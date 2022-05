Viac matematiky na vás, nie ďalšiu hodinu skákania cez kozu

Správy o hodinách telesnej výchovy navyše zdá sa tu už raz boli. Neviem čo sa s nimi stalo ale sú tu znova. Ako keby svet iných problémov nemal. Navyše povinné hodiny telesnej výchovy v mnohých zanechali nenávisť k akejkoľvek organizovanej (rozumej vynucovanej) športovej aktivite.

Neviem ako presne vyzerajú v reáli hodiny telesnej výchovy dnes, ale zrejme sa zachoval socialistický model kde sa dookola behá na čas, na 100 a x metrov, hádže gumeným granátom, skáče do diaľky, cvičí na hrazde či nebodaj na kruhoch. K tomu šplh po lane a tyči a hádam aspoň plnenie odznaku brannej zdatnosti už dnes nahradilo niečo iné ( ale nečudoval by som sa, ak by sa rovnaký obsah len presunul na nejaký ideovo modernejší cieľ.)

Hra na lutne či hodiny gréčtiny sa nám tu od stredoveku výrazne zredukovali ale kalokagatia v podobe organizovanej telesnej výchovy stále prežíva.

Monitor 5 či 9, testovanie čitateľskej či prírodovednej gramotnosti nám stále hovorí že v školách by hádam bolo treba zabrať niekde inde ako pri kotúľoch či skoku cez kozu.

Prídete ale do akejkoľvek školy a všade samé trofejové poháre a hádajte, isto nie sú za výhru v matematickej olympiáde. Ono totižto, v každej škole sa nájde viac pohybovo nadaných detí a tak sa sem-tam nejaká výhra ujde každému. Keď sme prestali ( aspoň niekde a niekedy) medzi sebou bojovať vo vojnách, gladiátorské arény dostali ideologicky ban, ostal šport jediným miestom kde si davy ľudí často vybíjajú zlosť a liečia nenaplnené osobné ambície. A pravda, pri niektorých športoch viac bojujú ich skalní fanúšikovia ako samotní športovci a demolovanie mesta či náklady na policajné manévre platíme my všetci. To pri finále matematickej olympiády sa lámu tak maximálne ceruzky nie ruky a čeľuste.

Telesnú výchovu v podobe aká je dnes, je treba celkom zrušiť. Namiesto nej nech si každý radšej vyberie nejaký športový krúžok kde absolvuje takú formu športovej aktivity ktorá sa mu viac páči. Či už je to atletika alebo člnkovanie či streľba z luku. A kľudne to môže absolvovať aj mimo školy v nejakom centre voľného času.

A pre tých ktorí by namietali že vraj je potrebné sa oboznámiť z každým športom, odporúčam zamyslieť sa či niektoré prírodovedné predmety neabsolvovali drastickejšie redukcie obsahu. Len pri telesnej výchove sa stále tvárime ako keby sme žili v starovekej Sparte a kto nezabehne 100 metrov do limitu, hodíme ho zo skaly.

Telesná výchova mala v nedávnej minulosti branný charakter, k tomu boli tie nástupy , organizované rozcvičky a budovanie telesnej zdatnosti. Lenže kto si nevšimol, v dnešnej dobe vás zlikviduje človek sediaci kľudne stovky kilometrov od vás s ovládačom v ruke. A vôbec k tomu nepotrebuje behať ani pochodovať, naopak vysedávanie pri počítačových hrách ho na túto úlohu pripravilo oveľa lepšie.