Analýza Richarda Sulíka od 2020

Svoju dôveru, svoje poverenie, ako na to som popísal tu: Podľa čoho by sme si mali vybrať stranu ?

Ďalej som vylúčil strany ktoré sú podľa môjho názoru mafiánske alebo komunistické alebo fašistické alebo ich deriváty (Smer, Hlas, Ľsns, Republika SNS, Sme rodina)

(zdroj: Libertarian Europe)

Následne som sa pozrel bližšie na ideológiu Progresívneho Slovenska čo je to za čudo tu: Dišputácia o progresivizme

Teraz pokračujeme ďalej, spolu si poďme analyzovať Richarda Sulíka z SAS za 3 roky.

+ Vieme je celkom fajn v ekonomike, síce 23 rokov za najnovšími poznatkami, no oproti ostatným politikom stále 30 rokov pred nimi.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tak si dáme - .

1.) Za Covidu hovoril že ľudské životy dôchodcov majú menšiu cenu ako ľudí v produktívnom veku

2.) Rozbil koaličného partnera Za ľudí

3.) Bol porúrsky no vysvetlili mu na komunikačnom že myslieť si môže čo chce ale navonok treba držať s UA tak kooptovali Krúpu

4.) Na rôzne funkcie Dosadzoval povedzme nekompetentných za to verných ľudí (Kronyzmus) Korupcia

5.) Kauza Dubaj Korupcia (Nepotizmus)

6.) Nadmerné priateľstvo s oligarchom Jánom Sabolom

7.) Kauza Gajsenovci a vrtuľníky

8.) Tvrdí že hádal iba s Igorom no vidíme že aj s Majerskym a ďalšími cca 16 som napočítal. Zaujímavé keď si to počítam normálne som našiel vyvolanie sporov Sulík 16: Matovič 5. Toto je dôvod prečo si to treba analyzovať do dnes by som povedal pocitovo že ten pomor bude naopak. Sranda.

9.) SAS riadi makiavelisticky a ešte sa tomu smeje že zničí akúkoľvek konkurenciu v zárodku. Toto volebné obdobie to bol Martin Winkler

10.) Zákernosti a hanba pre Martina Klusa ako pomsta lebo on môže vyhadzovať ale odísť nesmie nikto. Neváha spraviť medzinárodnú hanbu aby sa pomstil. To nei pekná charakterová vlastnosť.

11.) Preukázateľne opakovane klame viď fotky v albume Richard Sulík 2019-2023.

12.) Nie etickým spôsobom pôsobí na Zomri, Refresh, Startup . Toto neháme v rovine nemusíte mi veriť. Ja viem svoje a vy svoje.

13.) Zakázal hlasovať za protikorupčné zákony Milana Vetráka ktoré sľúbil TIS aj zastavme korupciu na ktorej spolupracovala aj Via Iuris

14.) Povalil 3 tou pravicovú proreformnú vládu

15.) Občas ako sám hovorí dáva svojim poslancom zelenú kartu na hlasovania inokedy nie. Čo je asi aj porušenie zákona keďže poslanec NRSR má vždy hladovať podľa vedomia a svedomia a nie iba keď dostane zelenú kartu. Slovensko nemá imperativny mandát.

16.) Podozrenie z bránia úplatku za Systém Iskra

17.) Ešte som zabudol kauza Gučík a voľba Žilinku

To je taká tá Riškova diagnóza či je to mafián ,vybavovač, grázel či fašista s každým si dá raňajky či tajné stretnutie .

Pár dôkazov tu: Richard Sulík 2019 -2023

Neviem zabudol som na niečo? Také tie amorálnosti čo popisuje aj Vagovič v knihe a podpásovky tipu večer hlasuje na vláde ZA, ráno kričí do médií že je Proti a točí videa a večer sa smejem " idiotom" novinárom že mu na to vždy skočia. Tu asi rozoberať netreba.

Rozoberáme len Sulíka, Šulíka, Šmudlíka nie SAS. Čiže také špeky ako napríklad že tu u mňa v Ružinove si dali koalíciu SAS,PS,Vallo,Sme rodina a neonacisti je vpohodičke to sa može, alebo že orálne sú za LGBTI no tu v Ružinove hlasujú proti a o týždeň na to sa chodia pretŕčať na Pride a zase deklarujú orálnu podporu . Alebo že SAS v NRSR potopila Voľbu zo zahraničia za ktorú bojoval napríklad ešte Klus keď bol v SAS a zobchodovali to s Sme rodina za niečo pre JBC v zdravotníctve. A takýchto špekov sú stovky.

No za 3 roky je toho celkom že dosť

Úprimne už rozumiem prečo v mojom okolí SAS ostali len členovia. Voliči v BA čo poznám prešli väčšinou do PS a ďalší že voliť nejdú vôbec a chcú aby SAS vypadla z NRSR. Už rozumiem keď to človek vidí takto pokope. Pre mňa je SAS hlavne pre osobu Richarda Sulíka Nevoliteľná. Mrzí ma to lebo tam naozaj mám zo 10 skvelých priateľov ktorý sú veľmi kvalitný aj fundovaný.

Tento blog je silno subjektívny a vyhradzujem si právo mýliť sa keďže ja nie som superman. Zároveň prehlasujem že nie som členom žiadnej politickej strany a do dnešného dna som sa nerozhodol komu to hodím. Viem iba že nie Fašistom alebo Komunistom alebo mafii alebo ich derivátom a taktiež nie PS a tiež nie SAS.