požiadavku na vytvorenie súvislého (min. 50m širokého) líniového parku pri Chorvátskom ramene.[1]

Napriek tomu, že existuje široká zhoda občanov, architektov a poslancov – že v danom území nemá byť tento typ zástavby, Matúš Vallo ho tam developerovi schválil:

Výstavba schválená v "Manuáli" (zdroj: Alexy &Alexy architekti)

A deň pred letnými prázdninami, napriek našej petícii, napriek silným sľubom ktoré zazneli pri jej prerokovaní s magistrátom, Matúš Vallo vydáva developerovi súhlasné stanovisko mesta na prvú etapu podľa „manuálu.“

To všetko za nulového záujmu médií, ktorých láskavosť si Matúš Vallo užíva. Predpokladám, že mnohí čitatelia sa o tomto dozvedajú až z tohto blogu.

Jano Hrčka – z bojovníka alibistom

Keďže sme s viacerými ľuďmi ktorí problematiku sledovali tušili, že Matúš Vallo bude takto postupovať (pravdupovediac, mysleli sme, aj v kuloároch kolovali informácie, že to spraví tesne po voľbách. Ale asi sa cíti takým hegemónom v Bratislave, že si to môže dovoliť aj pred voľbami, alebo ho tlačil developer, tak to skrátka spravil v lete) iniciovali sme pred rokom petíciu Zachráňme Petržalku.

Plán bol veľmi jednoduchý – v prvom kroku musí M.č. Petržalka začať obstarávanie Územných plánov zón dotknutých území. Čo starostovi v druhom kroku umožní začať konanie o stavebnej uzávere. A primátora sme žiadali aby bol s M.č. súčinný.

Petíciu zakrátko podporilo vyše 1500 obyvateľov, bola v novembri prerokovaná v miestnom a následne aj v mestskom zastupiteľstve. Všetko vyzeralo na najlepšej ceste. Lenže to by musel byť súčinný starosta Petržalky – Jano Hrčka.

Lenže ani po schválení v zastupiteľstve M.č., starosta nezačal konať. Čo ma vyprovokovalo k napísaniu nervózneho blogu, na ktorý Jano Hrčka v diskusii zareagoval, že „deväť dní - a bude to asi aj viac - na to už nemá žiadny vplyv.“ Dnes je to takmer rok.

Jano Hrčka totiž začal „robiť obštrukcie.“ Navonok komunikoval a „riešil,“ stretol sa so mnou a s poslancom Janom Karmanom (ktorý sa o problematiku tiež intenzívne zaujíma), avšak začal komunikovať veľmi podivné „pripomienky úradu.“

Jeden príklad za všetky:

Územný plán mesta stanovuje pre okolie jantárovej Územné plány zón takto:

Určenie častí územia na spracovanie ÚPN Z:

• Jantárová – 1, územie medzi železničnou traťou a Rusovskou cestou,

• Jantárová – 2, územie medzi Rusovskou cestou a Jiráskovou ul.,

• Jantárová – 3, územie medzi Jiráskovou a Kutlíkovou ulicou,

• Jantárová – 4, územie medzi Kutlíkovou a Šintavskou ulicou,

• Jantárová – 5, územie medzi Šintavskou ulicou a Panónskou cestou,

Odborné útvary úradu M.č. namietali, že „ide len o územie na záp. strane Chorvátskeho ramena“ a že text treba chápať doslovne – to znamená nie ako orientačné vymedzenie odkiaľ, kam zo severu na juh majú jednotlivé zóny siahať, ale doslova – zóny majú byť striktne vymedzené spojnicami jednotlivých ulíc – čiže striktne západne od nej.

A to napriek tomu, že UP v textovej časti doslovne uvádza Jantárovú (nehovorí o území západne od nej) a doslovne uvádza priestor Chorvátskeho ramena.

Podľa logiky úradníkov, schvaľovatelia Územného plánu mysleli pre vypracovanie Územných plánov zón len územie západne od tejto osi:

údajná hranica UPZ západne od línie na mape (zdroj: úradnícka "kreativita")

To je s prepáčením tak neuveriteľná „konina,“ že ak by toto predložili nejaký úradníci príčetnému starostovi – na fleku ich vyhodí. Jano Hrčka nie. Začal to vážne riešiť. Samozrejme je čistou náhodou, že rovnakú absurdnú „koninu“ tvrdí v stanovisku – developer Petržalka City...

Nakoniec M.č. Petržalka využila celú zákonnú lehotu a po „prehodnotení stanoviska“ (po slovensky: uznania, že koniny sú koniny) pristúpili k obstarávaniu UPZ.

A odvtedy – sa neudialo - nič.

M.č. sa oficiálne vyhovára na to, že stále nedostala stanovisko k obstaraniu UPZ od magistrátu – ktoré musí mať, aby mohla začať. A to napriek tomu, že Matúš Vallo verejne sľúbil súčinnosť.

A napriek tomu, že M.č. doteraz nedostala odpoveď –starosta Hrčka, ktorý sľúbil, že bude konať - ju neurguje. Vyše pol roka.

„Brácha na mně, já na bráchu.“

Takto sa developerom – za Hrčku a Valla – podarilo spustiť bezohľadné zastavanie okolia Chorvátskeho ramena (čo sa nepodarilo ani za Bajana, Ďurkovského atď.)

Aké je riešenie?

Vieme s tým občania ešte niečo robiť? Vieme – idú voľby. A je v záujme všetkých kandidátov na primátora, starostu a poslancov, aby občanom jasne povedali – a sľúbili – čo chcú v danom území robiť.

Preto som založil stránku „Zachráňme Petržalku“ na ktorej zanedlho pribudne možnosť kandidátov sa vyjadriť a odpovede budú zverejnené.

Tá otázka je veľmi jednoduchá:

Budete presadzovať maximálne takú zastavanosť územia Centrálnej rozvojovej osi (t.j. vydanie súhlasného stanoviska obce, územného rozhodnutia, zmeny Územného plánu, Územných plánov zón Jantárová 1 až 5), akú vo svojich pripomienkach k „Štúdii Centrálnej rozvojovej osi“ schválilo zastupiteľstvo M.č. Petržalka?*

*S výnimkou kompromisu v území Petržalka City v zmysle „Manuálu rozvoja územia Petržalka City“ pri vypustení objektov A1, C2, C3, E3, E4, G3.

Vysvetlenie tej výnimky:

Keďže primátor Vallo vydal developerovi súhlasné stanovisko mesta s prvou etapou projektu „mlieko je už (sčasti) vyliate.“ Min. v tejto časti už súhlas predpokladá väčší rozsah výstavby ako štúdia. V budúcnosti však môže primátor pri vydávaní súhlasných stanovísk obce na ďalšie etapy, starosta pri Územných rozhodnutiach, tlačiť na developera s úpravou projektu. Precedensov máme aj v Bratislave dosť.

A teda dosiahnuť kompromis v zmysle súhlasu s vyššou zástavbou ďalej od Ch. ramena (štúdia prof. Kováča tam navrhuje 4-6 p. zástavbu), výmenou za vypustenie objektov v prospech väčšieho parku pri ramene.

(pozn.: Ak vás napadla precíznejšia formulácia otázky, resp. máte pripomienku píšte prosím sem: zachranmepetrzalku@gmail.com)

Preto chcem každého čitateľa poprosiť:

- zdieľajte tento blog,

- „lajknite“ a sledujte stránku www.facebook.com/zachranmepetrzalku (www.zachranmepetrzalku.sk)

Zajtra pribudne ďalší blog o druhej kľúčovej oblasti dôležitej pre Petržalku – doprave (áno, pozrieme sa na električku - aké chyby magistrát urobil a čo s tým)

Voľby sú o týždeň...

Medzitým môže Matúš Vallo splniť sľub a vydať M.č. Petržalka súhlasné stanovisko s obstarávaním Územných plánov zón Jantárová 1 až 5. Je to doslova „jeden papier.“

A Jano Hrčka spustiť obstarávanie tých Územných plánov zón. Aj to je doslova „jeden papier,“ vyvesený na úradnej tabuli.

- [1] pozn.: mimoriadne perverzné je, že „zelený pás“ sa v „Manuáli“ zrazu presúva za územie Petržalka City – na pozemky mesta. Takže súkromníkom prenajaté územie ide čo najlepšie „zhodnotiť“ – súkromné budovy 20 m od ramena. A „zelený pás“ niekde pri panelákoch za električkou. Ukážkový príklad privatizácie ziskov a socializácie strát.