Nájdi na venčení niečo modré s bodkami (vesmírny ping - pong po tretie)

Čo bolo v jesennej sezóne alebo teraz v čase kvitnutie púpav pomerne ľahké.

Dostal som ale od kamošky výzvu. Je v titulke článku.

(a nie, túto kočku v plavkách sme na venčení nestretli. Má len prilákať "čtenáře" :-)

No, modrá puntíkavá loptička je iné kafe.

(nie toto som myslel, ale keď už sú tu, nech zaspievajú song Ráno v karaoke verzii, nech si môžeme zahulákať všetci :-)

podobnosť s predchádzajúcim textom čisto náhodná... (zdroj: web)

Ale toto nebude o politike.

Zopakujme si do tretice, o čo ide vo vesmírnom ping - pongu.

Tento pojem som čítal v knihe Petra Sasína: Triumf. Popisuje ho ako bleskovú hru s vesmírom. Máte sa presvedčiť, že Vesmír dokáže reagovať na vaše myšlienky. Peter Sasín uvádza pár vlastných skúseností, po ktorých zhrnie pravidlá. Tie si záujemcovia môžu v uvedenej knihe naštudovať, teraz len stručne o čo ide.



V Londýne, počas obednej prestávky v reštaurácii na nejakej konferencii mu odkiaľsi prišla myšlienka. "Otestuj ma". Tak prijal výzvu. "Fajn, kamoš. Pošli mi černocha." BUM. O pár sekúnd prešiel cez okno. "Okej. Teraz Číňana". BUM. O pár sekúnd sa zjavil aziat. Tak to je dobrá hra, nuda bola zahnaná. Začial rozmýšľať nad niečím komplikovanejším. "Teraz chcem tigra". To trvalo trocha dlhšie. Ale za dvadsať sekúnd sa zjavila černoška v tigrovaných šatách.



Hra ako klasický ping-pong. Vystrelíte loptičku a Vesmír vám ju vráti.



Vyskúšajte. Ja som ju raz, čakajúc v Bratislave hral. Nie tigre či Číňanov. ALe napríklad chlapca na modrom bicykli. Alebo ženu v červených šatách s kočíkom. Labradora... Celkom to fungovalo, aj keď vesmír sa niekedy flákal aj pár minút.

Vstávaj, beštyja. Ideme hľadať puntíky.

Za necelých 15 rokov sa z beštyje vykľul frasierovský posteľný typ :-) (zdroj: -sm-)

pamlšťok pred cestou (zdroj: -sm-)

Na lúke.

No, hľadať niečo modro puntíkavé na lúke je aj pre Vesmír nadvesmírna práca. Ale aspoň modré puntíky v zelenom, spoločenské stretnutia a wellnes potešili.

toto sa neráta (zdroj: -mg-)

stará kamoška (zdroj: -mg-)

osvieženie (ticho závidím) (zdroj: -mg-)

Sídlisko to zachráni (?)

Toto sú zatiaľ také švindle...

maľovka je modrá, ale tie listy žeby boli zrovna bodky ?? (zdroj: -mg-)

kočík síce mal puntíkovú textúru, ale v rovnakej farbe... (zdroj: -mg-)

Textil už je lepší

Ale vyžaduje podrobné skúmanie, priam detektívne...

sušiak balkónový. Chce to zoom... (zdroj: -mg-)

gombík na montérkach = puntík (zdroj: -mg-)

puntíkové štruktúry na blúze (no tak, prižmúrte očko) (zdroj: -mg-)

dievčenské rifle pri kontajneri (zdroj: -mg-)

detail (zdroj: -mg-)

A toto je už neodškriepiteľné...

peľové mikropuntíky na kapote (zdroj: -mg-)

na tmavej ešte výraznejšie (zdroj: -mg-)

... a šmýkačka to istí!

puntíky aj čáry - máry (zdroj: -mg-)

Po venčení (aktualizované 19:10 a 19:19 :-)

zdochol pes... (zdroj: -mg-)

Zmena destinácie. K plyšovému bráchovi :-) (zdroj: -mg-)

Nabudúce (už čoskoro):

Svet je vo finále (antipoetická psycho úvaha ilustrovaná temnou grafiti blues)

Ateliérom je bývalá psychiatrická liečebňa, tento chátrajúci kaštieľ v Bytčici. Umelci sú možno aj bývalí pacienti...

(pohľad očami pesimistu. Predpolnočná vizionárska úvaha z jesene 2019. V jeseni 2019 cár Putin nijako obzvlášť nevyčnieval z diktátorského radu. Ale pandémia už číhala za rohom...)

a následne

Labutie piesne alias "popol noci" (antipoetická psycho úvaha s ilustráciami zo záhadného skicára).

Záhadný skicár ležal na stole pred chátrajúcim kaštieľom, bývalou psychiatrickou liečebňou. Jeho majiteľ pri písaní možno "sašól z umâ"...

(pohľad očami optimistu. Popolnočná vizionárska úvaha z jesene 2019, voľné pokračovanie pohľadu pesimistu spred polnoci. V tých časoch vojna na Ukrajine bola niečo nepredstaviteľné...)