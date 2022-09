Prečo odvolať Matoviča

Existujú dôvody prečo IM odvolať aj prečo nie. U mňa vyhrávajú dôvody za odvolanie a skúsim uviesť prečo.

Dôvody za odvolanie

Igor Matovič je hlupák.

Viem, správne je hovoriť "Igor Matovič má hlúpe výroky" alebo "Igor Matovič koná hlúpo", ale nehovorím o pubertálnom decku (k mentálnemu veku IM som sa už vyjadroval, cez 4 roky sa nedostal), kde kritika činu vyslovená takýmto spôsobom môže byť pochopená ako znevažovanie osoby ako takej.

V tomto prípade ide o to, že IM vykonal toľko hlúpych činov - v opozícii, v pandémii aj ako minister financií, že to na posúdenie hlúposti človeka stačí. Inteligentný človek vie, že nie je najmúdrejší a že sa nevyzná vo všetkom. Preto (hlavne v zodpovednej pozícii) by inteligentný človek uvítal aj nesúhlasný názor odborníka, aby tak dostal podnety na rozmýšľanie a vytvorenie si názoru. Igor Matovič však čaká na vnuknutie (nápad) a hotovo - odborníci môžu len nájsť zdôvodnenia v prospech jeho nápadu, kritický pohľad na svoje nápady asi nikdy nemal. Všetci sa mu musia podvoliť, takže si svoju hlúposť ani neuvedomí, nieto, aby sa niekam posunul.

Nepochybne niektoré nápady IM mu v živote umožnili zbohatnúť, ale toto nie je inteligencia.

Igor Matovič je psychicky labilný

Histriónska porucha je asi očividná aj bez psychiatrického posudku. Vzťahovačnosť u IM dosiahla rozmery, že sám seba považuje za rovnakú (ak nie väčšiu) obeť ako boli Židia za Holokaustu.

Je možné, že sa vo vývoji nedostal za obdobie egoizmu batoľaťa. Jordan B. Peterson nachádza podobnosti vo woke a trans ideológii, ale argumenty psychológa ako sa detský mozog vo veku 2 - 4 rokov mení z mozgu egoistu, ktorému sa musia všetci prispôsobiť na mozog akceptujúci ostatných (v tom veku za účelom spoločnej hry) platia aj na Igora Matoviča - toto video je naozaj dobré - kratšie je napríklad toto.

Politik by mal byť dospelý človek, ktorý vníma potreby ostatných, takže histrión je problém.

Igor Matovič je podliak

Politicky korektnejšie by bolo napísať "IM má alternatívne charakterové vlastnosti" - v skutočnosti neváha konať ako kuffy, či Fico. Pokiaľ je oponent slabší, tak naňho zaútočí. Či už ide o vedcov, Baťovú a naposledy Ondreja Dostála.

Jeho obvinenie, že Dostál sa v mene SR ospravedlnil Haščákovi, pretože SaS spolu s Pentou pripravujú prevrat a návrat Fica/Hlasu (či ako to bolo) je postavené na lži a vedome sa snaží huckať ľudí k lynču. Niečo podobné, ako urobil Trump 6.1.2021 alebo antivaxeri keď obťažovali vedcov pred ich domami.

Faktom je, že slovenské súdy opäť pochybili a súhlasili s väzbou bez relevantných dôkazov a dôvodov väzby. Nebolo to také zneužitie tohto inštitútu ako v minulosti, ale predstava, že miesto odsúdenia potrestáme tých, ktorých označujeme za páchateľov vďaka väzbe je úplne scestná a zodpovedá mentalite boľševika z roku 1950 (a komplementárny prístup majú zástancovia §363 - že "nevinu" podľa potreby posúdi generálny prokurátor a nie súdy).

Vyššie súdne inštancie konštatovali nezákonnosť súdneho rozhodnutia o vzatí do väzby (ktoré bolo také PR) a je preto normálne, že sa štát ospravedlní za nezákonné konanie súdu a má to urobiť ministerstvo spravodlivosti. Keďže aj tam naťahovali čas (Kolíková má na Haščáka asi rovnaký názor ako Lipšic), tak to smerovalo k súdu, ktorý by SR prehralo a muselo by sa aj tak ospravedlniť. Viac si môžete prečítať v .týždni.

Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti sa po takmer roku ospravedlnil niekomu za neoprávnenú väzbu a Igor Matovič naňho ide pohnať lúzu, čo dokazuje, že IM nielen nie je čestný človek, ale je to podliak.

Problémom slovenskej politiky je, že na charakter sa nehľadí, ale preto sme tam, kde sme. Začalo to Mečiarom, pokračovalo Ficom (Dzurinda mal tiež Kohlovský pohľad na financovanie politických strán, ktoré považujem za nečestné a možno by to súdy posúdili za nezákonné) a dnes je to Kollár a Matovič.

Voliči (hoci sa deklarujú ako dobrí katolíci) by si mali klásť otázky k charakteru ľudí, ktorých posielajú do parlamentu.

Dôvody proti odvolaniu

Spôsobí to predčasné voľby

Peter Schutz tvrdí, že s odvolaním Matoviča dôjde v OĽANO k zmene pohľadu na predčasné voľby, teda že ich 50 kolesíkov za ne zahlasuje.

V skutočnosti sú za predčasné voľby všetky populistické parlamentné strany s výnimkou OĽANO, pretože voliči populistických strán sa prelievajú navzájom a súčasné preferencie naznačujú, že opoziční populisti (SMER, HLAS, Republika) spolu s kšeftárom (vo vládnej koalícii iba de iure) môžu voľbami získať a OĽANO oproti voľbám stratilo takú veľkú podporu, že len pár poslancov môže dúfať v účasť v budúcom parlamente.

Z nepopulistickej opozície môžu neoľudáci byť za predčasné voľby (oslabenie demokracie im vyhovuje), ale sami sa opäť do parlamentu nedostanú, pretože ich voličov prebral Fico, Republika a konkurenta majú aj v poslednom križiakovi. Podobne aj originálni Kotlebovi fašisti majú malú nádej na pokračovanie politickej existencie. Preto hoci sú proti vláde, nemusia byť za predčasné voľby.

A hoci Radičová tvrdí, že predčasné voľby sú čisté riešenie, SaS si uvedomuje, že je kríza a návrat Fica je riziko, takže nie je za predčasné voľby (navyše vďaka poslancom zo Za Ľudí nemusí byť ich poslanecký klub po voľbách početnejší a to nespomínam riziko, že SaS sa do parlamentu nedostane tak ako sa to stalo PS).

V každom prípade, pokiaľ odvolanie nekompetentného ministra má znamenať, že 50 poslancov z trucu zahlasuje za predčasné voľby, tak potom asi súčasný parlament nie je moc dobrý a voľby už horších poslancov neprinesú.

Nebude rozpočet

Ďalším dôvodom je obava, že sa nepodarí schváliť rozpočet. To ale vôbec nesúvisí s tým, kto bude ministrom financií. Súčasná vláda je menšinová, takže ak chcú schváliť akýkoľvek zákon, musia získať opozičné hlasy (alebo dohodnúť inú formu spolupráce).

Ak by sa neschválil rozpočet, tak bude rozpočtové provizórium. Ale to vôbec nemusí byť horší scénar ako rozpočet Igora Matoviča. Tak ako je pre Slovensko lepšie, keď parlament alebo vláda nezasadá, tak je podľa mňa lepšie provizórium ako Matovičov rozpočet.

Navyše naše dlhy rastú do veľkých výšok a sme na gréckej ceste ku krachu. Vôbec nie je jasné, či má štát dotovať a zachraňovať nejaké podniky. Podobne ako v prípade pandémie sa tým pomôže aj takým, ktoré už mali dávno skrachovať. Na Slovensku sa k štátnym peniazom dá dostať po známosti (aj za vlády protikorupčného OĽANO - taký Mičovský by o tom mohol rozprávať), preto mám pochybnosti o akejkoľvek štátnej pomoci a tak zmrazenie výdavkov nemusí byť až také zlé.

Tí politici, ktorí vedia, že štát (a teda aj minister financií) hospodári s peniazmi, ktoré pod hrozbou trestu zobral pracujúcim občanom a nie s nejakými vlastnými peniazmi, sú v menšine a rozhodne ich nevidím v súčasnej vládnej koalícii. Prístup k štátu ako k lénu je ďalším problémom, ktorý je u nás vypluklejší ako v Česku, a ktorý nás bude ešte dlho trápiť. Každé obmedeznie v míňaní štátnych peňazí pre tých, čo si myslia, že sú páni a že peniaze štátu sú ich peniaze a tak sa k nim správajú, je krok dobrým smerom.

Rozpočtové provizórium by zmrazilo výdavky štátu. Preto by nemohol štát pomáhať ľuďom s vyššími cenami elektriny, čo by viedlo k šetreniu a efektívnejšiemu nakladaniu s energiami, ale štát by stále mohol nechať ľuďom viac v peňaženkách vdaka zákonom, za ktoré by SaS zahlasovala. Pri nižších sadzbách odvodov a daní nakoniec nemusí byť ani celkový výber nižší a možno to pre náš deficit bude lepšie. Navyše ak ostatne občanom viac peňazí, budú môcť čiastočne pokryť infláciu, hoci celú infláciu nemôže štát nikomu kompenzovať, to by inflačnú špirálu ešte viac roztáčalo, jednoducho musíme splatiť dlh, ktorú sme si (EÚ) urobili viazaním sa na ruské suroviny, nekrytými peniazmi a ideológiou Green Dealu.

Aj tak bude Matovič riadiť ministerstvo financií

Ďalej sa spomína, že miesto IM bude na ministerstve financií nejaká jeho bábka. Ale veď vo vláde máme 12 nominantov OĽANO, väčšina z nich sú bábky a tí, ktorí nie sú sa môžu za bábky vymeniť. Na ministerstve financií by viac škody ako IM neurobil žiaden z jeho poslancov (a to sú tam riadne brzdy).

Prezidentka nemusí akceptovať každú bábku, ktorú jej Heger podstrčí, keď vedela odmietnuť Ráža, môže odmietnuť aj nekompetentných náhradníkov Igora Matoviča.

Nikto netvrdí, že situácia bude po odchode Igora Matoviča ružová, že hádky nebudú v parlamente. Vláda však bude kompetentnejšia (hoci sa to na škále od 0 po 100 bavíme o jednociferných číslach kompetentnosti) a nebude v nej sedieť nebezpečná osoba.

Záver

Tí ktorí tvrdia, že Matovič bude v parlamente viac škodiť (z pomsty) zabúdajú na fakty, ktoré som uviedol vyššie a ktoré spôsobujú, že už aj dnes akúkoľvek dohodu o podpore SaS v prospech konkrétnych hlasovaní IM vždy doplní nenávisťou a zlobou minimálne voči Sulíkovi. Takže nie je už veľmi kam posunúť, pre Matoviča je SaS najväčším nepriateľom. V niečom mi tie hrozby pripomínajú hrozby Putina, aby sme Ukrajine nedodávali zbrane. Zlu nemožno ustupovať ani keď je gigantické ani keď je lokálne a obmedzené.

Morálne ponaučenie z vládnej krízy 2021-2022 by malo byť, že keď si sviňa, škodíš štátu, vydieraš a si úplne nekompetentný, tak nemôžeš vyhrať a musíš aspoň trošku dostať po nose. To sa nedosiahne zotrvaním Igora Matoviča vo vládnej funkcii, ale len jeho odchodom.