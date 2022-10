Tak jej napíš odkáž že ti je ľúto ...

Nikto mu neberie fakt, že nikoho zabíjať nešiel a isto by urobil čokoľvek aby sa minulá nedeľa nestala. Ale stala sa. Pre zopár ľudí to bola konečná, pre neho začiatok.

Opijem sa a pálim 130-tkou po meste kde mám byť jednak triezvy a jednak ísť 50-tkou. Nie preto, že niekto si zmyslel, že ja to nezvládnem. Ale ja si napriek tomu verím. Nepiť pred či počas jazdy, netelefonovať a ísť predpísanou rýchlosťou máme preto, lebo keď to porušíme, môže sa stať to čo sa stalo v nedeľu večer.

Pravda, mohlo sa nestať nič ako 1000-krát predtým alebo sa mohol zabiť sám pri náraze do stĺpa, alebo mohol zabiť svojho vlastného syna. Aj vtedy by sme pohoršene nadávali na alkohol ale jeho trest by sme veru považovali za už dostatočný.

Stalo sa však to, že vpálil na zastávku autobusu a zabil zatiaľ 5 ľudí a zranil niekoľko ďalších. Jemu a jeho synovi sa nestalo takmer nič.

Hovorí prepáčte a ľutujem. Pravdepodobne mu to poradil advokát že napriek tomu že je to veľmi ťažké, je lepšie to mať čím skôr za sebou a v trestnom zákone sa mu pripíše bod k dobru. To nič neuberá na fakte že mu to ľúto s najväčšou pravdepodobnosťou naozaj je.

Ale v spoločnosti takáto spravodlivosť nestačí. Potom by sme si všetci ľahkovážne robili tie najhroznejšie veci a neskôr si všetci navzájom odpustili. Taká nádherná predstava...

V právnych systémoch štátov je zovšeobecnené pravidlo, že vinník musí niesť trest aby sa predišlo opakovaniu jeho trestnej činnosti, napravila škoda ak je to možné a odradilo iných od spáchania podobného činu.

Koho odradí ak uvidí, že človek jazdí rýchlo a pod vplyvom, potom povie prepáč, klopí zrak ako školák prichytený pri fajčení na záchode, a potom sudcovi rozpráva, že on vo väzbe byť nemôže lebo si potrebuje čosi dôležité vybaviť v práci...

Nie, pán Ďedeček, to vaše ľutujem nestačí. Máte právo sa brániť ako chcete , ale všetkým nám dlžíte skúsenosť toho, že ak urobia to, čo vy, na dlhé roky sa rozlúčia so slobodou a svoj majetok budú musieť použiť na aspoň čiastočnú náhradu vzniknutej škody.A že robiť to čo ste spravili vy sa rozhodne neoplatí.

To, čo dlžíte ľuďom ktorých ste zabili a ich rodinám ale v ľudských silách splatiť nie je. A to je to jediné čo sa vám môže raz odpustiť.