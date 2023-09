Slovensko je tak chudobné, že tu aj desatoro má len 6 prikázaní.

Len pre pripomenutie, to šieste znie "Nezosmilníš!" pod čím si treba predstaviť širokú oblasť kresťanského pohľadu na sexualitu a to siedme "Nepokradneš!" nie je hádam treba vysvetľovať. Zaujímavé v slovenskom kontexte by bolo aj ôsme : Nepreriekneš krivého svedectva.." čo v slovenskom kontexte sadne na šírenie rôznych dezinformácií, konšpirácií často s cieľom spôsobiť škodu alebo vytĺcť z klamstiev a rozoštvávania občanov nejaký ten volebný hlas.

Je pozoruhodné, že mnohí čo majú plné reči o ochrane pred akousi pliagou a ideológiami ktoré sa na bohabojný slovenský národ valia zo zlého západu, už tak veľmi neprotestujú voči obrovskému rozkrádaniu, korupcii pri verenom obstarávaní, prihrávaní kšeftov svojim ľuďom. To už skôr podhodia dôverčivým ľuďom vágne formulované nebezpečenstvá ktorými odkláňajú pozornosť od akútnych problémov našej spoločnosti a vlastných prešľapov.

Prečo sa o povedzme si pre väčšinu ľudí nepodstatných a okrajových témach hovorí tak že zaplavujú celý verejný priestor, a pritom kolabujúce zdravotníctvo isto neničí žiadna gender ideológia ale svojstojné slovenské zlodejstvo v duchu Jánošíkovských tradícií.

V súvislosti s dianím u našich východných susedov by sa mohli poniektorí vážne zamyslieť kto a prečo tu podporoval šírenie strachu pred zlým a zdegenerovaným západom a čomu títo ľudia či už vedome alebo nevedome slúžia.

Čo skutočne ohrozuje Slovensko je zlo ktoré hrozí prísť z úplne opačnej strany. Konzervatívci hlásiaci sa ku kresťanským hodnotám by možno mohli navštíviť Vysokú nad Uhom, a tam sa hodne dlho modliť k blahoslavenej Anne Kolesárovej. Tú totiž v 2018 vyhlásili za blahoslavenú preto, že počas prechodu frontu bola zastrelená opitým ruským vojakom "osloboditeľom" ktorý ju chcel znásilniť. Koľko takých obetí a príbehov sa dialo pri "oslobodzovaní" napríklad takého Bachmutu?

Nie, milí konzervatívci, to zlo ktoré hrozí prísť nie je "zlom z Istambulu" ale z mesta oveľa severnejšie. A nájde u nás veľa ľudí ochotných s ním kolaborovať.

Mimochodom, je to isto len náhoda, ale matka Anny Kolesárovej zavraždenej ruským vojakom, sa volala za slobodna Kušnírová, ako Martina zavraždená spoločne s Jánom Kuciakom. Zlo ktoré vraždilo v oboch prípadoch má však isto spoločné oveľa viac a nebude to náhoda.