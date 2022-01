POZOR: Parkovacia politika v Bratislave - pozrite si prepočty a čo to pre Vás bude znamenať...MOJE zásadne NIE navrhnutej politike

V Bratislave začala od pondelka platiť v prvých troch lokalitách, Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači, mestská parkovacia politika - Bratislavský parkovací asistent PAAS.

Zóny, v ktorých zavedú regulované parkovanie so systémom PAAS, sa majú postupne rozširovať aj do iných lokalít v hlavnom meste. Rezidenti prvých troch zón môžu po registrácii a zakúpení rezidentskej parkovacej karty v mieste svojho bydliska parkovať neobmedzene bez ďalšieho poplatku.

Návštevníci regulovanej zóny budú naopak po 10. januári platiť za parkovanie v stanovenom čase hodinovú sadzbu (Tehelné pole 1,5 eura za hodinu, Dvory 4 v pracovné dni od polnoci do 18.00 h jedno euro za hodinu, Krasňany v pracovné dni od 12.00 do 06.00 h 0,5 eura za hodinu).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V roku 2019 schválené ceny v rámci parkovacej politiky ostávajú nezmenené. Rezident za prvé auto zaplatí na rok 39 eur, za druhé auto 150 eur na rok a za tretie auto 500 eur na rok.

V balíku služieb bude zároveň 100 voľných parkovacích hodín na rok, ktoré je možné poskytnúť na parkovanie návštevám, ale aj dve hodiny parkovania denne v inej zóne za desať eur ročne.

Magistrát zároveň informoval, dokonca primátor Vallo priamo v správach na Markíze s veľkou pompou, že tento týždeň zle parkujúcim budú kontrolóri lepiť na autá "žltú nálepku" s upozornením, že vodič porušil pravidlá o parkovaní. Kontrolóri budú následne lepiť "oranžové nálepky", znamená to, že majiteľ už dostal pokutu.

Kontrolu parkovania v jednotlivých zónach bude mesto realizovať prostredníctvom inštitútu objektívnej zodpovednosti. Kontrolovať budú priamo v teréne kontrolóri. Každú zónu skontrolujú za deň aj viackrát.

Prečo nesúhlasím s Vallovou parkovacou politikou?

1, Počet áut v Bratislave vs. Počet parkovacích miest v Bratislave

V Bratislave je veľa áut, ale málo parkovacích miest. V súčasnosti sa teda parkuje akokoľvek a kdekoľvek, hoc aj po chodníkoch. Je to rezidentom tolerované, lebo jednoducho nemajú inú možnosť.

V roku 2020 bolo v Bratislave registrovaných viac ako 310 000. Podľa dostupných dát a na základe štatistickej extrapolácie reálnych údajov každodenne dochádza do Bratislavy viac ako 130 000 ľudí a viac ako 33 tisíc automobilov. Berúc do úvahy, že mesto navštevujú aj zahraniční turisti ktorí nie sú zahrnutí v uvedenom čísle počet návštevníkov mesta či už na dennej alebo sezónnej báze je o mnoho vyšší.

Koľko má Bratislava počet parkovacích miest? Cez 80 000 parkovacích miest a k tomu cca 100 000 miest na chodníkoch a cestách plus parkoviska pri nákupných centrách (opravte ma ak sa mýlim a máte čerstvejšie informácie).

Súčasťou schválenej parkovacej politiky je aj riadne označenie parkovacích miest – a iba tam by malo byť dovolené parkovať. Všetko ostatné by malo byť pokutované. Pribudnú či ubudnú parkovacie miest po ich vyznačení? Nevidel som ešte štúdiu aký bude finálny počet parkovacích miest v Bratislave po vyznačení parkovacích miest podľa platných predpisov. Magistrát nezverejnil aký je počet - žiadam o ich zverejnenie.

Výsledok podľa môjho názoru v súčasnej dobe navrhnutej parkovacej politiky? Platby a utrpenie pre všetkých...

Parkovacia politika bez predchádzajúceho dramatického zvýšenia počtu parkovacích miest v Bratislave v podobe, v akej sa rysuje, je podľa mňa voči obyčajným Bratislavčanom nespravodlivá a absolútne nezvýhodňuje obyvateľov Bratislavy. Myslím si, že pravdepodobne prinesie aj tieto dôsledky:

Pre väčšinu rezidentov žiadna zmena v možnosti ľahšie zaparkovať. Ak poplatky zopár ľudí motivujú sa zbaviť auta a využívať iné formy dopravy, oveľa väčší problém bude, ak sa začne pokutovať parkovanie na miestach, kde sa to dnes toleruje.

Všetci budú platiť, ale akú protihodnotu dostaneme, napr. v podobe garancie, že zaparkujete pri svojom dome - nedostanete, ale platiť budete...

Súčasný stav má mnoho nedostatkov, ktoré sú známe. Problém ale je, že schválená parkovacia politika nemá podľa mňa potenciál tieto problémy adekvátne vyriešiť. Bez výrazného zvýšenia počtu parkovacích miest mám za to, že ide dokonca proti mne ako obyvateľovi Bratislavy.

Takisto sa domnievam, že schválená parkovacia politika nemá veľký potenciál znížiť počet parkujúcich áut v meste. V konečnom dôsledku iba prinesie poplatky pre ľudí. Takže oproti súčasnému neregulovanému stavu okrem Starého mesta, kde parkovacia politika bola doteraz nastavená tak, že obyvatelia ju akceptovali - prinesie vo finále obyvateľom len naviac náklady bez adekvátnej služby mesta.

2, Voľné 2 hodinové parkovanie v cudzej zóne (vlastníci rezidentských budú môcť parkovať v cudzej zóne dve hodiny denne zadarmo)

Takže milí rodičia detí, ktorí rozvážate každé ráno deti do školy, škôlok a potom idete do inej zóny ako ste rezidenti do práce a po práci sa náhlite znova pre deti, resp. ich rozvážať po krúžkoch a Vaše auto je počas pracovného času niekde voľne odparkované v inej zóne vedzte, že po zavedení parkovacej politiky primátora Valla budete platiť krásnych 6 hodín (2 budete mať zadarmo), ktoré ste v práci. Nedochádza Vám to? Tak uvediem príklad. Ste rezident Dvory4 Petržalka, ale prácu máte v Novom meste – zóna Tehelná. Teraz si zaparkujete zadarmo.

Po zavedení Vallovej politiky zaplatíte 6 hodín x 1,5 hodiny = 9 EUR. Nech sa páči. Zdá sa Vám to výhodne pre Bratislavčana? Aký benefit mám z toho, že platím mestu dane? Dajte si 9 EUR x 20 pracovných dní – 180 EUR mesačne.

A prečo za tú kartu mám ešte aj zaplatiť 10 EUR? Znova len nový poplatok pre obyvateľa Bratislavy..

3, Cena za auto pre rezidenta (rezident za prvé auto zaplatí na rok 39 eur, za druhé auto 150 eur na rok a za tretie auto 500 eur na rok).

Prečo mam ako Bratislavčan platiť za prvé a druhé auto? Aký benefit od mesta za to dostanem? Čo mi mesto za to akú protihodnotu ponúka? Žiadnu. Vlastne je to daň za vlastníctvo auta, ktorý Vallo pre rezidentov zavádza.

4, Voľné parkovacie hodiny pre návštevy (v balíku služieb bude zároveň 100 voľných parkovacích hodín na rok, ktoré je možné poskytnúť na parkovanie návštevám)

Takže milí Bratislavčania. Čo keď Vám príde nejaká návšteva na týždeň? Napríklad rodičia zo Slovenska, alebo deti zo zahraničia. Napríklad cez leto na 1 týždeň.

Spočítajme si to. 1 týždeň = 7 dní x 24 hodín = 168 hodín. Čo to pre Vás teda znamená. Že milej rodine musíte na 4 deň povedať, že každý jeden ďalší deň musia zaplatiť v závislosti na zóne napr. pokiaľ bývate v zóne Tehelná 68 hodín x 1,5 EUR = 102EUR. Nedajbože, že prídu na 2 týždne. Tak to bude pekný účet: 168+68hodín = 236x1,5= 354EUR...

Pokiaľ sa vo výpočtoch mýlim prosím, opravte ma...Pokiaľ nie, poďakujte pánovi primátorovi za krásnu dovolenku pre svoju návštevu. Ešte stále máte chuť pozvať niekoho s priateľov, alebo rodiny na týždennú prázdninovú návštevu?

Stále máte pocit, že Vallova parkovacia politika je niečo iné ako len nové vyberanie poplatkov pre mesto? Koľko nových parkovacích miest Vallo za 3 roky postavil?

Viete čo sľuboval vo svojom volebnom programe pred 3 rokmi? Citujem z jeho programu "Vallo2018":

Aká bude doprava v Bratislave o 4 roky? Bratislavčania sa budú pohybovať po meste rýchlejšie, menej času strávia v zápchach a budú zažívať menej stresu pri parkovaní. Menej áut vchádzajúcich do mesta dosiahneme postavením záchytných parkovísk na okraji mesta a jednotnou parkovacou politikou zvýhodňujúcou rezidentov.

Mate pocit, že za jeho vedenie sa tento jeho program naplnil??? Spýtajte sa obyvateľov tých lokalít, kde už parkovacia politika je zavedená, ako to tam funguje a ako sú s ňou spokojný.

Čo budem presadzovať a čo chcem?

Chcem parkovaciu politiku pre Bratislavčana (takto som ešte ani nezaparkoval a už mesto chce odo mňa poplatok za prvé auto 39 EUR a ak máte v rodine dve autá tak +150 EUR. Za čo? Čo mi za to mesto ponúka? To považuje za uprednostnenie Bratislavčanov?). Opakujem, chcem parkovaciu politiku pre Bratislavčana. To pre mňa znamená najprv vybudovanie dostatku parkovacích miest pre registrované autá Bratislavčanov s trvalým bydliskom v Bratislave - tento údaj sa dá zistiť. Bez poplatku za prvé auto (prvé auto Bratislavčana zadarmo), symbolicky poplatok za druhé auto, voľných min 300 hodín ročne pre návštevy a zvýšenie voľného parkovania inej zóne pre Bratislavčana a jeho auto v čase od 8 hodiny do 16:30 na min. 8,5 hodiny denne - tak aby bol pokrytý pracovný čas počas dňa a bol zadarmo. V kľude, nech po 16:30 platia tie dve hodiny zdarma, aby rezidenti na večer parkovali. Môžeme diskutovať o Starom meste, kde parkovacia politika bola obyvateľmi akceptovaná a zdalo sa, že funguje.

Pokiaľ takto parkovacia politika nebude nastavená chcem radšej zachovanie súčasného SATUS QUO. Inak mám pocit, že ma ako obyvateľa Bratislavy nútia platiť za nič.