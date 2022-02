Ostrov lásky sa kúpe v troch moriach (2. časť)

Malebné mesto na brale

Nad zálivom Kapsali sa týči mohutné červenkasté bralo, na ktorom sedí ako bocianie hniezdo majestátny hrad. Postavili ho v roku 1316 na ruinách byzantskej pevnosti. Dnes tu sídli archív. Tesne pod hradom sa belejú domy hlavého mesta Kythiry – Chory. Pretkané sú úzkymi uličkami, zdobia ich dvere a okenné rámy jasnej modrej farby a bugénviley či bazalka vo veľkých kvetináčoch. Z Kapsali sa sem môžete dostať príjemnou prechádzkou za necelú hodinu. Cestou vás prekvapí pomerne veľké množstvo malých kostolíkov a kaplniek, ktoré sú roztrúsené všade naokolo. Niekoľko kostolov je aj v areáli samotnej pevnosti. Je odtiaľto úchvatný výhľad na záliv Kapsali, ostrov Hytra, ale aj na Choru a okolité kopce.

Jeden z kostolov v areáli hradu

Chora je typické pôvabné grécke mestečko, ktoré architektúrou veľmi pripomína Kyklady. V úzkych uličkách nájdete taverny, kaviarničky, obchody so suvenírmi, kythirským medom a keramikou. Za návštevu stojí aj archeologické múzeum. Sú tu úrady, pošta, banka aj policajná stanica.

Pod bralom s pevnosťou leží ďalšia prekrásna pláž – Sparagario. Z Kapsali sem vedie úzky chodník dole svahom okolo malej jaskyne s kaplnkou. Sparagario je neveľká, ale útulná pláž obkolesená vysokými útesmi, pod ktorými vás v letných horúčavách osvieži blahodarný tieň.

Kaplnka v jaskyni cestou k pláži Sparagario

Pláž Sparagario

Kde sa kúpala bohyňa lásky?

Po úzkej asfaltovej ceste smerom na Xeroniamatu, sa z Kapsali dostanete k jaskyni Agia Sofia. Cesta autom trvá asi dvadsať minút a sčasti vedie popri suchom koryte potoka. Jaskyňa je ukrytá v bujnej zeleni. Očarí vás samotné miesto, ale najmä kostolík vo vnútri jaskyne. Jeho biele steny sa odrážajú od temnej klenby a zdobí ich pestrá dekorácia – svietniky, vázy a ikony. Pred svätyňou je niekoľko radov lavíc pre veriacich. Vidieť, že jaskyňa je častým miestom liturgií.

Neveľkým okrúhlym otvorom sem zhora vniká svetlo, ale ak si chcete pozrieť kvapľovú výzdobu vzadu za kostolíkom, potrebujete baterku.

Jaskyňa Agia Sofia

Ak sa vyberiete ďalej, k východnému pobrežiu ostrova, môžete postupne objavovať čarovné panenské pláže s fantastickými skalnými útvarmi. Jednou z nich je Kaladi. Patrí k najkrajším na Kythire a vyfotografovať ju zhora od parkoviska, je nepísanou povinnosťou každého turistu. Na prvý pohľad vás upúta impozantné bralo, ktoré vystupuje z mora na jej konci. Keď ho obídete, otvorí sa pred vami pohľad na ďalší biely oblúk pláže s priezračnou vodou a pohodlným vstupom do mora. Ani tu však Kaladi nekončí. Tretiu pláž nájdete, keď prejdete krátkym tunelom v ďalšej mohutnej skale.

Aj pomerne dlhú, pohodlnú pláž Limni, ktorá leží severne od Kaladi, pokrývajú drobné kamienky a piesok. Z obidvoch strán ju ohraničujú obrovské skaly bizarných tvarov, ktoré pri určitom osvetlení pripomínajú ľudské hlavy.

V obci Avlemonas sa nachádza dlhý a úzky záliv s azúrovou vodou, ktorý končí maličkou plážou a vytvára prírodný bazén. Slúžil vraj bohyni Afrodite ako kúpeľňa. Romanticky založených cestovateľov na Kythiru láka najmä legenda o bohyni lásky, ktorá sa vraj zrodila práve tu. Legenda však veľmi romantická nie je.

Básnik Hesiodos v diele Zrodenie bohov popisuje, ako sa bohyňa vynorila z morskej peny pri ostrove Kythira. Podľa diela bohovia Urán (nebo) a Gaia (zem) splynuli a splodili deti. Urán však deti nenávidel, žiarlil na ne a vrátil ich do lona Gaie. Gaia sa rozhodla potrestať Urána za utrpenie, ktoré jej spôsobil a požiadala deti, aby zabili svojho otca. Jediný Kronos sa odvážil vykonať hrozný čin. Vytiahol z matkinho lona kosu a zabil otca tým, že mu odrezal genitálie. Tie padli do mora pri ostrove Kythira a zmenili sa na malé ostrovy. Jedným z nich je vraj aj ostrov Hytra. Uránova krv vystrekla do mora, more sa spenilo a z ružovej peny za zrodila Afrodita. Neskôr však na veľkej mušli odplávala na Cyprus, kde potom žila.

Tunel na pláži Kaladi

Kaladi

Skalné útvary na pláži Limni

Avlemonas je častým cieľom turistov, pretože všetci sa chcú okúpať tam, kde sa kúpala bohyňa lásky. Záliv je dobre chránený, je tu plytká voda a tak je vhodný aj pre rodiny s malými deťmi. Hneď nad ním je taverna s krásnym výhľadom na záliv a otvorené more, kde si môžete vychutnávať kávu alebo grécke špeciality. Oplatí sa trochu si ráno privstať a prísť sem ešte predtým, ako hosťom v penziónoch skončia raňajky.

Záliv Avlemonas

Našou poslednou zastávkou na východnej časti ostrova je Diakofti. Cesta vedie pomerne pustou krajinou, ktorú pokrýva iba nízka vegetácia. Diakofti je v súčasnosti najdôležitejší prístav na Kythire – jediný, kde môžu pristávať aj trajekty a veľké lode. Táto informácia nadobudne trochu zvláštny význam, keď zbadáte v prístave s dlhým mólom, pri ktorom kotvia trajekty, napoly potopený, zhrdzavený vrak. Je to zvyšok lode Nordland, ktorá tu 29. augusta 2000 narazila na plytčinu a stroskotala. Vrak je ponorený kormou v hĺbke takmer 30 metrov a prova čnie vo vzduchu nad hladinou mora. Strašidelnú panorámu dopĺňa ďalší hrdzavý vrak rybárskej lode bližšie pri pobreží.

Pláž v Diakofti je dlhá a pokrytá pieskom, vstup do vody je veľmi pohodlný a more plytké do veľkej vzdialenosti od brehu. Priezračná čistá voda strieda farby od smaragdovej cez azúrovú až po belasú.

Skvelým zážitkom cestou späť do Kapsali je návšteva taverny Pierros v Livadi. Majiteľ je veľmi ochotný a jedlo vynikajúce. Ponúka najmä tradičné grécke špeciality. Len dva kilometre od Livadi, v Katouni, nájdete unikátny klenbový most z čias britskej nadvlády.