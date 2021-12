Lindaaaaaaaaa.....

Večery im spríjemňovala akčná karatistka Linda Veszprémiová. Seriál sa objavil sa v roku 1984 a pobláznil Slovákov aj Čechov. Hlavná hrdinka nosila širokú sukňu, aby mohla kedykoľvek kopať a keď si dala dole topánky, všetci vedeli, že nemajú šancu. Jazdila na žltom mopede Jawa Babetta 207 československej výroby a možno aj práve preto sa tak ľahko vkradla do československých sŕdc.

V decembri 1984 uprostred najväčších mrazov sa konala svadba. Akonáhle odzneli svadobné zvony a rozmrzla voda v Tuhárskom potoku nasledovalo obzvlásť horúce leto. Budúca mamička ležala v nemocnici s rizikovým tehotenstvom a čakala na príchod svojej prvej dcéry.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prvorodené dieťa v rodine je vždy zážitkom. Obdivovaný a hýčkaný poklad nielen starých rodičov, ale aj širokorozvetveného príbuzenstva. Čo ale veľakrát znamená dvojsečnú zbraň, hlavne v dospelosti. Ale vráťme sa k uvítaniu nového člena rodiny.

Tu nastala nevídaná zmena po dovtedy tradičných menách pre dievčatách. Ako sa to volá? Prečo sa nevolá Katka, Zuzka ani Lucka?

V roku 1985 meno Linda evokovalo akčnú hrdinku z budapešťianskeho metra, ktorá sa vychyľovala z priemeru slušného mladého dievčaťa zbožne čakajúceho na manžela a rodinný život. Linda prinášala do komunistických čias prevrat.

Malá Linda tiež priniesla „prevrat“ po svojich piatych narodeninách, keď vyhlásila, že potrebuje anglický slovník. Ak žijete v malej obci kde majú spočítaný aj počet paprík pod vašim skleníkom takéto vyhlásenie môže narušiť bežnú rutinu.

„ Načo ti to bude? Veď nevieš čítať. Najskôr sa musíš naučiť čítať a potom sa naučíš aj angličtinu.“

Mala iný názor. Ale keď ste dieťa veľa možností ako sa dopracovať k slovníku bez financií nemáte. Využila preto možnosti, ktoré mala doma a v záhrade nazbierala do 5 litrového zaváracieho pohára slimáky.

Na druhý deň ich odniesla susedovi : „ Lacko, prosím Ťa zober ich so sebou do školy a predaj ich tam. Povedz, že sú zazračné a zisk si rozdelíme. Ale potrebujem peniaze na slovník.“

Lacko ich so sebou zobral, ale prvý deň vôbec nebol úspešný. Kúpil by si niekto zázračné slimáky? Ona sa však nevzdala a zbierala slimáky ďalej a Lacko ( z lásky k nej ) ich nosil do školy každý deň.

Po pár týždňoch sa jej podarilo dosiahnuť cieľ a tak sa jedného dňa vybrala na svojej BMX - ke do mesta. Do kníhkupectva na hlavnej ulici kde si chcela kúpiť slovník.

Pani predavačka na ňu s údivom pozerala : „ Kde máš rodičov dievčatko a pre koho kupuješ anglický slovník?“

„ Teta, pre seba. Ešte neviem čítať, ale ten slovník potrebujem.“

Predavačka tomu zrejme uverila a tak si domov v batohu priniesla hrubý červený anglicko – slovenský slovník. Kým nastúpila do prvej triedy, napriek tomu, že poznala len pár písmen ovládala niekoľko anglických viet a prvé o čo sa zaujímala v škole bolo kedy sa budú učiť po anglicky. Až o dva roky. Hmm.. tak dlho nebude čakať.

Nemohla sa volať Katka ani Zuzka. A jej mama to veľmi dobre vedela.