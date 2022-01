Pandémia sa nám zrejme chýli ku koncu. Jej dôsledky však len začnú.

Opakované lockdowny, zatváranie toho či onoho a chaotické obmedzenia sú tu s nami už 2 roky. Našťastie sa zdá, že najhoršiu časť máme za sebou a nijaké opatrenia už nebudú aj keby rovno žaby padali. Pomaly nastal čas si nielen vydýchnuť ( pre tých čo dosiaľ nevydýchli naposledy) ale aj vyvodiť aspoň akú-takú zodpovednosť voči tým, ktorí svojou činnosťou či nečinnosťou spôsobili škody väčšie ako bolo nevyhnutné.

Darmo sa vláda vyhovára že lepšie riadiť sa nedalo lebo neboli informácie. Jednoducho vládu si volíme kôli tomu že existuje istá predstava alebo skôr ilúzia, že buď sama alebo prostredníctvom odborníkov ktorých si zaobstará to zvládne najlepšie ako sa dá alebo aspoň lepšie ako hocikto náhodne vybraný a aspoň relatívne dobre v porovnaní s okolitými krajinami. Lebo ináč osvojiť si papalášske maniere, rozhadzovať rukami a vyhovárať sa zvládne aj Jožo a Fero z každej dedinskej krčmy, a to nepomerne lacnejšie ako za ministerský či poslanecký plat.

Pri politikoch pri moci by sme nemali privierať oči, lebo neschopnosť a zlo môžu jedine vyrásť ak im dáme čas. Problém je, že táto krajina sa už veľmi dlho na nič viac ako na menšie zlo nezmohla.

Či už je to priamo kôli pandémii alebo len "pri príležitosti pandémie" ako vždy zopár ľudí na tom zarobí a veľmi veľa ľudí to zaplatí. Kôli "lebo kovid" sa nehľadelo na sumy a ani na prsty tých čo s nimi manipulovali. Lebo veď máme veľa peňazí z plánu obnovy... Nuž, veľa tých peňazí pochádza z dlhov alebo z tzv. tlačenia peňazí alebo krajšie povedané kvantitatívneho uvoľňovania. Dno štátnej kasy je totiž vždy vo vašom vrecku.

Isto si nikto nemyslí že si nemecký dôchodca odtrhne od úst aby sme mali u nás čo rozkrádať a rozhadzovať. Ciele sú za tým vznešené a to umožniť si štátom ľahšie si požičať (rozumej tlačiť pred sebou prakticky nesplatiteľný dlh a požičiavať si na ďalšie populistické rozhadzovanie a splátky predchádzajúcich úverov). Keď to robí Jožo s Dežom v nebankovkách sú za nezodpovedných a dôjde na nich exekútor. Ak to robia štáty je to momentálne OK a volá sa to monetárna politika a musí sa to robiť stále lebo inak nezamestnanosť a zbohom hospodársky rast.

Ak sa to prestrelí, čo sa v prípade pandémie zrejme stalo, narastú nám neprimerane ceny. Lebo ak má Fero vo vrecku 100 euro existuje aj sofistikovanejší spôsob ako mu z nich časť zobrať ( na akokoľvek potrebné a prospešné veci) a hlavne je menej viditeľný ako zdanenie. Volá sa inflácia.

Hovorí sa, že je veľmi málo rozumných dôvodov na zadĺženie. My sme sa zadĺžili počas pandémie tiež. Ale investície to veru neboli veľmi rozumné. Rozflákali sa stámilióny na manévre spojené s testovaním, preplácaním pandemického ošetrovného pri dlhodobo zatvorených školách, reality show v RTVS s názvom Očkovacia prémia a napokon na analógový spam ministra financií s poukazom na 300 Euro pre dôchodcov maskovaný za podporu očkovania.

Nič proti podpore pre dôchodcov. To, aké zdražovanie ich teraz čaká im veru ani tých 300 Euro nenahradí.

Napriek tomu ako silno sme našim lekárom a zdravotníkom tlieskali z okien, búchali pokrievkami, či nosili koláčiky sa na nich z prešustrovaných peňazí až tak veľa neušlo. A pritom o chvíľu príde pandémia zanedbaných ochorení, zdravotníctvo bude zdecimované a všetok personál ktorý tam ostane na smrť unavený a znechutený. Potom si môžete prikladať k hrudi ďakovný list od ministra financií ako liečivý talizman. Lebo jedine to vám ostane za tie stovky minutých miliónov namiesto aspoň minimálnej snahy o zlepšenie existujúceho zdravotníctva. Lebo to ostane rovnako nepripravené aj na jeseň ak by náhodou prišla nová vlna.

A zodpovední majú velikánske šťastie že sú zatiaľ stále aspoň tým menším zlom.