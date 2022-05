Púpavienky (Mikroblog No 5, alias Vesmírny Ping - Pong po poldruha roku)

O sídliskovom venčení v čase lockdownu, dištanc 100 metrov od baráku. Bola zrelá jeseň, pol roka sme sa učili žiť s hnusobou a spoločnosť sa začínala deliť na ovce a dezolátov (jednu stopu budeme mať aj dnes).

Vtedy som si venčenie spestril netradičnou hrou. Citujem doslovne zo spomínaného blogu.

Vesmírny Ping-Pong (október 2020).

Tento pojem som čítal v knihe Petra Sasína: Triumf.

Popisuje ho ako bleskovú hru s vesmírom. Máte sa presvedčiť, že Vesmír dokáže reagovať na vaše myšlienky. Peter Sasín uvádza pár vlastných skúseností, po ktorých zhrnie pravidlá. Tie si záujemcovia môžu v uvedenej knihe naštudovať, teraz len stručne o čo ide.

V Londýne, počas obednej prestávky v reštaurácii na nejakej konferencii mu odkiaľsi prišla myšlienka. "Otestuj ma". Tak prijal výzvu. "Fajn, kamoš. Pošli mi černocha." BUM. O pár sekúnd prešiel cez okno. "Okej. Teraz Číňana". BUM. O pár sekúnd sa zjavil aziat. Tak to je dobrá hra, nuda bola zahnaná. Začial rozmýšľať nad niečím komplikovanejším. "Teraz chcem tigra". To trvalo trocha dlhšie. Ale za dvadsať sekúnd sa zjavila černoška v tigrovaných šatách.

Hra ako klasický ping-pong. Vystrelíte loptičku a Vesmír vám ju vráti.

Vyskúšajte. Ja som ju raz, čakajúc v Bratislave hral. Nie tigre či Číňanov. ALe napríklad chlapca na modrom bicykli. Alebo ženu v červených šatách s kočíkom. Labradora... Celkom to fungovalo, aj keď vesmír sa niekedy flákal aj pár minút.

Tak som sa dnes ku ping-pongu vrátil. Pravda, v čase lockdownu požadovať Číňanov či levov by nebolo celkom fér. S tým by mal problém Vesmír aj za normálnych okolností. Tak som začal tak jednoduchšie. Nech je všetko žlté. Viem, uľahčil som mu to. Predsa len je jeseň a aj farby mesta...

Nuž, posúďte sami.

Toľko citát (autoplagiát).

Dnes som sa k Ping - Pongu vrátil opäť (nevstúpiš dvakrát do tej istej bystriny).

Nie však na venčovaní, ale cestou autobusom. Prišla náhla inšpirácia a "všetko žlté" som zúžil na púpavienky. Viem, bol som v súboji s Vesmírom vysoký favorit, veď sezóna púpav je v plnom prúde. Ale tu nešlo o víťazstvo, ale o to pekno. Až Krásno. Tam to dnes začalo...

(zdroj: -mg-)

Vesmírny Ping - Pong (máj 2022).

Krásno. Zastávka rázcestie.

púpavienky za-zástavkové (zdroj: -mg-)

púpavienky za-búdkové (zdroj: -mg-)

púpavienky pri-chodníčkové (zdroj: -mg-)

sťaby svadobná kytica (a sťaby včielka Mája) (zdroj: -mg-)

V autobuse. Púpavienky pri ceste a na zástavkách.

pri-cestná plantáž ala repka (zdroj: -mg-)

púpavienky leskovienky (Kysucký Lieskovec) (zdroj: -mg-)

púpavienky povinnné (Povina) (zdroj: -mg-)

púpavienky pre Ivetu (Kysucké Nové Mesto) (zdroj: -mg-)

spomienky na pandémiu (Radoľa) (zdroj: -mg-)

Konečná. Púpavienky nádražné (autobusové nádražie Žilina)

púpavienky od smädu (zdroj: -mg-)

púpavienky pod-lampové (tudy jo) (zdroj: -mg-)

púpavienky pod-lampové (tudy ne) (zdroj: -mg-)

púpavienky pred-busové (zdroj: -mg-)

Púpavienky dvorné (dámy) ...

šľachta a plebs za plotom (zdroj: -mg-)

garáž ladom (zdroj: -mg-)

medzi dvoma ranenými (zdroj: -mg-)

púpavienka skalná (zdroj: -mg-)

... a pouličné (uličníci)

bodyguardka žihľava (zdroj: -mg-)

závlaha? (zdroj: -mg-)

púpavienky kanálové (prví starci) (zdroj: -mg-)

Záverečná (prezrenie šedín...)

posledný žltý mohykán (kolobeh začína odznova...) (zdroj: -mg-)

