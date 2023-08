Hlasovania poslancov 2016 - 2023 - 1. časť

V článku Koho voliť? som uviedol, aké dáta mienim použiť pri rozhodovaní sa o tom, komu dám vo voľbách v septembri hlas.

Spomenul som, ako som plánoval dostať finálne výsledky. Teraz pôjdem viac do detailov.

Ako som získal dáta

Na stránke Národnej Rady Slovenskej Republiky www.nrsr.sk je možné dohľadať informácie k práci v parlamente. Pretože ma zaujíma merateľný výsledok v podobe hlasovaní (aktivita v rozpravách alebo na výboroch je tiež fajn, ale dáta k tomu by bolo zložité získať a interpretovať), zameral som sa preto na hlasovania poslancov.

Na tejto stránke sú hlasovania zoradené podľa schôdzí, takže nájsť konkrétne hlasovanie je možné podľa dátumu alebo čísla schôdze. Avšak ja som chcel prejsť prácu za posledné 2 volebné obdobia, takže som si najprv stiahol hlasovanie podľa schôdzí (urobila to umelá inteligencia, ktorú som na tento účel naprogramoval), ktoré poskytuje stránka https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/vyhladavanie_vysledok.

Takto som získal za siedme a ôsme volebné obdobie dáta k asi 3500 parlamentným tlačiam. Tieto som si prešiel, vynechal tie bez hlasovania alebo s tajným hlasovaním, niektoré som vynechal už podľa názvu, ale veľa z nich som si pozrel na stránke pre detail parlamentnej tlače. Do užšieho výberu zvolil asi 280 parlamentných tlačí.

Následne som si ich ešte raz prešiel, označil kategóriu, upravil popis, vybral hlasovanie (ak to nebolo to posledné) a ohodnotil. Nakoniec som si ich označil aj typom hlasovania - ústavný zákon, hlasovanie vyžadujúce 76 hlasov a bežné hlasovanie.

Do finálneho výberu sa dostalo 235 hlasovaní o 230 parlamentných tlačiach.

Distribúcia podľa dátumu hlasovania

Hoci som sa obával, že budem klásť príliš veľký dôraz na obdobie minulého parlamentu, populistické preteky po páde Hegerovej vlády nakoniec viedli k tomu, že celkový počet bodov za 7. obdobie je 525 a za 8. obdobie 1225, čiže 30% vs. 70%.

Veľkým počtom sú medzi hlasovaniami zastúpené hlasovania o zákonoch vrátených prezidentom Kiskom a neskôr prezidentkou Čaputovou. Pokiaľ mi stačilo akceptovať pripomienky prezidenta, zvolil som do výberu hlasovanie o pripomienkach a dal som mu kladnú hodnotu. V ostatných prípadoch (ale aj keď boli pripomienky zamietnuté) som dal negatívnu hodnotu hlasovaniu o zákone v treťom čítaní.

Pozitívne a negatívne hodnotené hlasovania po kvartáloch od Q1/20216 (zdroj: Marek Mačuha)

Distribúcia podľa kategórií

Ako kategórie som volil niektoré bežné - zahraničná politika, súdnictvo, ekonomika, ale aj niektoré nie úplne samozrejmé.

Pod kategóriu "Budovanie štátu" som zahrnul napríklad hlasovanie o zrušení Mečiarových amnestií, voľbu generálneho prokurátora, pokusy o zmeny ústavy, hlasovanie o vyslovení nedôvery Igorovi Matovičovi.

Pod kategóriu "Legislatívny proces" som zahrnul hlasovania o skrátenom konaní (nedal som tam všetky, kvôli Ódorovi aj pandémii, väčšina dostala hodnotenie -3) ako aj hlasovania o vetovaných zákonoch.

Pod kategóriu "Korupcia" som zahrnul 500€ pre voličov, 13.-te a 14.-te dôchodky alebo snahy o oslabenie verejného obstarávania.

Široká kategória "Občianske slobody" obsahovala napríklad návrh SMER-u na zavedenia práva na odpoveď aj pri uverejnení pravdivých tvrdení, ktoré sa dotýkajú cti, alebo návrh na zákaz zverejňovania predvolebných prieskumov 50 dní pred voľbami alebo návrh OĽANO na odmenu za hlasovanie vo voľbách (toto išlo čiastočne aj do kategórie korupcia).

V kategórii "Kultúrne vojny" bol napríklad návrh na zákaz potratov pána Čepčeka (je to na polovicu v kategórii Občianske slobody) alebo pokusy o zákaz predaja počas sviatkov či nedieľ.

Pozitívne a negatívne hodnotenia hlasovaní podľa kategórií (zdroj: Marek Mačuha)

Niekedy som k parlamentnej tlači priradil viac kategórií, pričom som nedával všetkým rovnakú váhu.

Najlepšie hodnotené hlasovania

Ako najdôležitejšie považujem naše geopolitické ukotvenie na Západ. Niekoľko málo hlasovaní som tak ohodnotil vysokými bodmi.

Druhou veľkou kategóriou je to, čo som označil ako budovanie štátu. Ide o hodnotové otázky, ale nie sú to kultúrno-etické otázky. Ide o zachovanie liberálnej demokracie zvnútra, zatiaľ čo expanzia Ruska by ju aspoň krátkodobo zničila (hoci dlhodobé pozitívne dopady vojny, hlavne vyhratej, ukazuje celá história ľudstva) zvonka.

V oblasti znižovania korupcie padlo len málo návrhov, trošku viac v kategórii občianskych slobôd, kde ale niektoré hlasovania vlastne zabraňovali zhoršeniu (napríklad pripomienky prezidentky k bodom vrátených zákonov, ktoré podľa nej porušujú ústavu a ľudské práva).

V oblasti súdnictva aj ekonomiky boli skutočné reformy úspešne zablokované Borisom Kollárom a Igorom Matovičom. Preto jednotlivé parlamentné tlače nezískali toľko bodov, ako by mohli, keby išlo o plnokrvné reformy.

Najhoršie hodnotené hlasovania

Možno som tie hlasovania o korupcii dôchodcov nadhodnotil, vzhľadom k počtu návrhov, ktoré boli o 13-tych, 14-tych a vianočných dôchodkoch - na druhej strane som sa tomu veľa venoval a v dôchodkoch máme najväčší štrukturálny deficit. Tieto návrhy som označil za predvolebnú korupciu, lebo nejde o nič iné - neudržateľný systém prvého dôchodkového piliera ešte viac zhoršujú, keď odvody stačia na 9 mesiacov dôchodkov a miesto 3 mesiacov dotovaných zo sociálnych dávok pre chudobných, to bude 5 mesiacov.

Rovnako som nezahrnul hlasovania, v ktorých boli všetci poslanci za, pretože by to nebolo užitočné. Na druhej strane to znižuje výsledné hodnotenie a trochu pomáha tým, ktorí v parlamente vôbec neboli.

Priemerné hodnotenie za siedme volebné obdobie (2016-2020) bolo -0,192 a za ôsme volebné obdobie (2020-2023) -0,205. Zdá sa, že súčasný parlament bol ešte trošku horší ako ten minulý a to sa pritom ľudia ako František Šebej svojim výsledným hlasovaním snažili tak veľmi budovať hrádzu proti extrémizmu, že vo výsledku skončili horšie ako Marián Kotleba alebo Milan Mazurek. Ale o tom v pokračovaní, kde sa pozriem na výsledky jednotlivých poslancov.