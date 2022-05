Príbeh s priveľa háčikmi, alebo ako táto vláda nepostaví sľubované nemocnice

To zanemená realizovať 1035 lôžok do fázy „hrubej stavby“ a 495 lôžok zrekonštruovať. Znie to skvele, no má to háčik. Všetko to musíme stihnúť do polovice roka 2026. Inak prídeme o zdroje. A má to aj druhý háčik, ktorým je celková nepripravenosť. Nielen že nie sú hotové projekty nových nemocníc, známe nie je ani to, kde by mali nemocnice stáť. No nebola táto koalícia, aby v tom nebol aj tretí háčik: zodpovední sa hádajú ako malé deti na pieskovisku. Pre všetky háčiky - kto len za ne môže? - hrozí, že miesto nových nemocníc budeme mať naozaj len tie pieskoviská. A možno nedostavané chátrajúce skelety, pretože prídeme o peniaze z POO.

Každá ďalšia hádka koalície škodí občanom a škodí Slovensku. Minister Lengvarsky síce presviedča verejnosť, že nemocnice postaviť stihnú, no názory na to ako ďalej, koaličníci menia každý deň. Dokonca ešte nezverejnili ani konečný zoznam nemocníc. Určite by tak urobili, keby nejaký mali.

Investičný plán má ministerstvo zdravotníctva odovzdať Bruselu do konca júna. Ministerstvo však posunulo výzvu na projekty nových nemocníc až na september. Posun môže opäť znamenať, že nové nemocnice nestihnú postaviť.

Verejná debata sa točí v bludnom kruhu. Každý projekt má svojich zástancov i odporcov. Ale tu hráme o čas. Na debaty bolo priestoru dosť, teraz je nevyhnutné rozhodovať.. Pozrime sa na problém zo stavebníckeho hľadiska.

Čísla neklamú

Reálne hrozí, že nestihnú postaviť ani jednu nemocnicu a peniaze z EÚ nám prepadnú. Ak by sa však podarilo vylobovať fázovanie podobne ako je praxou pri európskych fondoch, tak sa preplatí aspoň časť nákladov. Celé to padne na hlavu ďalšej vlády.

Kto dnes tvrdí, že nové nemocnice sa postaviť stihnú, tak buď klame alebo si veci nevie spočítať. Znovu - plán obnovy končí v júni 2026. Keby napríklad pre nemocnicu v Martine začali obstarávať dodávateľa hneď teraz, na uvažovaný design and build by nemocnica bola pri ideálnej konštelácii hotová najskôr v decembri roku 2028.

Porovnanie stavieb dvoch už postavených nemocníc s plánovanou nemocnicou v Martine

Nemocnica m2 Suma Počet lôžok Plánované dni Skutočné dni BORY 11883 240 000 000 € 400 1280 1614 MICHALOVCE 4805 34 000 000 € 330 900 903 MARTIN 17956 396 000 000 € 660 990 1600

Dôvod je jednoduchý. Martinská nemocnica má byť obor. Ide o väčšiu nemocnicu ako je nemocnica Bory. Tú stavajú dnes so sklzom oproti harmonogramu až jeden rok. Stavba súkromnej nemocnice Bory mala trvať 1200 dni, no štát tvrdí, že postaví väčšiu nemocnicu za kratší čas. Dáva to niekomu zmysel? Nemocnicu v Michalovciach stavali dva a pol roka. Pritom je to všeobecná nemocnica s rozlohou cca 30 % a za desatinu ceny Martinskej nemocnice.

Aj Útvar hodnoty za peniaze vo svojej analýze “Výstavba novej univerzitnej nemocnice” uvádza: Významným rizikom projektu novej nemocnice, ktoré ohrozuje možnosť financovania z POO je časový posun prípravy a realizácie projektu. Z harmonogramu v štúdii MZ SR vyplýva, že splnenie míľnikov POO je ohrozené aj bez akýchkoľvek ďalších úprav s potenciálom predĺženia procesu.

Ak by ministerstvo rozhodlo teraz v júni, že projekt Martinskej nemocnice bude financovaný z POO, tak odovzdaná do užívania nebude skôr než v roku 2029. Ukazuje to aj nasledovná tabuľka:

Dĺžka trvania jednotlivých krokov v stavebnom procese

JEDNOTLIVÉ KROKY ZAČIATOK KONIEC TRVANIE POČET DNÍ Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) 18.12.2020 Dokumentácia územného rozhodnutia (DUR) 1.10.2020 Vyjadrenie ÚHP 1.2.2022 Verejné obstarávanie D&B (design and build) 1.6.2022 1.6.2023 365 Dokumentácia pre stavebné povolenie 1.6.2023 26.2.2024 270 Povolenia 26.2.2024 15.7.2024 140 Samotná výstavba 15.7.2024 1.12.2028 1600 SÚČET 1870 dní

Určite je možné namietať, že niektoré procesy bude možné skrátiť. Áno v harmonograme existujú lehoty, ktoré vie štát legislatívou upraviť na minimum. Lenže je tu aj čas, ktorý sa nedá za žiadnych okolnosti skrátiť. Je to čas potrebný na nakreslenie a následne na realizáciu projektu. Tento minimálny čas je aj pri pomerne malej nemocnici až 1800 dní, teda päť rokov! Slovensko má na to štyri roky - a kopec háčikov.

Moje porovnania sú založené na už zrealizovaných projektoch. Je namieste predpokladať, že budúce projekty budú na realizáciu ešte náročnejšie pre súčasnú nepriaznivú situáciu so stavebnými materiálmi a s nedostatkom ocele na Ukrajine.

Pre to všetko nám hrozí, že nestihneme postaviť nemocnicu ani jednu. Ukazuje to aj nasledujúca tabuľka:

Ostatné nemocnice

VO na štúdiu 01/06/2022 29/09/2022 120 dni Dodanie štúdie 29/09/2022 28/03/2023 180 dni Príprava EIA 28/03/2023 24/09/2023 180 dni EIA 24/09/2023 23/09/2024 365 dni DUR 01/01/2024 27/10/2024 300 dni UHP 27/10/2024 25/01/2025 90 dni VO D&B 25/01/2025 25/01/2026 365 dni Územné rozhodnutie 25/01/2026 25/05/2026 120 dni DSP 25/05/2026 19/02/2027 270 dni Stavebné povolenie 19/02/2027 19/06/2027 120 dni VÝSTAVBA 19/06/2027 05/12/2029 900 dni

A čo na to vláda?

Súčasný aj bývalý minister namiesto toho, aby vybrali a oznámili definitívny zoznam nemocníc, tak strácajú čas. Ale čas, je presne to, čo Slovensko nemá.

Spomínate si na “slávnu” predvolebnú internetovú anketu Igora Matoviča? Okrem desiatich ďalších vecí namotával voličov na to, že zdravotná poisťovňa bude musieť pacientovi s podozrením na nádorové ochorenie zabezpečiť operáciu do 14 dní od indikácie operácie klinickým onkológom.

Moderné nové či opravené nemocnice, ktorých kapacita by zvýšila počet lôžok o stovky, by mohli byť krokom k naplneniu spomínaného sľubu.

To by však vláda musela prestať riešiť fantazmagorické atómovky a bitky o Stalingrad, aby mala kapacitu tie nemocnice vôbec postaviť.