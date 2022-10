Koho voliť v Petržalke – pozrite si odpovede kandidátov

Otázka č.1:

"Budete presadzovať maximálne takú zastavanosť územia Centrálnej rozvojovej osi (t.j. vydanie súhlasného stanoviska obce, územného rozhodnutia, zmeny Územného plánu, Územných plánov zón Jantárová 1 až 5), akú vo svojich pripomienkach k „Štúdii Centrálnej rozvojovej osi“ schválilo zastupiteľstvo M.č. Petržalka?*

*S výnimkou kompromisu v území Petržalka City v zmysle „Manuálu rozvoja územia Petržalka City“ pri vypustení objektov A1, C2, C3, E3, E4, G3."

(Bližší kontext v tomto blogu)

Otázka č.2:

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Budete presadzovať, aby sa projekt druhej etapy električky v Petržalke upravil tak aby sa v budúcnosti dala upraviť na skutočný Nosný dopravný systém? Konkrétne – ponechanie územnej rezervy pre prípadné predĺženie nástupíšť a budovanie trate s prípravou na možné budúce doloženie koľaje 1435 mm."

(Bližší kontext v tomto blogu)

ODPOVEDE KANDIDÁTOV NA PRIMÁTORA

Rudolf Kusý:

1. Budem rešpektovať pripomienky schválene v Petržalke. Výstavbu kongresového centra a podporu športu a rekreácie v projekte si viem predstaviť, avšak zástavbu ďalšími bytmi (ako prevažujúcu funkciu) nemôžem podporiť.

2. S rezervou je v projekte Petržalská električka 2 počítané, rezerva tam je. Avšak, už počas pôsobenia Ftácnika, Nesrovnala a Valla sa vozový park aj vozovne budujú na koľajnice 1000mm. Táto infraštruktúra je výrazným finančným nákladom. Prebudovanie na rozchod 1435 mm (pre 3.koľaj) bude preto nie jednoduché a rýchle. Avšak pre rozvoj Petržalky je prepojenie na prímestskú vlakovú dopravu kľúčové pre jej rozvoj.

Martin Mlýnek:

- Neodpovedal

Matúš Vallo:

- Neodpovedal

(Pozn.: kandidátom, ktorí mali v prieskume FOCUS pod 3%, neboli otázky zaslané)

ODPOVEDE KANDIDÁTOV A KANDIDÁTKY NA STAROSTU/STAROSTKU

Ján Hrčka:

- Neodpovedal

Martin Kližan:

1. Budem presadzovať zastavanosť územia Centrálnej rozvojovej osi jednoznačne až po novej štúdii, ktorú schváli až nové zastupiteľstvo po tohtoročných komunálnych voľbách.

2. Je nevyhnutné, aby Petržalka bola prepojená so zvyškom Bratislavy koľajami v čo najväčšej možnej miere. Preto je dôležité, aby pre budúcnosť ostali územné rezervy pre budovanie ďalších tratí.

Petržalka potrebuje električku a jej nedobudovanie je problém nielen magistrátu, ale aj starostu Hrčku. Ako starosta sa nebudem skrývať za svoje obmedzené kompetencie, ale budem žiadať primátora a magistrát, aby si svoje úlohy pre našu mestskú časť plnil zodpovedne. Je trustuhodné, že pol roka sa na električke nič nerobilo.

Elena Pätoprstá:

1. Mojimi aktivitami som s veľkou podporou obyvateľov a odborníkov presadila zrušenie nezmyselnej štvorprúdovej cesty naplánovanej pozdĺž Chorvátskeho ramena a podarilo sa ju nahradiť dopravnou cyklotrasou a zeleným pásom pri električke. V priestore Chorvátskeho ramena sa podarilo presadiť v zámere na „Štúdiu Centrálnej rozvojovej osi“ centrálny park a výrazne zredukovať zástavbu, ktorá je v súčasnom ÚP. Aj pri participačnom procese sa v štúdií akceptovali pripomienky obyvateľov Petržalky, ktoré boli zhrnuté v uznesení MČ Petržalka a podľa mojich informácií aj kompletne zapracované do konečného návrhu „Štúdie“. V súčasnosti je mimoriadne dôležité obhájiť verejný záujem deklarovaný v podmienkach nájomnej zmluvy na mestské pozemky v lokalite Petržalka City a je nutné dosiahnuť aby sa navrhovaná etapizácia začala pri prvej električkovej zástavke Gessayova 2 etapy električky etapou 4-6 Kultúrno spoločenským a športovým centrom, teda tým, čo je v podmienke nájomnej zmluvy. Dôležité je aj obslužnú automobilovú dopravu pre objekty realizovať len po plánované námestie a nie plynulo cez územie čo by spôsobilo nahradenie nosného systému električky automobilovou dopravou, čo je v rozpore s požiadavkou EÚ, ktorá električku financuje. Samozrejme by takéto riešenie aj zhoršilo životné prostredie, množstvo PM10, hluk z dopravy a plynulý prístup k cyklotrase.

2. Podľa mojich zistení tu územná rezerva bude aj po dostavbe súčasne navrhovanej električky a v prípade takejto požiadavky verejnosti na zmenu dopravy je takáto rezerva dostatočná. V prípade zmeny klasickej električky na vysokorýchlostnú s masívnejšími električkovými vozňami, treba rátať z rizikom ohrozenia bezpečnosti obyvateľov a rekreantov v zelených častiach pri Chorvatskom ramene v tejto lokalite ako i s komplikovanejším prístupom k centrálnej cyklotrase cez koľaje vysokorýchlostnej električky. Pôvodný zámer zo 70-tich rokov požadoval dopravu v Petržalke sústrediť v centrálnej časti pozdĺž Chorvátskeho ramena. Neskorším vybudovaním dopravných okruhov Panónska a Dolnozemská sa z centrálnej časti pozdĺž Chorvátskeho ramena stala zóna s rekreáciou v prírodnom prostredí a neplánovaným centrálnym parkom, ktorého sa obyvatelia len ťažko vzdajú. Aj súčasná realizácia električky, cyklotrasy a novej aleje stromov rešpektujú tento charakter územia. Na centrálnu cyklotrasu tvoriacu chrbticu cyklodopravy sa bude pozdĺž celej trasy napájať priečna sieť cyklotrás. Je celkom možné, že podobne ako v Holandsku, veľká časť verejnosti dá prednosť zdraviu prospešnej cyklodoprave. Podobne ako v iných európskych mestách sa rozvojom cyklodopravy, pre ktorú je Petržalka ako stvorená sa môžu celkom zmeniť požiadavky na kapacitu iných foriem dopravy.

ODPOVEDE KANDIDÁTOV NA POSLANCOV

do miestneho aj mestského zastupiteľstva nájdete na tomto linku

nájdete na tomto linku.

Nech vám tieto informácie pomôžu pri výbere našich zástupcov.