Matovič nás zasa ide okradnúť

Varoval som predtým nedávno v tomto článku, ale nestalo sa nič neočakávané. Finančne negramotný minister financií Matovič spolu so svojim hovorcom Hegerom vyhlásili, že našli miliardu (1 000 000 000) € na platy vo verejnej správe (v zásade štátnych zamestnancov).

Nikto nemá prehľad, či štátni zamestnanci nerobia duplicitnú prácu, či na jedného štátneho zamestnanca, ktorý pracuje 4 hodiny denne pripadajú 2 alebo 4 riadiaci pracovníci a podobne, ale ideme im všetkým plošne zvyšovať platy z našich daní pri 60% štátnom dlhu, negatívnom výhľade ratingových agentúr a celkom rýchlemu behu po gréckej ceste.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Naše financie sú neudržateľné, ale minister financií pre štátnych zamestnancov zvýši opäť dlh. Ten zaplatia pracujúci v súkromnej sfére, možno naše deti a možno pod správou MMF a svetovej banky budeme brutálne škrtať ako Gréci. Pritom paradoxne štátni zamestnanci sú typickými voličmi Smeru, Hlasu a fašistov.

To sa týka aj učiteľov, kde tretina až polovica verí konšpiráciám a 60% uprednostňuje konšpiračné médiá ako Zem a Vek (stačí si porovnať v grafe pomer medzi odporučil a neodporučil: pri denníku N je to 2:3, pri ZaV je to 2:1 v prospech odporučenia svojim žiakom sledovať dané médium).

Učiteľom sa navyšuje viac. Niekto (napríklad Martin Mojžiš z .týždňa) si myslí, že treba najprv zvýšiť platy a potom prídu kvalitní učitelia a riaditelia sa zbavia nekvalitných hlúpych učiteľov, lenže to môže byť tak, že do školstva prídu ďalšie kotleby a slabých učiteľov sa riaditelia nezbavia, pretože títo im budú za to zaviazaní a oni sa nezodpovedajú súkromnému vlastníkovi ale štátu.

Takže Matovič ide korumpovať voličov nedemokratickej opozície v idiotskej nádeji, že v ďalších voľbách si naňho spomenú a neskončí mimo parlamentu.

Použije na to miliardu (podľa fotky z tlačovej konferencie), hoci nepredpokladám, že to má presne spočítané (možno budú fašisti zo Smer-odina aj opozície chcieť nejaké ďalšie navýšenia výdavkov) a naopak predpokladám vynechanie akejkoľvek odbornej diskusie, skrátené legislatívne konanie a získanie hlasov koaličných fašistov, ktorí pomohli s predchádzajúcou vyhodenou miliardou. Inak tá miliarda znamená, že pracujúci v súkromnom sektore, teda tí, ktorí financujú túto krajinu, zaplatia od roku 2023 každý rok na daniach navyše v priemere 500€ (alebo sa to premietne do deficitu a zaplatia to aj s úrokmi).

Ak by zvýšenie platov sprevádzalo zefektívnenie štátnej správy a nové služby štátu, tak by išlo o normálne ľavicové riešenie. Ak by sa znížil počet zamestnancov a štát by poskytoval rovnaké služby alebo menšie s menším počtom zamestnancov za menšie peniaze hoci aj s vyššími platmi, tak by išlo o normálne pravicové riešenie (celkovo by štát mohol ušetriť, ako som písal o policajtoch a sudcoch).

Toto je však čistá predvolebná korupcia. Dokonca by sa dalo z dátumu navýšenia o 10% pri štátnej správe a 12% pri učiteľoch v septembri 2023 veštiť, že predčasné voľby budú v októbri 2023, keď týmto korumpovaným voličom cinkne na účte Matovičov prídavok.

Podarilo sa mi nájsť dáta o počte pracujúcich v školstve a dokonca za rok 2018 aj nejaký report o verejnej správe. Tento report priznáva, že sme až takí bohatí, že dávame o 20% viac na verejnú správu ako Nemecko (9,3% HDP vs. 7,8%), hoci stále menej ako nefunkčné Francúzsko (12,5%), či skrachované Grécko (11,8%) a máme o 43% viac zamestnancov vo verejnej správe na 1000 obyvateľov ako Nemecko (82,1 vs. 57,2) a ministerstvo v grafe 13 dátovej prílohy priznáva 3720 policajtov, 2103 vysokoškolských pedagógov či 377 prokurátorov navyše (a samozrejme 3600 chýbajúcich zdravotných sestier a viac ako 8 000 pracovníkov sociálnych služieb). Možno sa tomuto reportu povenujem inokedy, avšak aj s prihliadnutím na rast platov od roku 2018 po 2022 sa zdá byť tá miliarda dobrý odhad.

Čaká nás ďalšie 1 percento HDP deficitu, ktorý nie je krytý a ktorý bude trvalý. Ideme dolu kopcom po gréckej ceste, držte si klobúky.