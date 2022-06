Potemkinove mesto na Dunaji...hospodárili by ste aj vy takto doma?

Pre tento rok 2022 mesto počíta s dlhovým zaťažením na úrovni 49,8 %, pričom túto hranicu nepredpokladá prekročiť.

Aké príjmy má Bratislava?

Podľa schváleného rozpočtu mesta Bratislava pre roky 2022-2024 počíta primátor Bratislavy Matúš Vallo s príjmami v roku 2022 na úrovni 481 760 363 EUR. V roku 2023 už počíta s príjmami 545 862 850 EUR.

Mesto vo svojom rozpočte na roky 2022-2024 počíta s navýšením skoro o 64 miliónov EUR.

Myslíte, že sa dlh mesta bude znižovať? Myslite, že Matúš Vallo počíta v nasledujúcom období so znižovaním dlhu mesta alebo počíta s braním nových úverov a ďalším zadlžovaním mesta?

Tak koľko vlastne a komu dlží Bratislava a o koľko narástol dlh Bratislavy za Matúša Valla?

Podľa oficiálne schválených rozpočtov mesta od začiatku "vládnutia" primátora Matúša Valla a jeho teamu Vallo došlo k zvýšenie dlhu mesta sa zvýšil zo 142 312 000 Eur v roku 2018 na predpokladaných 178 659 000 EUR v tomto roku (podľa schváleného rozpočtu na rok 2022)...

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta sú aj výdavkové operácie, ktoré zahŕňajú:

účasť na majetku - vklad do základného imania obchodných spoločnosti

splácanie úverov – istiny a refinancovanie úverov z minulých rokov

Bratislava musí tento rok zaplatiť na splátky z istín úveru v celkovej hodnote 7,8 milióna EUR, v budúcom roku očakáva splácanie istín z bankových úverov 9 897 333 EUR, ale namiesto splatenia istiny z úverov z predchádzajúcich období v celkovej hodnote 20 miliónov EUR, čo by pri nadpríjmoch, ktoré v roku 2023 očakáva (očakáva celkovo v príjmoch mesta +64 miliónov EUR, pričom pri bežných príjmoch minimálne +17 miliónov EUR ) mohol bez problémov zvládnuť - radšej ide tento úver, ktorý je splatný v roku 2023 refinancovať novým úveram a to v celkovej hodnote až 20 000 000 EUR.

To isté v roku 2024, kde na splácanie istín z bankových úverov dá až 12 224 551 EUR a refinancovať chce úvery až v hodnote 89 644 833 EUR.

Matúš Vallo a jeho Team Vallo v roku 2024 očakáva celkovo splátky istín z úverov spolu v hodnote 101 869 384 EUR.

Výdavkové finančné operácie súvisiace so splátkami úverov tvoria v roku 2022 splátky istín z úverov a to: splátku istiny ČSOB a. s. v sume 1 000 000 eur, splátku istiny Slovenská sporiteľňa a. s. v sume 1 900 000 eur, splátku istiny UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s. v sume 1 664 000 eur a splátky istín Rozvojovej banke Rady Európy (Council of Europe Development Bank) v sume 3 333 334 eur.

Hlavné mesto Bratislava ráta v roku 2023 s refinancovaním úveru z ČSOB splatného v r. 2023 a to v hodnote 20 000 000 EUR a refinancovaním úveru z ČSOB splatného v r. 2024 v hodnote 69 644 833 EUR.

Takže aj po dramatickom zvýšení daní z nehnuteľnosti vo svojom vládnutí pre svojich občanov, pri očakávaní dramatického zvýšenia bežných príjmov a to medziročne o viac ako 25 miliónov EUR (2021-2022) a skoro o ďalších 17 miliónov EUR v roku 2023, primátor Matúš Vallo so svojim Teamom Vallo počíta so zvýšením zadlženia mesta v roku 2023 o ďalších cca 9 miliónov EUR až na neuveriteľných 187 862 000 EUR.

Tak ešte raz to zhrniem:

Pokiaľ sa nepodarí čerpanie eurofondov na petržalskú električku, čo by bolo totálnym zlyhaním manažmentu magistrátu pod vedením Matúša Valla tak ten dlh bude skutočne problémom, ktoré zdedia budúce generácie.

Podľa oficiálne schválených rozpočtov mesta od začiatku "vládnutia" primátora Matúša Valla a jeho teamu Vallo došlo k zvýšenie počtu zamestnancov magistrátu viac ako o 400, dlh mesta sa zvýšil zo 142 312 000 Eur v roku 2018 na predpokladaných 178 659 000 EUR v tomto roku (podľa schváleného rozpočtu na rok 2022) v očakávaní rastu dlhu až na 187 862 000 EUR v roku 2023 a to napriek očakávanému dramatickému zvýšeniu príjmovej časti rozpočtu, výdavky na mzdy priamo na Magistráte hl. mesta (len na magistráte) narástli za dva posledné roky (2020-2022) podľa dostupných dát) o cca 5 142 000 EUR....

Rozpočet výdavkov na pol. 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre rok 2021

Rozpočet výdavkov na pol. 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre rok 2022

Tak neviem, ktorý manažér v súkromnej firme by si toto mohol dovoliť...