Opet autobuse aneb 7 pojízdných bilbórdú (plus pojízdná ordinace). Závjerečný dýl dopravné trilógije v esperantu.

(Totok ešte neny bilbort. Ty sú na rici. Jak bi prelepeli predné okno, šak by ridič nyšt nevidel. Alebo by permanentno porušuval e perikloloso sporgersi).

Neskaj kukneme na ty moderné buse. Ty uš vlečku netahajú, bo by nebolo videt bilbórdy, čo majú na zadku. Že ste neočuly? Any ste nemóhly. Očut móžete spot, bilbort musíte vidzet.

Tak vám ich ukážem sedem. Jak tých zhavranelých súrozencú.

Bilbórt prvý.

(zdroj: -mg-)

Že jako nyšt nevidíte? Dobre vidíte. Any neočujete. Vím, vravel sem, že žádny bilbort neočut. Ale ket to skombinujete aj s "nevidet", znikne čo??

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

No preca reklama na cicho, jako spíval Pali Habera ešte v tých legendárnych kratasách. A nespíval sám, pridal sa do tímu (dóležité, súvislosty pochopíte pozdejc).

Palo Habera vlevo. Teda z vašeho kukuča, skutečnosty pravo. Alebo taktok, stojí po Kájové pravé ruce. Šak ale jak máte obe lavé jak já a pred obedem pět minut dumáte, do keré dat prýbor... Taktok, Kája má gravatu. (zdroj: web)

Nevím, čo k tejto reklame dodat, tak dve príhotky.

Že jak sem si pítal v poklanny MHD deset neplatných lístkú. A teta za okínkem že jako? Jaké to scete?? Ríkam neplatné. A ona že také nemajú. Tak sem jí ukázal, čo majú na tem lísku vitisknuté. Že neoznačený cestovný lístek je neplatný.

(zdroj: web)

No a druhá. V jednem autobuse mal vodyč nad sebú takú cedulku. Nyje jak ostatní, že nepindajte na mna počas jízdy. Tam bolo že slečna, jak sa scete se mnu vispat, usmejte sa . By ste nevereli, scela skoro každá. Ba aj ja sem sa ušklíbol. Tak som račej ríchlo upaluval dozadu avtobusa, až si to Milan zle nevisvetlí.

Bilbórt druhý.

(zdroj: -mg-)

Som rješil minule s kamošku. Tak jí ríkam:

"presne, aj by si scela bít jak Milan, ale nevíš, kerý je Milan. Teda že či sceš pri buse enem tak na stojáka obsmŕdat alebo kvočet. Tak to ideš zistiť na firmu. Tam Ti šecko vysvetlia, ani sa nenazdáš a si pridaná k Milanovi, anonymnému típkovi a štramande do tímu. A druhý deň ma už vezeš busem do školi.

(že do je štramanda? Gdo druhému jámu kopá,... nyje, to je iné. Dočkaj časa, jako kačka klasa).

Pri oknu máš cedulku e perikoloso sporgersi a nad hlavu ten letáček, že jak sa sceš se mnu vispat, ušklíbni sa a ja samozrejmo scem a šklebím sa od ucha k uche. Ale to scú aj šeci prede mnú a za mnú lebo šak si štramanda a potem visvitne že Ty vlasne nesceš a len tak s nama špásuješ.

Šak jako vodička ani sa nemóžeš s nikim (ani s mikim) vyspat, lebo šak mosíš byt strehu a kukat na premavku".

Ale ony sú gender korektní.

Bilbórt trecí.

(zdroj: -mg-)

Tak už ste sa dočkaly jako tá kačka. Totok je štramanda.

Ved som videl pramom prenose.

Fabija prede mnu na križovatke trocha vystrčela čumák, aby videla do ide sprava zleva. No a zleva šel práve avtobus, za volantem teta, čo ju zverbovali na Milana.

Široká cesta, oproti nyšt a teta j@áb fábii do čumáka. Tú katapultuvalo a otočelo v pravém uhle jak v pytagorove vete. Zme vybehli z avét ratuvat posátku ale krema šoku boli v porádku.

Ja som potom analyzuval, a došél sem nato, že tá pytagorova teta za volantem nedočítala tú vetu na rici avtobusa dokonca. Iba že "aj s volantem v ruce móžeš búrat..."

Pro jistotu si tentok bilbórt prizúmujeme:

štramanda pod lupú (zdroj: -mg-)

No ale ket ta do tímu nezlákali Habera, Milan any štramanda, temuto doista neodoláš.

Bilbórt štrtý.

(zdroj: -mg-)

Neskaj ma v té kanceláriji dosi pozdravel. Nemal sem lístek any platný any neplatný ale nebojte, nebyl sem černý pasažér. Teda "černý" je asi nekorektné. Tak afroamerický.

Mal sem takí virtuálny, jak priložíte bankovú kartu ke žlutému strojku a ono si to odtál vezme 80 centú. Ešte menej jak za papírový, lebo šak šetríte hory lesy. No ale jak ma ten známy pozdravel, že nazdar. A ja zaboha si vybavit, do to je. Šak odzdravel som, nazdar, a až po chvíle mi došlo. Ved Jozef!

Ja som ho normálno bes rúška nepoznal!

Bilbort pátý.

(zdroj: -mg-)

Jak ten prvý bol cicho jak pěna, tentok priamo huláká. Tá radost z roboty sa dá prám krájet.

Ja aš tak ráno nehulákám. Teším sa na moje školské detváke, ale ešte som neprebudený, jak píše tuším Kukučín. Já bych neskaj ze slovenčiny néže nezmaturuval, ale any monytor nezrobel. Okrem toho, de patrí maké y a ipsilon sem už zapomnel šecko...

Ale iné scem.

Že rád chodým aj z roboty. Ale téš ma drýme. No pekno. Az Krasno, zastafka rascestý. Tam prestupujem (ket nezaspym. To potom pokračujem jak uš spomínaný pasažér tmavé pleti).

Naštestí, väčšinu se mnu cestuje kolegina a ked drímem, pret ráscestím ma obudí a vykope z busa (to aš na ráscestý ket bus zastane).

Ona týmpádem nesmí usnút. Na druhé strane, keby usnula, dostaneme sa k sedmému bilbordu.

Bilbort šestý.

(zdroj: -mg-)

To je len gender variant petky. Aj ket chlapík sa zjavno aš tak neraduje.

Dám ešte jennu, jak som usul autobuse, ale bes prestupu, šak čo sa móže stat, ved konečná. Ved Milan na autobusovém výstupišči asi aj povedal, že konečná, vylýzat. Len ja mám taký zlozvyk, ked spým, neočujem. Krema teda budýka, aj to len preto, že mám ešte jeden zlozvyk obudit za dve minúty predtým, jak začne drnčat.

A ja som sa jak Jára ležící spící dáko šuchel za to opíradlo, že ma Milan nevidzeu any v spatném zrcátku. Jak je tam ten zemretý uhel.

Milan hádam aj vypísal jízdnu knišku, zjedol bagetu aj s kávu s termoski z láski od manželki a ked šel štartuvat, že ide do depa začal sa mu spoza zadnej sedački drápat zombí.

Asi som mal aj dajako dokrkvaný gsicht, lebo jak ma zbadal f tem mrtvem uhle zrcátka, strašne sa lakol. Rúkol ješišmarjáavysatudeberete!!!, nepoviem dvakrát že aj durante le fermante nella stationi e vietato servirsi dela rici rata...)

Bilbórt sedmý.

(zdroj: -mg-)

Jako v autobuse hladat srcco svojho života by ma asi nenapallo. Jako vyspal som sa tam uš s šelijakýma štramandama, ale každý v jiném konci avtobusa a navyše s bezpečnostným rúškem.

Ale tí dvaja na tem bilbórde, tam to vizírá, že i chvílu sa strhne sodoma komora.

Schválno dávám totok aš po 22:00. Šak si prectavujte a svoje vízije dajte klunno do diskusije.

(enem dúfam, že to neny Milan. A ak je, tak po službje a cestuje na režijku...)

A ešte slúbená pojízdná ordinácija.

Aj bes rúžové zahrátky. V mém prípadu asnáj psichyjatria :-).

(zdroj: -mg-)

(Nevím jak vy, mne vyhládlo. Dal bych si kremeš alebo ešte račej veterník.

Ale to by ma mój cukrológ hnal...

Tak si dám alespoň ovesné vločky s kompótem. Dija...)

Na záver avtobusportrét (ešte bez zvírecí kazajki. Norek alebo liška. Jak vihrám v tombole).

(zdroj: -mg-)

Napríště:

Pokračujeme v štiavnických špacírkach.

(zdroj: -mg-)

A dokončíme tému šport a politika. Aktuálne to vrie pred Wimbledonom.