Dočkáme sa debutu slovenského brankára v NHL po viac než 14 rokoch?

Po rozdelení Československa sa náš hokej ocitol v C-kategórii Majstrovstiev sveta. Nejdem teraz polemizovať, či to bolo nespravodlivé. Skôr mi nedá pri tom zopakovať si jednu narážku na náš vtedajší národný tím. Vtedy sa o ňom totiž tvrdilo, že útok patrí do A-čka, obrana do B-čka a brankári do C-čka. A naozaj to trvalo trochu dlhšie, kým sa prví brankári zo Slovenska začali presadzovať aj v zahraničí.

V NHL sme už pred rozdelením ČSR mali zopár korčuliarov, no na prvého brankára sme si museli počkať až do 9. apríla 2002. Takže cca 9 a štvrť roka od osamostatnenia sme čakali, kým sa v NHL predstaví nejaký Slovák aj v brankárskom výstroji. Ján Lašák vtedy v drese Nashvillu čelil tímu St. Louis Blues. Svoj posledný štart ale pridal iba asi 10 mesiacov po tomto úspechu.

Ján Lašák v drese Nashville Predators (zdroj: gettyimages)

Odvtedy sa k nemu pridali Rastislav Staňa (v roku 2003 v drese Washingtonu proti Tampa Bay, no už o cca dva mesiace absolvoval aj NHL derniéru), Peter Budaj (v roku 2005 v drese Colorada proti Dallasu; posledný zápas odchytal o 13 rokov neskôr v drese Los Angeles práve proti Coloradu) a Jaroslav Halák (premiéru mal v roku 2007 v drese Montrealu proti Columbusu a v NHL chytá dodnes).

A to je až do dnešného dňa všetko. Teraz si uvedomme, že zatiaľ čo z tej mizérie z roku 1993 (brankári, o ktorých boli hanlivé vyjadrenia o C-kategórii) až po prvý debut slovenského brankára v NHL prešlo menej času, ako od začiatku Halákovej NHL kariéry až doteraz. Na nového maskovaného muža v NHL čakáme už viac ako 14 rokov...

Schválne, čo ste vy robili na začiatku roka 2007? (ja som sa pomaly chystal maturovať)

V hokejovom svete sa za tú dobu stalo aj toto:

· Prvý zápas v NHL absolvovalo 18 hráčov spod Tatier (7 obrancov a 11 útočníkov). Kariéru ukončili mnohé slovenské legendy od Petra Bondru až po Mariána Gáboríka. Zo stále aktívnych slovenských hráčov v NHL sa na Halákov debut môže spomedzi vtedajších NHL kolegov rozpamätať iba Zdeno Chára a Andrej Sekera.

· Chicago aj Pittsburgh vyhrali 3 Stanleyho poháre a 4 rôzne tímy vybojovali svoj premiérový Stanley Cup.

· Do NHL pribudli dve nové mužstvá.

· Ovečkin strelil 664 gólov v základnej časti NHL a Crosby nazbieral 1148 bodov.

· Do našej extraligy pribudol tím Slovenskej 20tky, ktorý v nej vydržal 12 rokov a potom zanikol. Okrem toho z ligy odišiel Slovan, aby sa po pár rokoch v KHL vrátil. Za tú dobu sme boli svedkami trojročnej anabázy maďarských tímov v našej extralige a z našich klubov ju opustili Kežmarok (vypadol v 2009), Spišská Nová Ves a Liptovský Mikuláš (oba vypadli v 2010 a medzitým sa medzi elitu vrátili), Skalica (skrachovala v 2016), Piešťany (v 2016 predali licenciu do Lipt. Mikuláša) a Martin (v 2017 nezískal licenciu pre nový ročník).

· Naša seniorská reprezentácia zažila odvtedy trpkosladké Olympijské hry vo Vancouveri, nečakaný zisk striebra o dva roky neskôr vo Fínsku, a tiež bola dvakrát na pokraji vypadnutia z A-kategórie (v Kanade a v Nemecku). Popri tom sa pri nej prestriedalo 5 trénerov.

Najviac žiaľ zabolí priame porovnanie s konkurenciou.

Od Halákovho prvého zápasu v NHL sme mohli v tejto lige vidieť debutovať 13 českých, 20 fínskych, 14 ruských a 22 švédskych brankárov. Že to už dávno nie je naša váhová kategória? V roku 2007 ale azda ešte bola. Ale v poriadku, môžeme sa porovnať aj s ďalšími. Nemecký hokej vyprodukoval za tú dobu piatich brankárov so štartom v NHL, lotyšský troch a švajčiarsky štyroch...

Jaroslav Halák v drese Washingtonu Capitals (zdroj: gettyimages)

Čo sa vlastne stalo s našou brankárskou školou? Na začiatku nového milénia sme mali prvé lastovičky v zámorských nižších súťažiach, ale v elitných európskych ligách sa nevedeli Slováci v bránkovisku presadiť. Teraz tomu tak nie je, za tých 14 rokov sme mali viacero naozaj dobrých brankárov v KHL, švédskej, českej či fínskej lige (Hudáček, Laco, Hamerlík, Čiliak, Konrád, Godla...). Z týchto líg sa však žiadnemu z nich na bránu NHL zaklopať nepodarilo.

O niečo bližšie by to k NHL malo byť cez farmárske tímy. Práve tak sa veľakrát dostane hráč do prvého tímu. Jeden brankár sa zraní, druhý nemá formu a debut je na svete. A pokiaľ je zranenie dlhodobejšie a mladík z farmy sa chytí, nemusí sa už vrátiť naspäť. Lenže pokiaľ v AHL skoro žiadni Slováci nechytajú, tento scenár môžeme zľahka obísť. A naozaj, od roku 2007 chytali v AHL iba traja slovenskí brankári, aj to neveľké množstvo zápasov. Janusove maximum bolo 34 zápasov v jednej sezóne v drese Norfolku a Patrik Rybár to na farme zabalil už po jednom roku, hoci rozhodne nebol neúspešný.

Tým tretím do partie je Adam Húska. 24-ročný rodák zo Zvolena, ktorý bol nedávno povolaný do prvého tímu New York Rangers. Táto správa potešila nejedného hokejového zanietenca na Slovensku. Húska túto sezónu predvádzal výborné výkony v bránke farmárskeho Hartfordu a dnes má na dosah štart v najbližšej lige sveta.

Adam Húska v drese New Yorku Rangers (zatiaľ iba v prípravnom zápase) (zdroj: gettyimages)

Prvý zápas slovenských brankárov v NHL:

Ján Lašák - 9.4. 2002

Rastislav Staňa - 14.11. 2003

Peter Budaj - 8.10. 2005

Jaroslav Halák - 18.2. 2007

Adam Húska - ???

Adam Húska mal iba 9 rokov, keď sa to naposledy podarilo slovenskému brankárovi Jarovi Halákovi. Draftovaný bol v roku 2015 a dnes stojí na prahu toho, aby bol piatym Slovákom na brankárskom poste v NHL. Držme mu palce!