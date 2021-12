Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých

Z času na čas prejdú spoločnosťou prípady večerných, či nočných napadnutí žien. Jedným sme prešli i tento mesiac a hoci sa zdá, že táto téma môže byť neaktuálna, využijem odstup pre rozšírenie debaty. Napadnutia žien v nočnom verejnom priestore sa veľmi často prezentujú pomerne sploštene. Debata sa dá zhrnúť do niekoľkých tém:

Prvá, veľmi populárna je - ženský strach a ochrana žien z čoho vyplývajú okamžite debaty o zvýšení bezpečnosti. Tú si žena má zabezpečiť sama (kurzy sebaobrany, vyhýbanie sa nočnému mestu, atď.) alebo sa o ňu začne starať systém (polícia, štát, samospráva). Nezriedka sú tieto pripady impulzívnym popudom na to, aby sme okamžite zlepšili verejné osvetlenie, či zvýšili frekvenciu policajných hliadok.

Druhým častým postojom je odmietnutie problému. Zaznieva aj tvrdenie, že žena si za napadnutie môže sama. I z prieskumov verejnej mienky na Slovensku vyplýva, že časť populácie si myslí žena je za napadnutie či znásilnenie spoluzodpovedná. Ak je nevhodne oblečená, ak je na nesprávnom mieste, ak je pod vplyvom alkoholu. Muži z debaty o príčinách a následných opatreniach podivuhodne vypadávajú a tak sa problém viac a viac deformuje ako problém ženský. V debate sa teda právom ozývajú hlasy, ktoré ho tak nechcú riešiť, nechcú voliť paternalistický, ochranársky postoj k ženám, kampane pre ich bezpečnosť, ale hovoria o emancipácii a zodpovednom správaní všetkých pohlaví.

Urbanizmus a tvorba mesta sa dajú chápať ako technické disciplíny. Avšak nie sú ničím, pokiaľ riešenia nekontextualizujú a nepýtajú sa na kultúru spoločenského správania - pre ktoré sa mesto stáva javiskom.

Žena, ktorá si užíva (nočné) mesto

Začnime inak. Schválne, koľko ste videli filmov v ktorých hlavné hrdinky kráčajú (denným, či nočným) mestom neohrozene, len tak pre vlastné potešenie a bez sprievodu mužov? Vyraďme Marvelovské superženy, ktoré sú v akomkoľvek momente schopné zlikvidovať vojenské komando. Nie, také tie bežnejšie ženy. Kanadská geografka Leslie Kern, píše, že slobodný pohyb žien v literatúre a v filmovom priemysle bol až do prelomu milénií takmer neprítomný. Analyzovala filmy hlavne z 20. storočia a zistila niekoľko stereotypov.

Ženy sa v meste pohybujú, pretože nakupujú. Tieto scény nie sú veľmi zaujímavé a tak nie sú nosné pre filmové rozprávanie. Zistila tiež, že mladšie dievčatá, zvyčajne stredoškoláčky sa často filmujú v interiéroch, vo svojich dievčenských izbách, kde sa rozprávajú s kamarátkami. Alebo sú na školskom športovisku a tu sledujú svojich kamarátov a priateľov, s ktorými potom idú do mesta (často autom). Alebo že sú potom opäť doplnkom mužských hrdinov, buď ako kolegyne, častejšie však ako objekty romantického záujmu. Žena je v meste málokedy sama, a málokedy bez romantického podtextu. Na našom území môžeme zo starších diel nájsť niekoľko výnimiek, napríklad v podobe princezny Fantagíro a dievčatka Pipi Dlhej Pančuchy. Obe sú trochu nebežné, pokiaľ ide o ich schopnosti, nuž ale i Fantagíro si po svojom výkone nakoniec zoberie svojho princa. Pipi si nezoberie nikoho. A ozaj, obe hrdinky sú zahraničné.

(zdroj: Pexels.com)

Zatiaľ čo pre mužského hrdinu, literárneho či filmového je mesto, priestor a voľný pohyb integrálnym javiskom, kde sa odvíja jeho príbeh, pre ženu bol tento priestor tabu. Pripomeňme si, že len storočie dozadu sa ženy nemohli po meste pohybovať slobodne. Respektíve nemohli mimo zaobstarania prostriedkov pre domácnosť (nakupovanie na trhu). Ženy boli v konštantnom doprovode mužov alebo ďalších žien. Zatiaľ čo Baudelaire bol obdivovaným básnikom flanérom, ženy pohybujúce sa po meste samy boli považované za ľahké - prostitútky, či nečisté ženy. Kráčajúcich výnimiek bolo málo, preto preberme tvrdenie - že po storočia sme v kultúre, umení, spoločenských obrazoch nemali možnosť adoptovať si ženu hrdinku, ktorá kráča slobodne a užívaja si mesto pre vlastné potešenie. O to menej mesto nočné...

Ako sa však stalo, že ženy dnes chodia po uliciach samé? Feministickou emancipáciou, ktorá vznikla už pri technologickej revolúcii, potom s pochodmi za volebné právo a ďalej postupujúcimi vojnami, kedy ženy preberali pracovné miesta mužov. Dôležitým momentom bolo samozrejme nakupovanie. Prvé módne obchody vedome zacielili na ženy strednej a vyššej triedy, ktoré si zrazu samé mohli kúpiť moderné produkty, lepšie oblečenie. Nemuseli mať sprievod muža. Pretože bez mužského sprievodu boli náchylnejšie na impulzívne nakupovanie. Hoci zvyk slobodného ženského pohybu je v histórii ľudstva pomerne mladý, dnes by nám ani na um neprišlo predstaviť si ho inak.

Seriál Sex v meste bol v tomto ohľade poriadnou revolúciou. Nielenže máme štvoricu hrdiniek, ale tie za svoje javisko využívajú mesto. A to poriadne. Jeho obchody, múzeá, galérie, reštaurácie a úplne pravidelne nočné podniky. V týchto sa odohrávajú ich príbehy. Či s romantickými partnermi alebo bez nich. Nutné povedať, že práve Sex v meste inšpiroval celú generáciu ďalších hrdiniek, i menej prominentných, ktoré si mesto osvojili (napr. seriál Girls). Dnes počet filmov a seriálov so slobodne pohybujúcimi sa hrdinkami pomaly stúpa. Nebolo to tak ale v našom detstve.

Vráťme sa ale k nočnému mestu.

Pijú aj ženy, nezatvárajme pred tým oči