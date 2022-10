Pravda nebýva uprostred

Ak tomu veríte, skúste toto: Až budete v obchode na pokladni počuť, že máte zaplatiť 50 eur, povedzte predavačke svoju pravdu, že by to malo byť len 10 a dohodnúť sa na kompromise.

O pravde som písal viackrát, pretože jej nedostatok a neúcta k pravde majú zásadný podiel na tom, kam sme sa ako spoločnosť dostali po nádeji z roku 1989.

Slovensko

Pred mesiacom sa skončilo ultimátum strany SaS k Igorovi Matovičovi, ktorý uprednostnil svoju ministerskú funkciu pred krajinou a SaS odišla do opozície. V opozičných laviciach už dlhšie sedí Tomáš Valášek. Dostal sa tam vďaka osobnému sporu ministerky Kolíkovej a predsedníčky ich strany Remišovej, teda aspoň podľa teórie pravdy uprostred. Pretože dnes tvrdí, že "Slovensko premrhalo leto osobným sporom Igora Matoviča a Richarda Sulíka.".

Je pritom zo všetkých faktov známych aj Tomášovi Valáškovi z čias prvej krízy Igora Matoviča ako premiéra jasné, že to nie je osobný spor. Problémom je povaha Igora Matoviča, ktorého nenávistné reči a správanie majú počúvať psychiatri na uzavretom oddelení a nie koaliční partneri, prezidentka, novinári a občania.

Rovnako nie je pravda uprostred, keď dezoláti (Fico, Matovič a iní) tvrdia, že média sú slúžkami (Sorosa či progresívcov) a prirovnávajú ich k Hitlerovej propagande. Hoci "novinárom" bol aj roxorový Daňo, dokonca aj Kočner, štandardné mienkotvorné médiá na Slovensku určite neslúžia niekomu inému.

Mnohí novinári a komentátori majú jednoznačné a vyhranené názory a tak ako mnohí občania sú značne imúnni voči faktom. Ale pravda tu nie je niekde uprostred (napríklad že každý druhý komentár je na objednávku), ale výrazne na strane novinárov, kde ak sú objednávkové komentáre, tak sú hlavne vo vyššie spomínaných médiách výnimočné.

Gabon

Asi sa tejto africkej krajine povenujem v ďalšom blogu viac, dnes sa sem dostala pre postoj jej reprezentanta v Bezpečnostnej rade OSN k anexii ukrajinského územia Ruskom. Jej Sorbonnou odchovaný zástupca, v situácii, keď ide zo strany Ruska o zjavné (aj laikovi) porušenie charty OSN, sa zdrží hlasovania.

Pre Gabon je výhodné byť niekde uprostred. Západ im zaplatí vzdelanie, lieky, infraštruktúru, ale Rusko (hoci viac Čínu) nechcú pohnevať, tak sa zdržia. Nič by ich nestálo, ak by sa pridali na správnu stranu, pravda je v tomto prípade 100:0 a nie 50:50.

Neviem, ako by pán dokonalý (volá sa Parfait Onanga-Anyanga) reagoval, ak by susedné Kongo anektovalo 15% územia Gabonu, ale pokiaľ by mala byť krajina vo svojej politike konzistentná, tak by to nemalo byť proti medzinárodnému právu, veď pravda je uprostred.

Ruská agresia

Pri ruskej agresii mám pocit, že sa odhaľujú charaktery ľudí. Veď aký človek môže schvaľovať znásilnenie a vraždenie a ešte pri tom tvrdiť, že pravda je niekde uprostred - možno tá znásilnená nespolupracovala a ten civil, ktorého odzadu zastrelili asi nebol voči ruskému vojakovi dosť úslužný.

Úplne elementárna snaha o konzistentnosť vlastných názorov a postojov predsa musí viesť od odmietnutia znásilňovania, vraždenia a lúpeže, ktorá sa odohrá v byte oproti, avšak aj k odmietnutiu toho istého javu v susednom paneláku, v susednom meste, v susednom okrese, v susednej krajine.

Gaboňáci na Slovensku však v mene vyššieho cieľa, ktorým je zastavenie trestného stíhania, budú hľadať dôvody, prečo v jednoznačnom prípade nevyprovokovaného útoku Ruska na Ukrajinu nestáť na strane pravdy, ale zahmlievať dôvodmi, ktoré sú smiešne už keď ich Lavrov alebo Putin vysloví.

Takisto argument, že lúpežníkovi treba ustúpiť, keď potom ako zmláti suseda, zoberie mu mobil a elektroniku a požaduje aj pin k bankovej karte, lebo inak mu podpáli byt (čim by ohrozil aj môj byt) je chybný, pretože bezprávie sa skôr či neskôr obráti proti nám (a z môjho pohľadu je nemorálny, ale viem si predstaviť, že komunizmom odchovaní spoluobčania nemajú rovnaké morálne zásady).

Ten požiar, ktorý môže vzniknúť u suseda je ako atómovka, ktorou sa vyhráža Putin. Nemôžeme mu dovoliť rozpútať jadrovú vojnu, ale takisto nemôžeme odovzdať Ukrajinu napospas Rusku, ako si to želá Fico a spol.

Vinníci energetickej krízy - Ukrajina alebo Rusko

Problémom je, že gaboňáctvo sa silno rozšírilo medzi voličmi, o čom svedčí nedávny prieskum zverejnený denníkom N, v ktorom sa voliči vyjadrovali k vinníkom zvýšených cien energií. Bolo viac otázok, ale zaujímavé bolo porovnanie súhlasu s podielom, ktorým malo Rusko a Ukrajina prispieť k vzniku energetickej krízy.

Aj u voličov demokratických strán (SaS, PS, KDH) bolo prekavapivo veľa tých, ktorí za vznik krízy obviňujú Ukrajinu. Predpokladám však, že časť respondentov obviní všetkých okrem seba. Avšak ďaleko viac ich u voličov týchto strán obviňuje Rusko. Naopak u voličov nedemokratických strán prevažuje obviňovanie Ukrajiny nad obviňovaním Ruska.

Tento rozdiel som zaznamenal do týchto 2 grafov:

Prieskum, kto výrazne (ne-) prispel k energetickej kríze

Z piatich možností som vybral tie vyhranené - výrazne prispeli alebo vôbec neprispeli. Keď vidím, že 65% priaznivcov Smeru si myslí, že Ukrajina výrazne prispela k energetickej kríze, ale len necelých 19% si to isté myslí o Rusku, tak mi vychádza, že takmer 46% priaznivcov Smeru preferuje násilníka pred obeťou a obviňuje obeť, ak si dovolí sa brániť.

Zároveň treba upozorniť, že aj medzi prívržencami podržtašku (dnes Hlas) je aspoň 11% takých, ktorí si myslia, že k energetickej kríze výrazne prispela Ukrajina, ale Rusko nie. Koľko ich je nevieme, avšak 30% neobviňuje Rusko vôbec, takže ich môže byť až tých 30%.

Väčšie rozdiely v kategórii výrazne prispeli oproti kategórii vôbec neprispeli sú dané tým, že celkovo ľudia inklinujú k hľadaniu vinníka.

V nasledujúcom grafe som pridal k vyhradeným aj menej vyhradených - skôr prispeli resp. skôr neprispeli. U voličov SaS a PS tak výrazne narástol rozdiel na strane neprispeli - o 40% viac voličov si myslí, že Ukrajina skôr alebo vôbec neprispela k energetickej kríze ako, že to isté platí pre Rusko (47:4 u SaS, 51:5 u PS). Naopak, voliči KDH sa držia pravdy uprostred a nájdu smietku v oku aj Ukrajincom.

Prieskum kto výrazne alebo skôr (ne-)prispel k energetickej kríze

Vysvetlenie tohto javu môže byť, že veľká časť voličov Republiky a Smeru sú regulárni sociopati, ktorí by v prípade suseda možno reagovali tak, že by susedovi zobrali aspoň rohožku, kým mu lupič znásilňuje dcéru.

Druhá časť je zmagorená demagógiu a ruskou propagandou a to je úspech hlavne Fica. Z témy jeho kriminálnej organizácie, ktorá 12 rokov ničila našu vlasť dokázal urobiť tému, že zlý Západ napadol našich ruských bratov. Tomu pravdepodobne verí veľká časť spoločnosti a podobenstvo so zločinom voči susedom odmieta, rovnako ako Buču či iné teroristické činy vykonané z vôle či so súhlasom diktátora Putina.

Ruskí "utečenci"

K migrantom (aj tým sýrskym či líbyjským) som sa vyjadroval, keď to bola téma prvý krát. V zásade som tvrdil, že ak niekto opustí svoju krajinu a v susednej nájde útočište, je to utečenec, ale ak z bezpečnej susednej krajiny ide ďalej, je to (ekonomický) migrant. V prípade ukrajinských utečencov som konzistentne tvrdil, že im musíme pomôcť (hlavne my Slovensko, nie celá Európa) a že sú utečenci, hoci by mohli ostať v bezpečnom Užhorode.

Ako je to s Rusmi, ktorí utekajú pred narukovaním do armády? Sú to utečenci alebo len špekulatívni migranti?

Podľa mňa v tejto otázke je ďaleko pravdepodobnejšie, že z ich strany nejde o útek pred prenasledovaním - to by skôr mali ísť protestovať na Červené námestie. Nemyslím si, že by ruská polícia mala dosť obuškov a antonovov na zatknutie desaťtisícov mladých mužov, ale masívne demonštrácie proti vojne a Putinovi sa nekonajú. Tí, ktorí v malých počtoch skutočne demonštrujú a riskujú desať rokov väzenia sú skutočne prenasledovaní a ich útek za hranice by z nich robil utečencov. Takých ale prijíma aj susedná napadnutá Ukrajina.

Drvivá väčšina tých, ktorí sa snažia opustiť územie Ruska teda nie sú utečenci a nemožno ich ani zďaleka porovnávať s utečenkyňami z Ukrajiny. V tomto prípade môže byť podiel tých, ktorí si zaslúžia našu ochranu na úrovni promile, v prípade ukrajinských žien a detí to bolo presne naopak, možno pár promile alebo jednotky percent sa sem dostali hoci neboli v ohrození života.

Ani tu nie je pravda uprostred a politika sa musí robiť aj efektívne, takže vpúšťanie Rusov až po dôkladnom individuálnom preskúmaní je rozumnejšie, ako si ich to všetkých vpustiť a potom zisťovať, ktorí sú na dovolenke z armády ako pred ôsmimi rokmi na Kryme, ktorí sú ruskí agenti, ktorí len ľahostajní gaboňáci a ktorí sú skutočne proti Putinovi, len si netrúfli protestovať a nechať sa zatknúť.