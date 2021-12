Pandemický cuker a bič. Či sladký guláš bičem míchaný?

Berte to ako first servis, alebo aj blog si zaslúži druhú šancu.

Sú tí naši papaláši poklady. Teda dva z troch najvrchnejších. Enem už by ich bolo treba vykopat.

Senijór lokdávn.

Senijór lokdávn bez ohladu na očkování je geniálny nápad.

Autor (jako jinak) kreatívny Všehominister Igor, fanúšik a podporovatel t.č. dobrovolno bez skalického titulu, kerý má menší cveng jak trdelník (ale my mu jeden preca dáme, šak je preceda) plg. Borís.

Kerý ví, že toto rešení je tisíckrát lepšijé, jak povinné očkováný. Nedopustíme delený ludí na očkované a neočkované. Iba na zavreté senióry a slobodné junióry.

Vekový rozdýl mezi nyma môže dakedy činyt týden. Ba móže sa stát, že sa z junióra stane behem okamžiku seniór.

A zároven kriminálník a vyvrhel, lebo síce trebárs do nočné tramvaje nasadel legálno, ale počas jazdy zlumpovatel, ergo dovŕšil vek 60+.

Očkováný nehrá rólu.

Čo tam po volajakých dátach ze špitálú a cmiterú.

Čo tam po sloganech očkování je sloboda. Fčil dáme slobodu bárs 59 ročnému agresívnemu bezrúškovi z Lidla a zavreme 60 ročného športofca s troma dávkami.

Kerý to nerobil kvolivá 300 euri, ale že bol zodpovedný. Voči sebe, svojej rodzine, šeckému okoliu.

To nevymyslíš, to je Igor. A samozrejme Boris.

Detkovia a babky, táto vláda vás zachráný, aj keby ste pre to maly skapat.

Po lonském léčivém atómovém testuvání je tu hojivá selektívna izolácija...

Čo totok malo byt. A čo sa z teho vyklulo.

Priznám bez mučený (o dereši bude pokec pozdějc), že póvonne mal byt druhý diel trilógije vác seriózny. Šak aj ešče bude, jako sekund sérvis v tenise. Nabudúce.

Póvonno totok mal byt enem tam vložený diskusný príspěvek v článku kolegyne blogérky, s kerú často očkovano polemyzujem (Pat a Mat), ale napuchol do samostatného blóga.

A proč ten záhorácko - bernolákovsko - husákovský dijalekt?

Je to taká reminiscencija z dób mojho praveku tunák (treska) na SME, ked sa z recesije hromanno diskutovalo pod blógem precedu proruskej partaje, bola tam taká virtuálna rodzinka s malým Stankem.

A o covide tehdy ani vidu. Ba ani slychu.

Reku oživí tú diskúsiju.

No a ked ten póvonno diskuzný príspevek zblogovatel, už sa mi nescelo prekládat naspák do štúrofčiny. Ani gúgel transláter to nedal...

A že ten dokáže věci, príklanno s porekallami kolem svjeta.

Čo bolo, bolo, terasky som blogérom.

S nepravidelnú kadencijú. Pozor, kadencijá neni odvodená od slova kadit.

Motivácija je záklat.

Móže být cuker aj bič. Alebo aj taký nemasný, neslaný, slatký guláš. Bičem promíchaný.

Občas je motiváciu treba, jako sol. Já na písaní, iný na očkuváný. A sol jako víme, je nad zlato. O stríbre a bronzu ani neríkaje.

Šak 300 euri za očkováný. Cuker presladký.

Ale jako víme, motivácija sa motiváciju vybíja. Načo sa očkuvat, stačí sedet na rici doma.

(to je ten bič).

Ved aj tak sa nebude dat incit na poštu dat si vyplatyt šek.

Už vidým financmajstra Igora jako v tem filmu, jak ríka seniórovi:

Aj ja mám nápad.

Šak nech to spoja.

Nech dajú dalších 300 euri na každý týden senijór lokdávnu a zostanem aj doma. A rád. Jako v tem filme, sám doma a bohatý (manželka je juniorka). Dištančne móžem učit, prečo bych nemóhol dištančne aj prázdninuvat.

Alebo ešte jinak.

Budeme kompenzuvat. Šak sme tých neočkuvaných ukráteli o šeky.

Ideme trocha rátat.

Každá fčelička bude hodna 100 euri.

Ale nije tak, jak myslíte, že trojčipový dostane 300 euri a nulák nyšt jako minule.

Túto diskrimináciju vykompenzujeme.

Vzorec je 300 mínus počet fčeliček krát 100.

300 - pf x 100

Pripomínam, že násobení má prennost pred odčítaním (jako ked idete na križovatke sprava, pokál teda nesvící červená, to ste v rici a pojdete za Robom do cely), jinak vám vyjdú capiny.

Alebo bych tam mohel dat závorky. Závorky tytok:

( )

nyje jako malé závory, de čakajú malé autýčka kým vyjde malý vláčik ze stanyčky.

Teda: 300 - (pf x 100).

Furt sa nechytáte?

Dám to teda račej polopate.

Čiže neočkovaný by dostal za sedený na rici 300, jennodávkový 200 a dvojdávkový 100. Teda euri, nyje odmenu na dereši.

Komplet trojdávkový by terazki dostal prt.

Jak volajaký inicijatívny blbec* dostal už štvrtú fčelku, vzorec nás dostane do záporných čísel a takýto nýmand vystaví naopak Igorovi šek na 100 euri. Alebo dva, igor a boris jenna k jennej. Presnejší padesát na padesát. Ked furt neny jasno, zavolajte známému na telefónu.

* Jako sa na vojne ríkalo, inicijatívny blbec je horší jako trídny neprítel. Pre mládež, kerú táto bohumilá 2 ročná (pre študuvané jennoročná) skúsenost uš nezastyhla, nemyslí sa tým trídny učitel.

Prototip inicijatívneho bl... ups, ministra, je jeden bezmajetný z Trnavy. To poznáte, ked idete vlakem a konduktor volá, Trnava - vylízat!

No ale qeci. Teda biču na trojčípákov.

Lebo nám trojčipovým neny treba cuker, na nás je trojbič.

Prvý čip cez GPS nám odmerá vzdálenost do najbližšéj lekárny a do potravín (lekára netreba, bude na telefóne).

Na každú trasu budú 3 pohyby za dva týdny (treba spísat lístek a nabrat zásobe), teda vlasne na celý lokdávn. Ten sa osvečil práve na tentok časový úsek, to si pište.

Máte? Zopakujem, dva týdny.

Jak by nestačelo (a že nebude, si pište též), priložíme další, jako légo. Volado už udá podnet na sústavný... ups, ústavný súd, či je to legálne (málem mi tam ušla prešmyčka. A z ústavného súda by bol ten údavač).

Tútok frekvenciju vychádzek bude hlídat druhý čip. Pri každé nové kocke léga sa zresetuje.

A tretí čip bude kontroluvat, či sa senijór neotklonyl ot trasy alebo nenarúša frekvenciju.

Pri akomkolvek takomto ilegálnem pokuse dostane trojčipový senijór takú eletrickú šlehu, že si druhý raz rozmyslí špekuluvat (žádná prevratná novinka, sú také obojky pre psuov).

(uznávam, nevypadá jako senijór. Ale skúste najdut na webe šlehnutého senijóra...)

Vylepšený k dokonalosty.

Dotáhel bych senijór lokdávn k dokonalosty.

Vyčlenyt aj v byte nutnú, čo najkratšú trajektóriju senijór cimra - hygienický kútik - kychyna (a naspák). Pohyb povolený len ve vymedzených senijórskych hodzinách. Vlasne stačelo by minútach.

Alebo ešče väčšá bomba.

Načo sa má trajdat senijór po byte.

A nehat sa ohrozuvat domácima junioráma.

Pekno vyčlenyt jennu izolačku, s príslušným hygienickým vybavením (šerblík, po vánocích sa využije dárek maxi balení senijór pampers, gýbel z vodú a zubná kefka, dva poháry - na vodu a na zuby, škatulky s pilulama... ).

Jello sa bude posúvat popod dvere, vhodné sú najma pica, palacinky (nezrolované) a langoše, prípanne sa móže popod dvere vyliat krupičná kaša (šecko si senijór pred konzumáciu postríka dezinfekciju).

Aj tak mi vŕta kotrbú, jak vlastne riešija lokdávn bezdomovci. Jak móžu opuscic vlasný bezdomov...

No zatal stačelo.

Moji priaznivci, hlavne traja noví (!) , isto čekajú na

irony off okínko.

Aj ked neskaj je to irony na kompletku :-).

Jako bolobyto do smíchu, keby to nebolo do breku.

Takže pokroky smerem k mojéj výzve (popularite) :

Ešte raz dakujem novým trom členom kolektívu, už sa nemestíme ani do autobusa. Pokál teda nemá místa na státý alebo neny kĺbový ikarus. Aj ked to bol vlasne ikahungar.

Do legendárnej 39-iny sa mestilo 359 ludí.

Tutok je dókas.

To nás je zatál len 20 procent této kapacity. Jako očkovaných v špitále. Rezervy sú ohromné.

Jak nevíte, o čom je reč (ste mimo zvuk aj obraz, volakerí aj mimo kontrast a jas), nevadí.

Skrátka jak nescete o nyšt prinduc, pridajte sa k nám do autobusa.

Stačí kliknút na smartfóne na červený kríž.

(jakože prvá pomoc).

Na kompjútri je priamo aj návod ODOBERAT BLOGÉRA.

Jako pre blbých. Alebo senijórov :-).

End of irony

(neskaj irony celý blog na kompletku. Aj ked vnímavý čitatel postrehol pod ironickú škrupinku aj smutno vážné jadýrko...).

Dočítania. Už po štúrofsky.

Po uzávierke.

Nedeľný Nový čas.

Ako to vidia kompetentní (?).

Bez komentára. Výnimkou je ten predchádzajúci otáznik. Nehodiacich si škrtnite).

Titulok:

Potraviny seniorom dovezú starostovia?

Igor Matovič (výňatky) :

"... budeme musieť prijať možno aj takéto ťažké rozhodnutie - zakázať voľný pohyb ľuďom, ktorí sú najzraniteľnejší, bez ohľadu na to, či sú očkovaní, alebo nie."

A ako by to celé podľa neho malo vyzerať?

"Starostovia nech sa postarajú, od toho sa volajú starostovia, nech zabezpečia prísun potravín, všetkého."

Eduard Heger (výňatok) :

"Ja som povedal, že môj návrh je povinné očkovanie. On to vidí ako medzikrok, aby sme ľudí ochránili. Hľadáme to."

Boris Kollár (výňatok) :

"Keby boli na nevyhnutnú dobu chránení aj týmto spôsobom, je to za nás lepšie, ako im udeliť štátom povinné očkovanie".

Jana Bittó - Cigániková (výňatok) :

"Minister financií by sa mal riadiť dátami. Namiesto strašenia zo zavedenia zákazu vychádzania aj pre očkovaných by sme mali vážiť slová a podporovať ľudí dať sa zaočkovať. Odkazovať, že ich aj tak zavrieme doma, bez rosmyslu nie je ideálna motivácia na očkovanie".

A čo vravia primátori a starostovia?

Miroslav Kollár, Hlohovec

(v plnom znení, bez titulkov) :

Roman Lebeda, Hnúšťa (výňatok) :

"Netreba zabúdať, že starostovia už p. Matovičovi raz zachránili krk pred blamážou, keď sa rozhodol plošne testovať. Nakoniec odmenil všetkých, len nie starostov, ktorí boli počas celej pandémie nie v prvej, ale nultej línii".

Csaba Farkas, Veľké Chyndice (výňatok) :

"Keď nevedel kam (Matovič, pozn. autora blogu) tak všetko hodil na samosprávy - testovanie, nedodržal chlapské slovo a kompletná refundácia za uvedenú činnosť nebola do súčasnosti vyrovnaná".

No a zlatý klinec z dnešného SME.

Pandemická hlava XXII po slovensky...