Odteraz už stav mosta, po ktorom jazdíte, nebude pre vás tajomstvom

Nová mobilná aplikácia Mosty Slovenska vám prezradí základné informácie vrátane miery jeho poškodenia.Cez appku môžete obratom apelovať na správcu mosta. Je viac ako žiadúce, aby každý človek mohol mať okamžitý prehľad o stave ktoréhokoľvek cestného mosta. Napríklad toho, po ktorom denne prechádza. Najlepším spôsobom, ako umožniť bežným ľuďom skontrolovať stavebno-technický stav mosta, je práve prostredníctvom užívateľsky príjemnej aplikácie. Pripravili sme ju z verejne dostupných dát (databáza SSC) s naším odborným tímom Doprava PS. Budem rád, keď si ju stiahnete a odskúšate. Zaroveň budeme radi za vašu spätnú väzbu. Kontaktuje nás a keby ste našli akúkoľvek nezrovnalosť(za dostupné dáta sú zodpovední správcovia mostov).Písať nám môžete na email ahoj@progresivne.sk

Ako to funguje

Aplikácia obsahuje dáta o všetkých cestných mostoch na Slovensku vrátane informácie o ich stavebno-technickom stave. Zároveň budete môcť priamo z appky poslať email správcovi mosta aj s aktuálnou fotografiou mosta. Má to svoj účel. Údržba mostov sa totiž u nás zanedbáva až tak, že správcovia často vykonávajú len základné údržbové kroky. To znižuje životnosť mosta a zbytočne rýchlo ho posúva do horšej kategórie. Oprava stavu vyššej kategórie prirodzene stojí viac peňazí.





Štipka teórie o stave mostov

Rozlišujeme sedem kategórií stavebno-technického stavu mostov. Stupeň I., ktorý označuje bezchybný stav, na Slovensku, žiaľ, často nedosahuje ani úplne nový most. Stupne II. a III. vyjadrujú dobrý stav, IV. už môže predstavovať riziká do budúcnosti. Kritický stav mostov na stupni V. a VI. vyžaduje nutnú rekonštrukciu. Most zaradený do siedmeho stupňa je už v havarijnom stave a musí sa uzavrieť.





Keď poznať znamená konať

Jednotlivé kategórie sú v aplikácii pre dobrý prehľad rozlíšené farebne. Aplikácia vás navyše po aktivovaní notifikácií upozorní na most, cez ktorý práve prechádzate. Zároveň vám poskytne informáciu, kedy bol most postavený, aká je jeho dĺžka, aká je jeho poloha, a kto je jeho správca. Ako som spomínal, správcu je vhodné prostredníctvom aplikácie urgovať. Nezdráhajte sa kontaktovať ho a upozorniť na stav mosta. Takto pomôžete predĺžiť život „vášmu“ mostu a ušetriť verejné financie – a to nie je málo. Dá sa to! (Aj prostredníctvom vášho mobilu.)





Aplikáciu Mosty Slovenska si bezplatne môžete stiahnuť

v App Store tu: https://apps.apple.com/us/app/id1633501891

v Google Play tu: https://play.google.com/store/apps/details?hl=en_US&id=com.tfo.ms_map&pli=1