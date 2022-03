RetroBlog 1/2019. Žlutý vláček, hola, hola, hola (mí tú až cizološství), není Rusko jako Rusko, rízek se zemáky a kyselé okurky a na konci otkazuvač.

Prológ (v štúrovčine).

Objavila sa tu agentka Spoza Veľkej mláky, od Bila Gatesa. Hovorí si Stanka 005 (pokúšal som sa vypátrať predošlé štyri, ale márne. Maskujú sa, prérijné indiánky, skrývajú po wigwamoch :-).

vidíte agentky? Nie. Maskujú sa perfektne...

A má tajné poslanie. Zjaví sa v diskusii u vytipovaného blogera a vyprovokuje ho k novému blogu v reči pre väčšinu čitateľov nezrozumiteľnej. Rafinované.

Začalo to nenápadne u pani Agátky, ktorá objasňovala výrazy v šarišskom nárečí. Rastliny, stromy, kvety. A celkom nenápadne sa v diskusii objavila provokácia (šifra "hodená rukavička")

A Agátka sa chytila a na svete bol celý blog v šarišštine (mimochodom parádny :-).

A čo myslíte, že sa nestalo? Teda to neviem, ale viem, čo sa stalo v diskusii.

Všimnite si, že diskusný link vedie k Tomášovi Dérerovi. Ale agentka 005 má zjavne širokozáberové rukavičky, keďže následne ten blog požaduje odo mňa :-)

No ale dobre, čo bolo bolo, povedzme, že som v dobrém rozmaru a chytil som sa aj ja (dáva ten Bil svojim agentkám špičkové školenia. A nula nula päťka je fakt elitná agentka).

Dajme sa do obrazu (ešte stále v štrúrovčine)

Bola nebola, v dávnej – nedávnej minulosti, tu na blogovisku taká recesistická komunita okolo malého Stanka. Kde a ako sa tu vzala neviem, lebo ja som do nej prikvitol v čase vrcholného rozvoja. Pod článkami istého blogera sa konali neviazané diskusné párty. Keď sa zjavil nový blog, celá párty sa presunula. Na každom pôsobisku boli desiatky, ba stovky príspevkov.

Ja som ich objavil 14. decembra 2018 pod vtedajším nickom Miki1960 (okrem toho tam bolo aj moje lepšie ja, familiárne volané Lepšenko) a pripojil som sa týmto príspevkom (následne ma oggir privítal. On tiež obmieňal nicky ako ponožky, často ho admini zablokovali, Najdlhšie vydržal ako Týdnový oggir :-).

Od začiatku februára 2019 diskusie upadali, posledná väčšia párty (kde už bol prakticky každý druhý zo 48 príspevkov nahlásený a vymazaný) bola 1.marca 2019. Táto akcia vošla do histórie ako CUNAMI.

Dnešný Esperantský výber je zo sedenia v januári 2019 u sudcov, prokurátorov a policajtov (na tomto linku je kompletná zápisnica viac ako 200 diskusných príspevkov), kde sa migrovalo zo starej pošty v Revúcej.Vzhľadom na GPDR (alebo GPRD, nikdy si neviem zapamätať poradie písmeniek) som do nasledujúcich kapitol upravil zväčša moje príspevky. Výnimkou je záverečný škandál (sorry, Vivi :-). Tak poďme na to, prepínáme do Záhoráckého Esperanta.

Pět kapitol ze života Slamožrůtů a famílie malého Stanka.

Kapitola první. O žlulutém vláčku.

(ups. šimol som si preklap. Ale je rostomily, neham tak. Opravene 17:52. Neskaj. A cas je dobre. Neuznavam ten letny nepodarok)

No pěkně...

Ja vas hledam v Revuce a vy us na policiji a prokurature... Us nas vysetruju? Zbohem muj cisty register trestu... ale ina galiba. Idem zlutym vlakem z Ceskeho Cesina, nyje zadarmo ale za 265 ceskych penes. Dobry vlak. Ot Trinca vypallo kurenje, seci sedza v kabatech, slecna vella mna dostala deku. Ja budem za chvilku vystupuvat, ale vcil stojim pred WC na konci sedmeho vagona. Sem asi sedmy v radze. Na vsetkych ostatnych klozetech je cedulka, ze funkcne WC na konci sedmeho vagona. Tak tu stojim pred tym funkcnym ale obsadenym WC. Nemam sancu. Bud vydrzim na stanicu a budem utekat na stanicne WC za 50 centy, alebo nevydrzim. Jak rikam, dobry vlak. Alespon zatal vypada byc nehorlavy. Co to do rici??? Hlasa, ze nas vlak zastavel s mimoradnych duvodu a nemame manipuluvac s dverama... No fasa! Ludy, mel sem.vas rat, BDETE!

Strasna galiba!

Nyje, nyje as taka, jako myslite. Dobehol som na to verejne stanicne WC. Najprf ma schvacela panika, lebo ta teta, co vybira ty prispefky, tam nebola.

klozet v Pivrncově hospodě

Ale hnet sem si simol na parapete teho okenka, ze dvaja luda kery si uz ulavely, nehali tam kopky po 30 centy (to bola dalsa dobra sprava napisana na okenku, ze pisojar 30 centy, ne 50 jak som myslel a aj si napochytro pripravel). Chvilku sem byl f pokuseny ty kopky vzat, rikam si, dolozis 5 centy a mas na trolejbus. Ale tu sa ozvalo me lepsi ja, keremu tu podakteri nevice prist na jmeno a prisne rika: nerop to! Nerop to! Mozno aj Dano! tak zacinal. Par centy na WC, potom mozna skatulka cigaret f trafice a postupno je tu tunel v Stavolese! A masne provizije s tych evrofondu, ces firmy co nemaju zamesnancov, obrat any sillo, staci schranka. Sces byt jako on? Tak som to neurobel. Dal som tam svu 50 centofku, a s tej druhej kopky sem si vidal 20 centy... A us sem doma, osprchuvany a prevleceny. Mosim vas seckych pochvalit za kvalitnu pestrobarevnu diskuziju. Zvlast Oggira, kery neny clovek ale encyklopedija. Ozajky, dost tu rozoberate tu Trhlinu na Tribeci. Vjete mi poradyt, co ste tam boli a aj sa odtal dostaly, kedze sa tes chystam, v jakem porady dopoeucujete: knyha - film alebo racej film - knyha? Jaj, este ta galiba! Jak sem taky rozhozeny ucekal z vlaku, az po ulaveny som ziscil, ze sem ve vlaku nehal siltovku! To si volado vypije! A vim aj do! Ja, dam si grog ked ma bestija dovlece do senku s tyma omrzlyma usama. Ale sak si rikam, mozno aj dobre, zluty expres nekuri, mozno volakomu na cesce do Kosic siltovka pomoze...



Kapitola druhá. Holá, holá, holá.

Varovany. Tento prispevek je (trocha?) jak se rika seksisticky (aspon teda myslim). Ket us sem tu f tej poziciji, ze sem (any nevjem, jak to pomenuvat, zvrhlik je asi us moc, vy to tak v inotajech, ze "nemozem odolat"). Sak sem chlap a v nekterych sportech su fakt pekne baby, lyzarky nevynimaje. A ket us ma mate za takeho, preto sem to zvolal as trikrat, lebo aj ta treca na benny, ta norka (scil myslim narot, ne zviratko kere sa narodelo za ucelem vyroby lickych kozesin) (vnymate tu jemnu kritiku a protest?) byla velice pohledna. Vite co, tu vetu treba precitat racej este ras a bes zavorek. Aj ket na to, s ceho sem podezirany, treba mat aj prectavivost (jako ten vrchny prchny, jak enem kukel na tu Patrasovu alebo tu nevestu a hned hola hola).

A pri tem lyzuvany je treba tu prectavivost vacsu jako pri plazovem volejbaly. Ale ket nahodou prepnem na evrosporte zenske vspirany, to nescem mat prectavivost zadnu... Sak ten volejbal, a nemusi byt zrovna plazovy. Krasne baby. Myslite, ze sme jako vysoloskolaci chodeli na Slaviu UK, lebo sme boli zvedavy na vysledek? Aj ket 3:2 bolo lepse jak 3:0, dlhsie sme sa kukaly. A aj ty dresy na volejbale (scil nemyslim len plazovy) boli velice seksy.

Zadne trencle pod kolena, jak na basketbale. Aj ket a vcil do ste necitali zlutu knisku, asi SPOJLER (nyje s Trhliny, tu sem ste necital any nevidel) od jenneho cundru mi u volejbalistek ty tricka trocha vadely. KONEC SPOJLERU (vlasne som si neny as taky isty) Lebo tu musim dat jennu prihodu. Pocas studija na vyske sme hravli volejbal v telocvicny volajakej strednej skoly ve Vrakuny a s nama aj par studentek s tej skoly, jenna zvlast vyvinuta (nebojte, normalno mala komplet dres). A za par rokov, po revoluciji, jak sa rozmohla ta erotika aj u nas, tato dzivcinka vyhrala Mis monokiny (za chvilu zacali telefonaty od byvalych spoluhracu ze kukal si Lenku na tej mis? Jasne ze sem kukal). Mozno as tu je konec spojleru. Ale ket us mam ten medijalny obras jaky mam (hola, hola), a tento prispevek je seksisticky (us o tem neny pochyb) sem aj cudzoloznyk.

Nyje taky prilezitostny, den co den. A budete sa divit, aj s vlasnu manzelku. Na moju omluvu, donedavna sem to nevedel. Ozaj, starousadlici, pamatate ze tomu nevinnemu zvolany hola, hola dal tu pejoratyvnu nalepku Oggir? A ze sa povonne jednalo o huspenynu?

tato neni hola, hola. Ma slusivu cibulku

Vysvetlim co cudzolosstvo. Mi jeden krestan v inej diskuziji ten pojem objasnel (inak tam debatuval aj Oggir a tam sem ho prvy raz zaregistroval, jaky je encyklopedija. To som este nebol clenem tohotok spolku): "Kto sa žiadostivo pozrie na ženu, už s ňou scudzioložil vo svojom srdci." alebo "Kto si vezme prepustenú (rozvedenú) ženu, cudzoloží.Tak isto žena, keď sa vydá za rozvedeného. (konec citatu) A ja nevim presno rozlisit, kde je ta hranyca, kedy kukam zadostyvo. Extremy su jasne. S plazovyma volejbalistkama smilnym jennoznacne. S lyzarkama skor nyje. S vsperackama isto nyje. A bezny zivot racej any nescem analyzuvat. A s vlasnu manzelku tes, bola prepustena (teda nyje rozvedena, ale mala pretym frajera a my tes sme neny cirkevne zebraty). A na nu nelen kukam... Jak bola na dverach jenneho kostela ta cedulka: "Kto do tehoto chramu stupi s pokryvkou hlavy, dopusci sa rovnakeho hrechu, jako by cudzolozel." A volajaky filigrant tam dopisal "Skusil som oboje. Neda sa porovnac."

Este k huspenyne. Taka hola, hola, bes octa a bes cibule. Lebo sak vjete, mi tu. To neny sranda. Nyst, idem sa naranajkuvat, narobil dom si chutky a za hodynku pozrem ty preteky nasej Petusky. Len ty slova hymny by ju mal dosi naucet. Mikaela bezvadne, Peta jak odflaknuty dabing. Ale nist, my to rady odspivame aj za nu. A nyje, nyst na zaver nezvolam. Co ak si totok precita aj Peta (vim, pravdepodobnost asi jak vyhra prvej ceny v lote s cislami 1-2-3-4-5-6). Ale preca, mi tu (a ona tam, v Maribore).

oblecena, oblecena

nakonec som aj tak zvolal. Ale Peta v zivotopisecke kniske nespomina



Kapitola trecá. Moj zazitek s Ruskom. Nyje tu agresivnu krajinu.

Myslin exministrem Palim, co ma ten naramek a vraj ho chcu znova supnut do basi. Preco ma Pali vytocel. Sem byl na vojenskem sustredzeny z vojenskej katedry, kde bol aj exraditel a exminister, ftedy vzorny svazak Pali. Ten nasej izbe strhel pri bodovany 5 bodof za (udajne) moj zle zroluvany spacak. Tak ma to vytocelo, as sem mu nadal. (Jak ho vypraskal ten Dokovic!) (doplneny sportovneho okenka) Opravnena otaska, preco ma nejakych smisnych 5 bodov tak vytocelo. Mosim dodat suvislosty. Totisto vytaznu izbu cekala odmena. A nyje hocijaka! POCHVALA velitela utvaru pret celym nastupivsim utvarem!

z filmi Čenrní baroni

To je pre vojaka najvac! Vac aj jak zvyseny zoldu! Vac jako opuscak na 3 dny plus cesta! A este aj konzerve na cestu. 4 boli, tak neprustrelne zabalene, lancmit, pasteka, kolacek a stolverky. Pochvala sa dava enem za vynimocne ciny! Jako ket zajmete nepratelskeho spiona. Alebo opsadyte sillo nepratelskeho stabu. Alebo sestrelyte nepratelske letallo. Alebo si zorne upracete izbu (cimru). A jako to bylo s tym mym zle zroluvanym spacakem? Este teras sem rosculeny s tolkej krivdy, keru na nas vacnasobny exfunkcionar, svazacky preceda Pali napachal. Vydym to jako dnes. Rano som fstal a utekal som na hygjenu. Ne ze bych tak surno potrebuval umyt zuby, sak vite de sem utekal. Hygiena bola na vojne velice dulezita. Kazdy den sme si vymjenali sponne prallo. Ja najcastejsi s Jozefem, mame rovnaku konfekcnu velkost trenek. Tak dojdem s tej hygjeny, a v izbe uz boduvaca komisija na cele s Palim. A ze moj spacak je zle zroluvany a ze hybaj pat bodu dole. Pritem to nebola pravda! Spacak vubec nebyl zle zroluvany! Vubec nebyl zroluvany! Bol roskopany, jak sem bezel na ten h@jzel... Vidyna pochvaly pret nastupenym utvarem se rosplynula... Prectava, jak tam cela izba stojime f pozore s nalescenyma kanadama a s hrdoscu v hlase volame jak jeden mus: "Soulozim socijalisticke vlasci!"... prominte, ty silne emocijonalne vspominky... no tak sem mu nadal, to je fsecko. Ani ne tak kvoli izbe, scel som. Len tak.



Kapitola štrtá. O vegetarianstve a gastronomiji jako take.

(obcas mi vipadava pismenko v alebo e. Ozajki, chistame Slamozruti v maji strtnuti)



Zacalo to disputu o vyvare a rizku. A budu aj pretekat linky. Na zaver male zamisleni nad mojim lepsim ja. A vlasne nad nasimi lepsimi my. Konec bude krvavi.





Aj vyvar a rizek dosi mosel zabyt. Ja sem nikdy nekupoval na vanoce kapra, nemohol bych ho zabyt. Mali sme file, ale je my jasne ze aj to file dosi predtym chycil a zabil. OTBOCKA Moj syn je f tomto duslennejsi. Stal sa veteranem, ci veterinarem, ci jak sa rika tym, co nejedza maso. A jak on lubel huspenynu! As kym mu nepryslo luto tych prasecich paprcek. Jako vajicko, mlecko, maselko alebo syr to ano, neny as taky ekstremista. Sak slepka snese vajko a zije. Kravku podoja a zije (as do vyvaru). On by zjedol aj rybacu polevku, keby bola technologija, ze sa uvary ta polefka (dajako na studeno) a kaprika by sme potom vraceli do Vahu. Skoda, ze aj tabak nema zivocisne slosky. Ale ja bych zajacovi neublizel. (Teda ras som chcel zabyt zajaca. Teda Kralika, podplukovnika a velitela roty na vojne. Keby mi preplo - a casto nebolo ot toho daleko - odbachel bych njelen Kralika, ale aj pol kasarny, ale nebojte, boli to take male kasarne). Any berusce bych krofku neutrhel. (Aj ket, kedysi ket sme jako studenty brigaduvali na JRD, nafasuvali sme motyky. Asi to nebola urcena napln nase prace, ale my sme haraseli s beruskama. Kazdy sme chyteli svoju, motyku sme vstycili kolmo hore jak stozar na vlajku a naspot sme dali kazdy svu berusku. A zacali preteky.

Kera prva vyleze navrch motyky a potom uletne. Vitas mal u ostatnych poldeci. Problem byl, ze volakere chrobaciky odletali us s polky motyky. Ftedy sme mali take nutkany jim ty krofky utrhnut, ale neurobely sme to. Lebo beruska bes krovek neny hola hola, ma tam ty take presvitne kridelka jak neglize, jak ja a Tvoja sestra otvirame v nem postarum a postarkam a na mna us je tresne oznameny a aj zmenyly dorucuvatelku, vcil chody taky pupkaty plesaty chlap).

Ale povonna tema bol nedelny obet VYVAR, RIZEK, ZEMAKY A KYSELE OKURKY a vy tu o francuske gastronomiji. Sak dobre, pred patnactima rokmi sme boly na rivijere, okostoval som aj slymaky aj zaby (ale ze bych mosel dvakrat?). Ale bol aj poznavaci zajazt po tych sklipkach a to vino a shnile syry s chlebikem boli bezvadne. A este vloni v maji sme boli v Parizu, dzecka chytela taka nostalgie za tym lunaparkem, jak tam beha ten mikimauz. Dobre atrakcie. Na volakerych by si aj scel grcat, ale neda sa, ten tlak ci to tlaci naspat.

Este jako si prectabujem lepse ja. Dzurinda je Ficovo lepse ja. Lenze odyslo na Ukrajinu a tak to tu aj vypada. Karkulka je vlkovo lepse ja, o tolko lepse, ze sa necha zezrat (to moje by sa nedalo). Len Ritmus a Alagic, tam nevjem kere je kere.

Na nekere tu prispefky bych sa mohol urazit, ale to sem jak Oggir, moc to nevjem. Ja sa vjem urezat. Minule sem zacal krajat bilu cibulu a dokrajal rudu, pripadal sem si jak Koperfilt. Lav ant pis.



Kapitola pata. Moj prvy odkazuvac.

Nyje tento som myslel. Teda taki stroj.

Uplne prvi otkazuvac bola ale manzelka na materskej. Bol najspolahlivejsi, nedal sa nahodu vymazat.

Ozaj, a bude aj ekskurzija do pivovaru. Basa piv. A nakonec len basa.

Sak volakedy sem mal taky otkazuvac, taka magnetofonova kazetka tam bola. Ket som ho mal uplne novy, jeden s prvych otkazof som mal omyl. Sranda. Som si to prehraval a tam bol takytok zaznam. Vystupuje tam moj hlas, potom volajuci, a potom taky hlas trocha zdaleny. Taktok volajako to bolo: Moj hlas: "Dobry den. Dovolaly ste sa mne, ale vcil tu som neny. Po zapipnuci nehajte otkas trvajici maximalno jennu minutu." (Neskor sem si nahral tu pesnycku Halo do je tam, po zazneny tonu mi zanechte spravy a bucte zdravy...) (Piiip) (chvilu cicho) Zdaleny hlas: "Co je?" Volajuci: "Mam nehat otkas..." Zdaleny hlas: "Ty k***t! (chvilku cicho) On ma taky telefon?" Volajuci: "Asi ma..." Zdaleny hlas: "Do p**i, a otkedy?" Volajuci: "Ty k***t, otkal to mam asi vedzet?" (chvilka pjetneho cicha). Volajuci: (otkaslani) "Tak ocuvaj, Fero. Totok je otkas. Zitra nechodz do roboty na sedmu, ale" (cvak) minuta v rici. Dodnes nevim any ja a zrejme any Fero (lebo sak volajici dvojka, zrejme Pat a Mat) povazuvala za vybavene) kedy mal prisc do roboty. Mozna ho aj vyhodeli. Teraz ja dam otkas pre vas. Po odstehuvani s Tater som dluhe roky byval v Ilave, taka ric sveta, nes okresne mesto (Haleluja Uj Mecar, kery prihral k sprivatizuvani mestny pivovar popularnemu spevakovi Vetvickovi, sak vjete, Julia si kuzelna. Vetvicka pivovar umne dovedel ke krachu, okresne mesto sme furt. Rady sme s gymnazija chodeli na exkurziu do teho pivovaru, jakoze sleduvat ty vyrobne procese s uhla pohladu fyziky a chemije, aj ket sme sleduvaly hlavne utopene potkany v tych kadach. Any to nam nezabranelo byt ucastny degustaciji roznych druhov tech piv, na konci exkurzije sme sa mnohy us motaly jak epileptici a fyzikar bol tes spokojny, v dvoch kabelach mu strngotalo alespon dvacet lahvi tekuteho chleba).

To k temu bacharovi, ze bych sa mozno vracal domu. Vobec, ket sem prvykrat dovedel buducu manzelku k nam do Ilavy, jak vystupela z vlaka hned ze kolkatku ideme. Cha, ze ric sveta a MHD. Tak som sa jej spytal, jake ma boty. Troch udivene mi rika, ze sestky. A ja na to tak ja idem osmickama a ty sestkama. Inak v Ilave bych si flek bachara vedel vybavit. Totis jak sa vracal domov po studijach ten spoluzak, vystudovany molekularny bijolog, co sme si na vojne trencle menyly, coskoro ziscil, ze v rici sveta a okoli je po jeho profesii mimoranna poptafka. Tak sel robyt bachara, neskor spravel karijeru na zastupcu reditele, vcil ve vysluhovem kvalitne placenem duchodu, ony a vojaci a policajci choda skore.

Skandal (zlaty hrebik) na zaver. Original ze zapisnice.