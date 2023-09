Ľudia si zaslúžia aby bolo lepšie.

Všetko zlepšíme a všetkým všetko dáme. Kde na to vziať a komu, na to sa už predvolebné programy príliš konkrétne odpovedať nesnažia.

Na všetky predvolebné sľuby by sa dalo odpovedať tou istou otázkou. A prečo to vaša strana ktorá sa presúša v parlamente niekoľko volebných období nespravila už predtým, ale vždy si to fungujúce riešenie necháva až na čas po tých aktuálnych voľbách?

Ešte nejakú chvíľu sa hádam bude dať spokojne žiť na dlh, ešte je čas kým úpadok začne byť príliš viditeľný. Ešte trochu vyžmýkame peniaze z toho nenávideného Bruselu, prejeme peniaze z druhého dôchodkového piliera, rozbijeme všetky prasiatka a doprajeme si poslednú zlatú dávku istôt.

Veď sme skúsili zmenu a veru nedopadlo to najlepšie. Tak už len aby bolo aspoň tak, ako predtým a to čo najdlhšie.

Budúca pravdepodobne víťazná strana by si mohla dať na billboardy slogan ktorý veľmi pravdepodobne vyhrá nastávajúce voľby:

"Sme zlo, ktoré už poznáte!"