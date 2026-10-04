Poďme na huby

Krásne babie leto, ktoré nás tento týždeň sprevádza láka na prechádzku.
Poďme spojiť príjemné s užitočným. V našom lese to už začalo, zatiaľ len prvá fáza hríbová, ale časom určite vyrastú aj ostatné huby. Keďže hríby sa kamarátia s muchotrávkou červenou, presne táto huba nás priláka na to správne miesto. Verte jej indikácii a srdiečko sa poteší.
Treba si trošku aj "zamakať", vystúpať do tej správnej nadmorskej výšky.
Potom už len "oči na stopky".
Výhoda teplých dní - takto krásne do biela viete na slniečku usušiť hríby.
Toto si nemohol nechať ujsť. Medveďa sme domov nepriniesli, ale klieštika veru áno, preto treba dávať pozor.