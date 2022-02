Úcta k životu

Na prvý pohľad je všetko jasné. Každý človek si zaslúži úctu. Je to skutočne také jasné? Nuž, skúsme sa na výrok pozrieť trochu podrobnejšie. Stačí trochu, pretože, ak by sme sa pozreli do hĺbok ľudskosti, videli by sme grandiózne plány ľudí ako pretvoriť Zem po ktorej kráčame, ako pretvoriť samých seba. Videli by sme možnosti a cesty k ich naplneniu.

Prvý pohľad nás mnohokrát pomýli. Univerzitný profesor sa začne baviť o konšpiračných témach, alebo pracovník Slovenskej akadémie vied sa vyjadruje ako ten najväčší odroň. Žena vezme svoje deti a opúšťa manžela, búra rodinu. Zbežný pohľad vyjadruje chaos. Hodnoty, ktoré sme vyznávali sa nám zdajú prevrátené naopak. Ako si mám ctiť vedca, ktorý je vulgárny k žene prezidentke? Ako si vážiť ženu, ktorá rozbije vlastnú rodinu, rozbije materiálne vzťahy (musia predať dom – rodinnú istotu, kde mohli pokojne žiť), rozbíja manželské vzťahy, dostáva pod tlak vzťahy k dvom synom?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vraciam sa späť k výroku na začiatku. „Každý človek si zaslúži úctu!“ Ešte stále platí tento výrok? Môžeme pokračovať? Ako si vážiť muža, ktorý založí nacionalistickú stranu, ktorá útočí na ľudí inej rasy, iného náboženského presvedčenia, ktorá popiera ľudskosť v jej základoch? Ako si vážiť ženu, ktorá zabije plod, ktorý nosí pod srdcom? Ako si vážiť človeka, ktorý zabije iného človeka? Ako si vážiť komentátora mienkotvorného denníka, ktorý na sociálnej sieti zaútočí na mladú speváčku? Ako túto skutočnosť mám oddeliť pri čítaní jeho komentárov?

Náš výrok „Každý človek si zaslúži úctu!“ sa ocitá pod tlakom. Jestvuje vôbec pozitívne vysvetlenie týchto dejov?

Možný príklad vysvetlenia, kde je možné vidieť celý dej, je chirurgická operácia. Ak by sme boli neinformovaní a nepoznali by sme celý dej, tak by sa nám samotná operácia zdala desivou. Nejaký chlap omámi iného človeka, rozreže jeho telo a potom ho zašije. Operovanému spôsobí veľkú bolesť, z ktorej sa spamätáva veľmi dlho. Ak by sme videli iba časť, kde dochádza k operácii, povedali by sme si, že chirurg pácha zločin. Ak vidíme celý dej, tešíme sa, že sa operácia podarila a napriek bolesti umožnila pacientovi pozitívnejší život.

Úcta k životu, úcta k ľuďom, je vyjadrenie pochopenia dejov, ktoré presahujú naše poznanie. Je to rozšírené vedomie, ktoré sa „pozrelo“ na aktuálny dej v jeho plnej šírke. Áno, žena, ktorá opúšťa rodinu s dvomi synmi ide do bolestného rizika. Bude sa sama starať o deti, bude pod ohromným tlakom, aby sa pevne postavila na vlastné nohy. Deti budú vychovávané s vedomím nedostatku, s vedomím, že sa musia aj oni zaujímať o život a musia byť aktívne. Manželove predstavy o pokojnom živote sú rozbité. Opätovne bude hľadať spôsob života, ktorý musí byť iný. Vedomie, že ho opustila aj druhá žena, ho môže zlomiť, alebo postaviť do tvrdšej reality. Pochopenia, že musí zmeniť svoj pohľad na svet. Možno si začne viacej vážiť človeka, ktorý bude ochotný zdieľať svoj život s nim. Výsledkom bude určitý spôsob hlbšieho pochopenia života. V bolestiach života vydolovaná úcta jedného partnera ku druhému.

V bolestiach sa rodia naše vlastnosti. V bolestiach sa rodíme a v bolestiach nadobúdame hodnoty pre náš život. Život s chirurgickou presnosťou odstraňuje hodnoty nehodné človeka. Najskôr nám ich však ukáže v plnej nahote a to pred všetkými. Poslanec útočiaci na ženu – prezidentku, je tiež pacient na chirurgickom stole, v žiari reflektorov našich očí. Aj spoločnosť potrebuje očistný proces obnovy. Všetky deje okolo nás sú plné, sú ako romány rozvetvujúce svoje línie do všetkých strán a napriek tomu sú spolu previazané a vytvárajú živý kvet života. Niektoré románové línie presahujú náš život a my im nerozumieme. Neznamená to však, že by sme mali rezignovať na ľudskosť! Nebudeme predsa „cynickou obludou“!

Úcta k človeku vyžaduje viacej. Neúctou každým dňom dokazujeme, že nerozumieme životu. Dokazujeme, že sme nezrelí. To však nevadí, všetci dozrieme. Možno si ozaj musíme prejsť bolestným procesom, aby sme si začali vážiť samých seba a potom, možno, aj všetkých ostatných. Náš vnútorný svet však nemusíme formovať iba v bolestiach. Menej bolestne je to v úcte k svojmu okoliu.