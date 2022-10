S deťmi po Balkáne. Časť tretia- Čierna Hora- Zátoka Boka Kotorska, Kotor, Bar, čiernohorské pobrežie

V dnešnom článku prejdeme naprieč Čiernou Horou. Zastavíme sa:

v najjužnejšom fjorde Európy

prístavnom meste Kotor z rímskymi koreňmi

na vyhliadke na súkromný ostrov sv. Štefana

pláži pri meste Bar

2000 rokov starom strome

na albánskych hraniciach

Čierna Hora (zdroj: Ľudmila Magdolenová)

Štvrtok, 4.8

Stalo sa niečo takéto: medzi výberom a objednaním ubytovania došlo k zlyhaniu ľudského faktora (mňa). Záver cesty z Bosny tak ešte nebol úplný záver. Beachfront apartmánu v centre Kotora sme len z auta zakývali a ďalej sa trmácali na druhý koniec zátoky, ďalšiu pol hodinu po neosvetlenej pobrežnej ceste širokej len pre jedno auto, na ktorej sa neustále vyhýbaš protiidúcim vozidlám popri nespevnenom vstupe do mora. Bonusom bol strmý stupák a cestička s múrikom, ktorá nápadne pripomínala tu v Ticine. Keďže sme už ale jedno poškodenie auta absolvovali, dúfam, že si udržíme naše tradičné skóre jedno poškodenie auta/ dovolenka (pozerám sa na vás, Ticino a Taliansko.)

Moja nálada po zobudení (a odprataní mravcov) bola ovplyvnená nutnosťou zmeniť plán- dnes sme sa mali túlať uličkami Kotora a miesto toho sme na tejto pustatine. Filip to ale videl inak: „Je 38 stupňov. V takejto horúčave s deťmi v meste? Unesco pamiatky? Snáď nechceš byť ako váš tatko keď ste boli malí. Pôjdeme sa kúpať a dáme si oddychový deň.“

Vybavila sa mi spomienka, ako sme sa raz v podobnej horúčave plahočili po slaných planinách Cypru. Mal pravdu. A keďže dostať sa do Kotora znamenalo absolvovať tú otrasnú cestu ešte trikrát, poslúchla som. Pôjdeme tam zajtra, keď sa odubytujeme, čo ale znamená vyškrtnutie plánov zo zajtrajška- milí čitatelia, v tomto blogu sa nedočítate o určitých nádherných miestach, ktoré sme chceli navštíviť v Bosne a Čiernej Hore, ale zato to máte viac real, s omylmi a poškodeným auta a... Uvidíme, čím ešte. Ozaj, mám k autu novinku. Poisťovňa nám dva mesiace po udalosti škodu uznala, hneď po oprave nám však vypovedala zmluvu. Sme pre nich príliš problémoví klienti. Dostáva nás to do určitých ťažkostí, lebo všetky poisťovne od nás vyžadujú poistnú históriu, takže nás teraz už teoreticky nikto nemusí poistiť. Ako to budeme riešiť, zatiaľ neviem. Ale vráťme sa k príbehu.

Tento dom v stráni má práčku! A my máme prádla na plnú práčku, hoci sme vyrazili len predvčerom. Len na vysvetlenie – z práčky sa my vždy náramne tešíme, lebo v našom švajčiarskom dome vlastnú práčku nemáme. Ako je možné žiť bez práčky a viac o našom švajčiarskom živote budem písať v samostatnej sérii článkov, hneď ako skončí táto balkánska sága. Takže perieme, raňajkujeme, vydáme sa na pláž. Po návrate z pláže zistíme, že kvôi lesnému požiaru vypadla elektrina. Keď naskočí varíme obed, odznova perieme. Po obede spíme a oddýchnutí sa vraciame na pláž, kde pozorujeme helikoptéry, ktoré nosia vodu na hasenie lesného požiaru. Horí za kopcom, ale kúdoly smradľavého dymu vanú až sem. Aj včera nás cestou z Bosny stretol lesný požiar. Bolo to ako vidieť peklo. Alebo Horu osudu z Pána prsteňov. Prišlo to znenazdajky, už potme, v horskom priesmyku sa zrazu za jednou zákrutou zjavila horiaca hora oproti nám. Bol to strašný pohľad. Neviem, či som už niekedy niečo tak strašné videla. Miešali sa mi pritom myšlienky o vojne a globálnom otepľovaní a tiež strach- prídeme dnes vôbec do cieľa?

Sme tu, živí a zdraví, ale ten oheň nie je len nočnou morou zo včera. Vrčanie helikoptér pripomína, že hoci hora osudu je vymyslená, klimatická kríza je reálna. Takto si uvažujem a pritom pozerám na dve obrovské výletné lode, ktoré obsadili pol zátoky. My sme od nich aspoň trochu bokom.

Boka Kotorska - Kotorský záliv (zdroj: Ľudmila Magdolenová)

V podstate sme na malebnom mieste, v Kotorskom zálive, v najjužnejšom fjorde v Európe. Zo všetkých strán nás obkolesujú hory. Voda je priezračná, pláž pre 20 ľudí s malými kamienkami (na Google mape nie je ani vyznačená, môžete ju nájsť blízko pri Blue kotor bay premium spa resort). Nájdem na nej krásnu lastúru. Krásny je aj výhľad z našej terasy pri večeri - bývať na kopci teda malo aj výhodu. Zobkáme si balkánsky syr s rajčinami a ja svoj ubytovací omyl už neľutujem.

Piatok 5.8

Do Kotora sme vyrazili o deviatej. Po úzkej ceste sa išlo teraz lepšie, pretože sme išli po tej strane, ktorá nepadala do mora. Kým sme našli parkovacie miesto v centre pred hradbami, bola skutočná páľava. Deťom bolo teplo a boli z toho nervózne.

Hradby Kotoru (zdroj: Ľudmila Magdolenová)

Neplánovali sme sa ale zdržať celý deň, iba si zľahka pozrieť mesto a naobedovať sa. V starom meste to bolo teplotne lepšie- úzke uličky poskytovali tieň a aj chladný vánok.

Kotor, staré mesto, UNESCO pamiatková rezervácia (zdroj: Ľudmila Magdolenová)

História Kotoru siaha až do rímskych čias, dnes sú kamenné uličky starého mesta, plné kostolov a stredovekých pamiatok UNESCO rezerváciu. Po vzhliadnutí blogov (bezdetných) dobrodruhov som mala ambíciu vyjsť aj nad mesto na vyhliadku Sveti Ivan s jedinečným výhľadom na mesto a zátoku, ale tak, ako inokedy, aj teraz sme prispôsobili program naším možnostiam a schopnostiam. Aby mi to nebolo ľúto- a tiež, aby mi nebolo tak teplo- kúpila som si ľahučké biele šaty, najlepšie rozhodnutie dňa.

Prechádzka Kotorom (zdroj: Ľudmila Magdolenová)

Prešli sme sa po starom meste plnom túlavých mačiek (a obchodoch s mačacími suvenírmi) a naobedovali sa vo výbornej Restaurant Pržun (tip: levanduľové mojito).

Uličky Kotoru (zdroj: Ľudmila Magdolenová)

Po obede sme využili detský spánok na presun čo najďalej, pretože do konca dňa sme sa mali dostač na albánsku stranu Skaderského jazera. Medzi Kotorom a Budvou sme sa vliekli v zápche. Budvu nám kamarátka znalá Čiernej Hory neodporúčala, vraj Kotor je zaujímavejší. Ak máte niekto s Budvou dobrú skúsenosť, môžete sa s nami o ňu podeliť v komentároch. Kúsok za Budvou je veľmi fotogenický Ostrov sv. Štefana. Samotný ostrov nie je verejne prístupný, stredoveké domčeky sú zvnútra prestavané na luxusný hotelový areál. Tak sme sa pokochali výhľadom na ostrov len z protiľahlého kopca.

Výhľad na ostrov sv. Štefana (zdroj: Ľudmila Magdolenová)

Čierna Hora si určite zaslúži svoje meno, pretože naprieč celou krajinou sa cesta vlnila z jedného kopca na druhý. Úsek medzi Budvou a Dobrou Vodou sa dokonca vinul po kopcoch popri pobreží a bola to skutočná panoramatická chuťovka.

Keď sa deti zobudili, zastali sme na kúpaciu pauzu v meste Bar. Keby to nebolo časovo pohodlné, nevybrala by som si túto pláž. Slovné spojenie hlava na hlave tu naberalo doslovný význam. Podľa Google recenzií je to jedna z mála pláží v tomto kraji s prírodným borovicovým lesíkom, ale v čase nášho príchodu bol celý tieň obsadený- poväčšine domácimi, celými rodinami. Dokonca sme videli rodinu, ktorá mala pod borovicami rozložené 4 nafukovacie postele a na nich si podriemkávala. Celkovo sa nám zdalo, že je tam menej turistov a viac domácich, ktorí si užívajú letné prázdniny. Bola som široko ďaleko jediná, ktorá sa pobrala využiť verejné záchody- za 1 euro- domáci asi vedeli, kam inam majú ísť. Na záchodoch hrala takáto pesnička:

„Ma nema Švajcarska, ni Australija... To srce Balkansko i more Jadransko.. Ti moje leto si...“

Pripadalo mi to veľmi príhodné, ako si tam ležia na svojej pláži, so srdcom balkánskym, hrdí na svoju krajinu, aj keď ja som tam skôr videla neporiadok a chudobu. To bolo ale ešte skôr ako som uvidela Albánsko. Spätne mi pripadá Čierna hora na pomerne dobrej úrovni a hlavne s veľkým potenciálom rastu. Napríklad Dukley komplex, ktorý sme videli po ceste, s terasovými apartmánmi a vilami visiacimi nad pobrežím, vyzeral ako v nejakom CGI o budúcnosti- zelené terasy a roboti strihajúci trávu.

Keby ste si chceli navodiť trochu letnej nálady, kliknite si na tú pieseň, volá sa In Vivo - Moje leto a mne silno pripomínala Egovu letnú pesničku.

Šušanjska plaža, Bar, Čierna Hora (zdroj: Ľudmila Magdolenová)

Po okúpaní sme sa išli ešte pozrieť na neďaleký prastarý olivovník- vraj starý dvetisíc rokov (vstup 1 euro) Stara Maslina, podľa Wikipédie jeden z 10 najstarších stromov v Európe.

Prastarý olivovník Stara Maslenica, Bar, Čierna Hora (zdroj: Ľudmila Magdolenová)

Mimochodom, ako robia v Čiernej Hore monetárnu politiku, keď platby prebiehajú v eurách, ale krajina nie je členom eurozóny ani EÚ? Odpoveď na túto otázku (ktorú sme si len tak v aute hodili do vzduchu, a hoci by sme mali, nevedeli sme ju uspokojivo zodpovedať) mi prosím dajte vy.

Prichádzame na hranice s Albánskom (zdroj: Ľudmila Magdolenová)

To, že sa blížime k albánskym hraniciam nám naznačilo niekoľko vecí- cesta stratila stredové označenie, zintenzívnila sa premávka, pribudlo mercedesov s nemeckými a talianskymi ešpézetkami a dokonca sme videli aj X6 z Illinois. Na hraniciach sedel starý dedko s melónmi a chlebom zaveseným na strome. Skutočná balkánska divočina sa práve začala.

(Pokračovanie S deťmi po Balkáne. časť 4: Skaderské jazero a príchod na albánske pobrežie.)