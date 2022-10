Na retardovaných vodičov platia len retardéry. Pri zastávkach MHD najlepšie také že pri 60-tke im rovno utrhne nápravu.

Nemusíte byť vodičom aby ste videli ako poniektorí vodiči u nás jazdia. Prekračovanie rýchlosti a nebezpečné predbiehanie je u niektorých povinná jazda. Nestane sa im takmer nič. Za prekročenie povolenej rýchlosti je u nás len pokuta. A tak kto má na veľmi drahé auto, z pokút si nič nerobí.

Telefonovanie za volantom je úplne bežná vec a vodiči dokonca stíhajú aj obsluhovať rôzne webové aplikácie čo je vec rádovo nebezpečnejšia. Ak náhodou čakáte niekte na zastávke a v rannej špičke okolo vás prechádzajú autá, telefónujúcich vodičov narátate aj 10 za minútu. Výnimkou žiaľ nie je vidieť za jazdy telefonovať ani vodičov MHD.

Pokiaľ sa nič nestane, nikto nič nerieši. Ak kôli tomu dôjde k nehode tak sa všetci odrazu tvária pohoršene.

S alkoholom a drogami za volantom sa síce tvárime prísne ale aj tak je s ohľadom na to, čo taký človek môže na ceste napáchať len málo efektívne.

Náš právny systém si neváži ľudský život ani zdravie. Tresty za ublíženie na draví sú tiež smiešne. Váš život a zdravie akoby nebol hodné ochrany a ak vás niekto prizabije tak už podmienka je pri potrestaní úspech.

Tvárime sa že bojujeme proti alkoholu za volantom a 1 promile je už trestným činom. Ale bežným trestom je aj tak pokuta či podmienka a zákaz činnosti. Aj vtedy ak je vodič na šrot a to že nikoho nezahlušil bolo len šťastnou náhodou.

Zraziť niekoho môže byť aj nešťastná náhoda kde síce môžete tvrdiť že vodič mal dávať lepší pozor ale vinu či akýkoľvek úmysel tam hľadať nemožno. Kto však prekročí povolenú rýchlosť, alebo je pod vplyvom, tam to zavinenie už jednoznačne je a zákony by mali rátať len s nepodmienečnými trestami a doživotným odobratím vodičského preukazu.

Bulo ktorý opitý ide v meste nad 100 je už však nad všetku pochybnosť adept na najvyššiu sadzbu. Pritom ako vidíme bezpečne pred nimi nie je ani keď jazdíte hromadnou dopravou.

Zrátavanie trestov kde by odsúdený mohol dostať x rokov za každého usmrteného a každé porušenie zákona , to by mohlo arogantných vodičov (samo)vrahov trochu odradiť.

Keď opadne prvotné rozhorčenie, médiá si nájdu ďalšiu tému, vtedy pomaličky začne pracovať systém kde za peniaze a známosti sa z 12 rokov postupne začrie k spodnej hranici ak nie aj pod ňu. A to ešte nevieme ako strašne a akútne bol pán vodič chorý a jednoducho si z tej doby nič nepamätá a súd ho len chudáka týra a mali by ho hádam aj odškodniť pre prieťahy v konaní.

Veď o tom čo všetko je možné v našej polícii a justícii sme si mohli za posledné roky urobiť celkom dobrý obraz. Nečudo že si tu potom kdejaký viceprezident športového spolku žijúci z našich daní vyvreskuje o vyzliekaní policajtov z uniforiem. Hádam si nejaký čas bude vyzliekať už len tú väzenskú.