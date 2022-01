Ostrov lásky sa kúpe v troch moriach (1. časť)

Kythira leží oproti juhovýchodnému cípu polostrova Peloponéz. Jej brehy obmývajú vody troch morí – Jónskeho, Egejského a Krétskeho. Prekvapivo patrí do súostrovia Iónske ostrovy, aj keď je od ostatných značne vzdialená. Možno pre tú vzdialenosť na ňu zabudli všetky bedekre.

Záliv Kapsali z Chory, Kythira

Kto by nemiloval Grécko a jeho nádherné ostrovy? Čisté more, pieskové i kamenisté pláže, z ktorých mnohé patria k najkrajším na svete? Aj naša rodina patrí k jeho verným obdivovateľom a častým návštevníkom. Úplne náhodou, pri hľadaní trajektu z Peloponézu na Krétu sme zistili, že existuje ostrov, na ktorý všetky bedekre zabudli. Nikde o ňom nebola ani zmienka. Alebo aspoň v tých, čo sme mali vtedy k dispozícii. V cestovnom poriadku trajektovej prepravy totiž stálo, že trajekt na Krétu má zastávku na ostrove Kythira. Ostrov ma zaujal. Našla som si o ňom zopár informácií na webe – že je hornatý s malebnými plážami, že ho ešte nezasiahla masová turistika(!), ale aj to, že tam často býva rozbúrené more tak, že plavidlá nemôžu niekoľko dní opustiť prístav. A hlavne, že je to ostrov lásky, kde sa vraj narodila bohyňa Aphrodite.

Prešlo niekoľko dlhých rokov a vďaka jednej českej cestovke sme sa konečne ocitli na tomto nádhernom, legendami opradenom kúsku zeme.

Pohľad na Choru z pevnosti

Pohľad z Kapsali na ostrov Hytra

Je to ostrov s príjemnou stredomorskou klímou a prekrásnou divokou prírodou, ktorá hýri farbami a vôňami. Ešte stále nie je zasiahnutý masovým turizmom. Hlavným zdrojom príjmov tunajších obyvateľov je rybolov a výroba olivového oleja. Vynikajúci je med z aromatických bylín. Členité pobrežie ponúka neuveriteľné množstvo malebných pieskových či kamienkových pláží. Nájdeme tu veľa jaskýň, z ktorých mnohé slúžili ako útočisko pred vpádmi pirátov (napr. osmanského piráta Chajruddína Barbarossu). Početné svätyne a kostolíky ľudia vystavali priamo v skalných miestnostiach, iné sú prilepené ku strmým svahom ako lastovičie hniezda.

Dobrodružstvo v parnom hrnci

Kapsali je neveľké, ale malebne položené stredisko na južnom pobreží ostrova. Turista tu nájde všetko, čo potrebuje – okrem obrovských hotelových komplexov, aquaparkov a ich uvrieskaných animátorov s ampliónmi. Našťastie.

Záliv tvoria dva oblúky krásnej pieskovo – kamienkovej pláže. Rozdeľuje ich malý polostrov s úzkou šijou, kde zbadáte kamenný kostolík, ale aj bielo-modrý maják, ktorý už zďaleka púta pozornosť. Väčšia časť pláže je organizovaná a má mierny, pozvoľný vstup do vody, čo sem láka rodiny s malými deťmi. Pláž lemujú taverny s gréckymi špecialitami či morskými plodmi, kaviarne a menšie penzióny.

Na brale nad zálivom Kapsali môžete navštíviť jednu z najpozoruhodnejších jaskýň a svätýň ostrova – kláštor Agios Ioannis Theogolos. Cesta k nemu vedie po lesnom a kamenistom chodníku s miernym stúpaním a neskôr po schodoch. Podľa povesti sem prišiel sv. Ján apoštol potom, ako ho vyhnali z Ríma a práve tu začal písať svoju Apokalypsu. Na ostrov Patmos, kde ju dokončil, odišiel podľa obyvateľov Kythiry vraj až neskôr. Čo hovoria obyvatelia na Patmose, nevieme.

Agios Ioannis Theogolos

Z Kapsali je výhľad na neďaleký ostrov Hytra. Je to nehostinný skalnatý ostrov, nad ktorým sa v jesennom období často vznáša oblak a zotrváva tam niekoľko dní. Pripomína to parný hrniec (hytra, xύτρα). Vnútri sa nachádza jaskyňa, ktorá láka tulene, ale aj turistov. Cesta loďou na ostrov trvá asi dvadsať minút. Popoludní pred západom slnka sem vozí turistov kapitán lode so skleným dnom. Vtedy slnko osvetľuje jaskyňu a vytvára v nej zvláštne svetelné úkazy. Voda nadobúda odtiene od smaragdovej až po azúrovú. Je to však mierne adrenalínový zážitok.

Už na lodi sa mi zdá trochu zvláštne, že medzi spolucestujúcimi nevidím žiadnych rovesníkov, sú to väčšinou ľudia okolo tridsiatky a menej. Ale dobre. Plávať viem, takže ani v jaskyni by to nemal byť problém.

Ostrov Hytra

Vchod do jaskyne na ostrove Hytra

Loď opatrne vpláva do jaskyne s vysokou klenbou, ktorú slnko ešte dobre osvetľuje. Voda v nej je nádhernej tyrkysovej farby. S radosťou do nej skáčeme a veselo sa čvachtáme, ponárame sa a obdivujeme bizarné skalnaté útvary. Pred nami sa týči nevysoké bralo, ktoré uprostred jaskyne klesá a vytvára kamenný prah. Prah sa pravidelne vynára a stráca pod hladinou, podľa toho, ako prichádzajú a odchádzajú vlny z otvoreného mora. Vlny sa trieštia a penia, niektoré však nad ním prekĺznu s ľahkosťou baletky.

Do vody skáču aj dvaja plavčíci a kapitán. Zhodia z lode aj tri záchranné kolesá. Jeden z plavčíkov sa priblíži ku kamennému prahu, vyčká, kým príde vlna a spolu s ňou sa prenesie ponad prah. „Poďte za mnou!“ kričí na nás. Joj, pomyslím si a v duchu sa už vidím s rozpáraným bruchom alebo minimálne s odretým bokom a obidvoma kolenami. Počkám, kým prejdú všetci ostatní. Plavčík aj s kapitánom každému pomáhajú, a tak nadobudnem štipku odvahy. Keď nastane osudný okamih, plavčík ma jednoducho sotí na vlnu a ja iba voľne splývam. Jupí, žiadna odrenina! Podarilo sa. Ocitnem sa v druhej, oveľa temnejšej časti jaskyne. Plávať v temnej, ale neskutočne priezračnej vode a kochať sa bizarnými útvarmi, ktoré vytvára hra svetla a vody, je nezabudnuteľný zážitok. Zrazu vidím, že všetci nasledujú plavčíka, ktorý sa šplhá po tmavom brale s ostrými, ale slizkými výčnelkami. Keď zbadám, ako sa jednému dievčaťu šmykne noha a zletí naspäť do vody, opäť volím vyčkávaciu taktiku. Vôbec netuším, prečo sa máme všetci štverať na nejaký hrboľatý kameň, kde si sotva vidíme pod nohy? Chytím sa teda jedného zo záchranných kolies a hoviem si nečinne na hladine.

„Poď sem!“ kričí kapitán, zopakuje to niekoľkokrát, kým mi dôjde, že to platí mne. Tvárim sa, že „ok“, krútim hlavou, veď ja počkám aj tu, nemusím ísť ďalej. Kapitán pripláva ku mne, schytí ma za rameno a vedie k bralu. Za ruku ma vytiahne hore a zrazu vidím, že stojí na kraji obrovskej hlbokej priepasti a ja tesne za ním. Takmer zvriesknem, keď sa kapitán nachýli a urobí ešte jeden krok. Vtedy si uvedomím, že tá nekonečne široká a hlboká priepasť je iba odraz jaskynnej klenby na čírej, nehybnej hladine jazera. Kapitán hodí malý kamienok a priepasť pod nami sa rozkolíše. Turisti okolo nás sa opatrne rozliezajú po skalných výčnelkoch. Ich postavy sa odrážajú na hladine ako v zrkadle, lozia po štyroch dole hlavou – ako keď opice visia na konároch. Je to úchvatný pohľad. Svetlo sem preniká zospodu štrbinou v stene jaskyne.

„Tak čo, páči sa ti to?“ zasmeje sa kapitán. Prikývnem a pokúsim sa o vďačný úsmev.

Cestou späť mi ostrá skala odrie koleno, ale spiatočný surf nad kamenným prahom absolvujem opäť bez nehody. Za odmenu nás kapitán vezme ešte na krásnu panenskú pláž Kiriakoulou, ktorá je vyústením úzkej rokliny do mora a po pevnine je dostupná len ťažko.