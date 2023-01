O Ukrajincovi, ktorý si nechcel vyzliecť plavky.

Včera som bol v saune.

Rozlúčiť sa so starým rokom, kedy sa moja saunová tradícia po pandemických zákazoch a obmedzeniach pomaly dostala do starých koľají.

ilustračné foto (zdroj: web)

Bolo natrieskané.

Mužské osadenstvo prevažne seniorského veku a jeden mladší pár. Vtom vošiel mladý čiernovlasý muž v šľapkách a plavkách. Najstarší z nás, aspoň sa tak zdalo (volajme ho pracovne Kmeť) príchodzieho upozornil, že tu sa v šľapkách nesmie.

Muž nereagoval, po krátkej konverzácii vyplynulo, že nerozumel, je z Ukrajiny. Vyšiel a šľapky nechal pred saunou. Po návrate ho Kmeť upozornil, že tu nesmie byť ani v plavkách, nech si ide vziať plachtu. Ďalší pán názorne ukázal na svoju plachtu.

Ukrajinec nechápal.

Trval na tom, že on chce byť v plavkách. Že čo ak prídu „dévočky“. Atmosféra hustla, agresivita najmä Kmeťa narastala. Na pokraji infarktu vybehol zo sauny a zavolal zriadenkyňu.

Tá opäť Ukrajincovi vysvetlila, že pravidlá zakazujú pobyt v saune v plavkách. Na čo sa on opýtal, či teda môže priestory sauny opustiť. Na odchode ho náš Kmeť vyprevadil hlasným „páľ už do p**i!“

Tu by sa mohla príhoda skončiť.

Ale ona len začala.

Väčšina saunového osadenstva sa spravodlivo rozhorčila, ako im títo ukrajinskí darmožráči berú z dôchodkov, ako sa tu vyvážajú na drahých fárach, dopravu ba aj lekárov majú zadarmo (chodia sa sem liečiť s rakovinou), ako sa im nechce robiť, akí sú v obchodoch drzí a aj tento určite chcel ísť aj do sauny zadarmo.

A aká je Ukrajina skorumpovaná a fašistická, a že Putin v tom má aspoň poriadok...

Jediný hlas sa ozval zozadu, že on s Ukrajincami pracuje a nie je ani najmenší problém.

Ja som len poznamenal, že nikomu z pánov neprajem, aby mu zbombardovali dom či zabili dieťa. Potom by možno videli situáciu inak. Na čo som z kabíny odišiel, lebo som si nechcel vziať na svedomie najmä Kmeťa, ktorý už opäť vyzeral na skorý infarkt...

(pri nedávnej návšteve sauny som sa už v šatni s jedným takýmto „mierotvorcom“ pochytil a tiež to hrozilo jeho zdravotnými komplikáciami).

Tak si to zhrňme. Ukrajinský návštevník nevedomky porušil saunovacie pravidlá. Možno u nich to funguje inak. Keď sme pred 40 rokmi boli na VŠ brigáde v Jerevane, tam dievčiny ani v najväčších horúčavách neukázali ani členok. A keď sme sa so spolužiakom vybrali v kraťasoch a tielkách na prechádzku okolo intráku, vzala nás milícia.



Napokon Ukrajinec saunu opustil. A začala vlna hoaxov.



Aby sme si rozumeli. Netvrdím, že sa niečo z uvedených vecí nikdy nestalo. Ale pochybujem, že to niekto z účastníkov priamo zažil. Širi sa to ako kedysi ľudové rozprávky a každý v "reťazi" to ešte aj prifarbí...

K tým "bavorákom" bol nedávno pekný článok blogerky Ľudmily Križanovskej "Keby bola na Slovensku vojna, tak Fico uteká na Mercedese"(minule som videl pred obchoďákom ukrajinskú samaru rozkvitnutú ako letná lúka...).



Ako ani všetci Slováci, ani všetci Ukrajinci nie sú "neviniatka".

Ale drvivej väčšiny sa to netýka. Samo Marec písal veľmi pekne o rodine, ktorú ubytoval. Podobne bola v telke relácia s Tomášom Klusom. Osobne som rozprával s manželmi z Kysúc, ktorí tiež mali s ubytovanými Ukrajincami kladné skúsenosti.



Napokon spomeňme si, aký imidž si Slováci vytvorili tesne po revolúcii, keď začali návaly do Viedne. A vo výkladoch sa čoskoro zjavili ceduľky "Slováci prosím nekradnite!". A to nás nikto nebombardoval...



Nuž ale v našej saune sa všetko paušalizovalo a Putin bol dávaný za vzor...

V minulom článku som sa zamýšľal, ako asi dopadnú voľby.

Táto voličská vzorka mi dala istú víziu. A aj keď viem, že nebola reprezentatívna, veľkým optimistom nie som.

Ale o inom teraz chcem.

Samého ma to donútilo zamyslieť sa, čo som ja urobil pre danú situáciu.

A vyšlo mi, že viac som chcel, ako som v konečnom dôsledku spravil.

Ubytovacie možnosti som nemal. Chcel som v začiatkoch pomôcť pri prevoze utečencov z hraníc. Ale pri samotnej snahe o koordináciu som bol odradený, že v danej situácii by som skôr prispel k chaosu.

Tiež som sa zaregistroval u nás v dvoch inštitúciách, že som ochotný pomáhať, či už organizačne, alebo z profesného pohľadu pri práci s deťmi. Zapísali si moje údaje, že sa ozvú. Neozvali a ja sám som v pracovnom virvare tiež nevyvinul ďalšie aktivity.

A tak ostalo len pri finančnej podpore pri zbierkach či výbere v bankomatoch (v rámci možností) a pár tematických článkoch na blogu (niketoré z nich priložené ako súvisiace články. Hlavný z nich je "Žltomodá Žilina").

A tak som sa rozhodol v novom roku vyvinúť aspoň tu na blogu isté aktivity.

V tomto je absolútna jednička Janko Valchár.

Ja to skúsim inak. Ešte v lete som si zakúpil magazín N-ka, veľmi dobre mapujúci túto problematiku.

Tých saunových rusofilov nemá význam presviedčať.

Ale pre tých, kde isté informácie môžu zmeniť uhol pohľadu, dám do priestoru malý seriál, opierajúc sa najmä o informácie z uvedenej príručky doplnené o vlastné myšlienky.

A tiež sa vrátim k sľubu z článku o „Žltomodrej Žiline“, že o tých organizáciách z pútačov napíšem v dohľadnej dobe viac (teda až na tú dohľadnú dobu).

pútače uvedené v blogu "Žlto - modrá Žilina" (zdroj: -mg-)

(zdroj: -mg-)

Dočítania v novom roku, priatelia. Snáď bude viac veselších námetov