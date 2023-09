OĽANO a SMER dnes začali kontaktnú kampaň.

Kam sa chytá Majerského pliaga, internety dnes valcuje súboj bývalého premiéra s bývalým ministrom vnútra. A to máme do volieb ešte takmer tri týždne.

Čo tam po predvolebných debatách, aj tak všetci vieme že po voľbách sa na všetky sľuby vykašlete. Skúste to v aréne kde pojem zachovať si tvár znamená aj to, či vám z nej ešte dačo zostane.

Veď sa vraj má chystať zápas Musk kontra Zuckerberg a to sú už iné miliardové tváre, kdežto cena bežného slovenského politika sa pohybuje obyčajne kdesi okolo 30 strieborných.

Taký zápas v aréne po nedeľňajšom obede, to by bola iná káva. Aj stávkové spoločnosti by si prišli na svoje. Nádejné poslankyne by si to mohli spolu rozdať v blate, toho máme všade dosť. Páni politici by si vybrali zbrane podľa svojho uváženia. Taký SMER by mohol voliť kosák a kladivo a "posledný križiak" hádam má ešte nejakú zbroj v zálohe. Škoda že už nemáme SIEŤ lebo to bývala celkom bežná výstroj gladiátorov.

Zápasy by mohli byť putovné, amfiteátrov máme dosť a po letnej sezóne pre nich aj tak niet využitia. Pre menej krvilačných politikov by ostala disciplína "ohadzovanie hnojom", v tomto prípade maštaľným.

V rámci technických disciplín by sme mohli zaviesť demoličné derby na okruhu : 5 Fiatiek proti jednému Harabiňáku. ĽSNS by mohla postaviť do súťaže BUS-Kotlebus.

Máme zato, že správna predvolebná kampaň sa musí priblížiť voličovi vo všetkých oblastiach, úroveň nevynímajúc.