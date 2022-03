Mikroblog (second servis). Takto sa to robí, do psej matere!!! (politické narážky sú čisto náhodné...)

Vzbudilo to vo mne rozhorčenie podobné tomu, keď mi ako fafrnkovi mama rozprávala Zelenú Mikrorozprávku (alebo Mirkorozprávku).

(boli niekedy večery, keď ma chcela mať rýchlo z krku a nebol čas trajdať po lese s ľavičiarkou Karkulou Bláhovou či dokonca v noci s Janíčkom a Marienkou*. Nedivím sa jej, vedel som byť otravný a protivný fafrnok)

keď je málo času na rozprávky... (zdroj: -mg-)

Čerevná Karkulka (po emigrácii od vlka ku kojotom za Veľkú Kaluž známa ako Nšo či) (zdroj: -mg-)

* existuje aj mix týchto rozprávok, navyše v brajlovej verzii.

Janíčko a Marienka išli rúčka v rúčke k starej mame, ktorá bývala v perníčkovej chalúpke.

(zdroj: -mg-)

Janíčko bol slepý, Marienka videla len na jedno očko. Tým očkom z vyvýšeniny pohľadala chalúpku (Janíčkovi zatiaľ vyhrávalo) a potom sa pobrali správnym SMERom.

Janíčko a Marienka na kopčeku (zdroj: -mg-)

Ako tak išli, vypichla si Marienka to zdravé očko o konárik. I uľavila si naHLAS: do ****, už sme došli. A Janíčko zvesela: Dobrý večer, stará mama!

(postavičky, chalúpka, kvietok, hodiny a kocka pána Rubika u nás hosťovali z Rozprávkového lesa pri reštaurácii Panoráma nad Strečnom. Neskôr dorazí aj deduško Večerníček, je to už predsa starší človek po tretej fčeličke.)

Astra. Tuším ze Neca. (zdroj: -mg-)

To ale nie je tá mamina, nebola zasa až taká sadistka.

Tá bola trojdielna, ale stihla ju povedať za jeden večer. Niekedy aj dvakrát.

Tak, dvojka a päťka, tíško buďte, počúvajte...

(kto chce sa môže sa k Vivi2 a Stanke5 pridať. SME tu už všetci? Janka, Matilda, Citadelka, Lullka, Inka, Vilko, Mirko a ostatní, ak ste tu, ozvite sa. Aj keď chalani asi majú zaracha).

Ideme na vec.

(mikroblog sa ráta až otfčíl)

senior Večerníček. Má nový lampáš za 300 € od Igora. Zapojil sa aj do lotérie, ale nevyhral. Nemá telefón. (zdroj: -mg-)

Rozprávka o zelenej svini.

(obrázky z free webu)

Bola raz jedna zelená sviňa

(tak sa tá rozprávka začína) .

A tá sviňa mala tetku

(už je tá rozprávka v prostriedku).

A tá sviňa bola vypasená

(už je tá rozprávka dokončená).

Môže byť?

Vysvetlivky:

(už sa to Mikroblogu nepočítajú!)

Psia mater:

Prečo jabĺčko a tučniak:

(zdroj YouTube)



Nabudúce:

Tento článok je opäť "votrelec", ktorý sa vyliahol z diskusie (nie je to prvý a asi ani posledný raz).

Takže platí napísané minule (v súvisiacom článku).

Akurát už to bude normálny blog, second mikroservis som si práve vyčerpal. Pravda, ak ani toto neprejde komisiou 25, ešte môžem skúsiť po vzore očkovania "buster dávku". Ale to už niečo na spôsob Tupou Ceruzou (ale aby som nebol plagiátor, tak Ostrou...)