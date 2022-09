SaS v opozícii

SaS nie je strana jedného muža, rôzni jej politici mali a majú na vzťahy vo vládnej koalícii rôzne názory. Jej predseda Richard Sulík má však niekoľko zlých vlastností.

Jedna z nich sa môže javiť ako dobrá, ale vo vzťahu k Igorovi Matoviči taká nebola. Sulík totiž občas prezentuje optimistickejšie názory ako ostatní, ale navyše im aj uverí. Schopnosť presvedčiť okolie, že nie sme po krk v sra...ách je dôležitá - Mário Draghi vyhlásil, že euro je bezcenné takým spôsobom, že to všetkých bankárom, ktorí veria v kapitalizáciu ziskov a socializáciu strát ukľudnilo a úroky v eurozóne klesli. Nemyslím si, že by neexistovala hranica koľko nových eúr by ECB natlačila, ale dôležitý bol ten odkaz, nie to, či tomu Draghi veril.

Sulík tvrdil, že Matovič do funkcie premiéra dorastie a podľa mňa tomu naozaj veril. Zázrak sa nestal, trnavský histrión má stále mentálny vek 3 roky a cez hranicu 4 rokov, keď sa formuje vnímanie ostatných ľudí, sa už nedostane. Sulík sa dokonca neskôr nechal označovať za vraha, čo by od opozičného politika znamenalo súdnu žalobu. Dlhší čas nereagoval na jednostranné útoky, ktoré boli pravdepodobne spôsobené prieskumami preferencií OĽANO.

Na idiocitu nápadov Igora Matoviča a na škodlivý dekrétový spôsob politiky upozorňovali mnohí, z koaličných partnerov to však ani kšeftárovi Kollárovi ani zblúdilej ovci Remišovej nevadilo a druhá časť Za Ľudí sa napokon presunula do SaS. Matovič útočil na každého, kto racionálne argumentoval proti nemu, preto boli jeho častým terčom vedci a novinári, a preto musel nutne nájsť oponenta v SaS.

Rozhodnutie, že s Igorom Matovičom vo vláde nie je možné existovať, bolo ovplyvnené nielen jeho správaním sa v pozícii premiéra (spätne je dnes každý múdry a tvrdí, že SaS mala požadovať odchod Matoviča z vlády a nielen z postu premiéra), ale aj na pozícii ministra financií.

Obe pozície sú politické, v pozícii ministra financií by sa však patrilo, aby mala daná osoba ekonomické znalosti, alebo bola úplne skvelým a inteligentným manažérom, ktorý si dotiahne tých najlepších odborníkov (taký ten britský spôsob politikov, čo boli ministrami na 5 rôznych ministerstvách a všade úspešne).

Matovič v pozícii ministra financií nielenže blokoval financie podľa ľubovôle, ale presadil s fašistami politický korupčný balíček, ktorý by si netrúfol navrhnúť ani Fico. SaS sa preto ako strana rozhodla požadovať odchod tohto škodcu.

Výsledok je, že skupina Obyčajných Ľudáckych Antiliberálnych Nochsledov a Oviec dala prednosť vládnej funkcii pre svojho predsedu a SaS opäť dodržala slovo a vzdala sa svojich pozícií.

SaS zatiaľ nechce predčasné voľby, ale myslím si, že tam prebieha diskusia medzi radičovským prístupom čistého riešenia situácie, keď sa nedarí získať väčšinu žiadnemu spojenectvu v parlamente (okrem ad-hoc ľudáckych hlasovaní) a obavami pred návratom Fica (ktoré prognózujú spoľahlivé zdroje ako Hunčík, Slosiarik a Michal Vašečka). Väčšiu váhu majú aspoň zatiaľ tie obavy.

Dochádza však k pribúdaniu prekážok v odhaľovaní trestnej činnosti hlavne Ficovho režimu (Leško možno nie je pesimista, keď vraví, že na jedného odsúdeného je 50 neodsúdených zločincov) - popri Žilinkovi pribudnú prekážky aj na ministerstve spravodlivosti, kde by podľa mňa mal byť človek, ktorý má zdravú nedôveru voči každému právnikovi, advokátom zvlášť, ale bude tam Žilinkov podporovateľ a navyše advokát. To môže znamenať, že Fico a hlasáci nebudú ani len neprávoplatne odsúdení pred najbližšími voľbami a slovač si ich rada zvolí.

Takže hoci by sa zdalo, že SaS má všetky dôvody na vyslovenie nedôvery vláde alebo vynútenie si predčasných volieb (ústavným spôsobom na to stačí blokačná väčšina), platí, že ak by to chceli urobiť (ako to tvrdia aj niektorí komentátori), tak by to urobili už skôr a navyše v SaS držia slovo a v strane prevláda spomínaná obava pred Ficom (navyše sú to skôr pragmatici ako Don Quijoti).

Opozíciu si politická strana nevyberá, takže akékoľvek tvrdenie, že SaS sa spája s opozíciou je len ďalšia demagógia pre tupovoličov. SaS má plné právo hlasovať s opozíciou nielen negatívne - teda blokovať zlé vládne návrhy, ale aj pozitívne - napríklad odvolať neschopného a nebezpečného Matoviča. Dokonca to ako volič SaS očakávam - návrh môže podať PS, aby nešlo o návrh fašistov, ale skôr by to mal urobiť Sulík osobne.

Konflikt so SaS nebol [prvotnou] príčinou vládnej krízy, ale dôsledkom osobnostného vybavenia Igora Matoviča, ktorý nevie koexistovať s iným názorom a ktorý musí mať stále nejaký "boj" - kým mohol hádzať injekčné striekačky na hlavu poslanca alebo nahrávať protestné videá, bol vo svojom živle, ale vládnutie je o diskusii a to on nedokáže. Spolu s ďalšími jeho povahovými vlastnosťami je absolútne neprijateľný na akúkoľvek verejnú funkciu - preto jeho odchod z vládnej pozície je pre Slovensko prospešný a SaS má sledovať prospech Slovenska a nie svoje partajné ciele.

Rovnako má SaS tým, že sa vzdalo výhod vládnych postov právo blokovať otvorenie schôdzí, odvolávať ďalších ministrov, ak na to bude dôvod a podobne. V prípade spojenia hlasovania s vyslovením dôvery vo vládu by sa Heger dostal do situácie Radičovej a aj v tomto prípade nemožno SaS tlačiť do toho, aby z opozície podporila zlý vládny návrh, ktorý ide proti ich programu (a väčšinou je to socialistický škodlivý nezmysel, ako sú ďalšie dôchodky, zoštátnenie zdravotných poisťovní a pod.). Ako som už spomínal pri prípade pádu vlády Ivety Radičovej, ani nevyslovenie dôvery vláde neznamená nutnosť predčasných volieb, vstupuje tam prezidentka a v tomto volebnom období to pôjde natiahnuť až do jeho riadneho konca.

To, že na SaS budú útočiť nedemokratické strany (SMER, HLAS, SME-Rodina, OĽANO) je normálne, ak by sa pár voličov pred voľbami zamyslelo, mohlo byť v pozícii najsilnejšej demokratickej parlamentnej strany Progresívne Slovensko (čomu zodpovedali preferencie a teraz je SaS v "obľúbenosti" vyššie ako PS asi len pre lepšiu vidieľnosť) a to by schytávalo tieto útoky. Keďže je v parlamente situácia aká je a mimo parlamentu PS v prieskumoch nehviezdi, hlavným terčom je SaS.

Kritzovať SaS má zmysel, avšak je to o tej smietke v bratovom oku a brvne vo vlastnom (Luk. 6:41). Vládu treba kontrolovať a to má byť priorita novinárov.